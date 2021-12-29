safonovstanislav написав:Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает.
Вы и от ковида помнится страдали немало. Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любите Ковид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара. А если серьезно то почему Модерна то? Там тоже мРНК, но в 3 раза больше чем в пфайзере.
Ромасик написав:зато не заболеет, и не умрет.
Это Вы можете позволить себе роскошь антивакцинаторства, Вам ведь дальше ларька с пивом ходить не нужно, а человеку хотел в Европу поехать, он знал ради чего идет на такой риск
safonovstanislav написав:Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает.
Вы и от ковида помнится страдали немало. Похоже матушка природа не очень то хочет видеть Ваш генотип в своем генофонде. Ничего личного, просто эволюция и популяционный подход, которые Вы так любите Ковид я не пробовал, но все 3 пфайзера были как укус комара. А если серьезно то почему Модерна то? Там тоже мРНК, но в 3 раза больше чем в пфайзере.
Ромасик написав:зато не заболеет, и не умрет.
Это Вы можете позволить себе роскошь антивакцинаторства, Вам ведь дальше ларька с пивом ходить не нужно, а человеку хотел в Европу поехать, он знал ради чего идет на такой риск
В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...
safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
Вот и допились колы... (не факт, конечно, что это причина, но что-то у вас сильно не так с иммунитетом, а сахар, в частности, его не добавляет) Еще и парацетамол глотать выше предельно допустимых норм. Жаропонижающее в принципе надо пить только если уже сильно выше 38, и не торопиться.
safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
Вот и допились колы... (не факт, конечно, что это причина, но что-то у вас сильно не так с иммунитетом, а сахар, в частности, его не добавляет) Еще и парацетамол глотать выше предельно допустимых норм. Жаропонижающее в принципе надо пить только если уже сильно выше 38, и не торопиться.
парацетамол лютейшее зло лучше ибупрофен. У меня после 2й дозы температуры не было но колбасило 3 дня болела голова упадок сил отсутствие аппетита и тд где вы нашли модерну? Я читал что её не закупали а первую партию подарили. А сердце биения или покалывания не было? Имхо это опасно. А температура такое сбили и все окей.
Ромасик написав:франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю. Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.
Кто/что сделал во Франции? -- и кто тему не сечет в Германии??? мордор -- вижу: у них все как обычно. Стараниями ромасиков -- все стабильно и у Украины. А что на новые случаи что Франции что Германии что всяким Испаниям/Италиям -- я так понимаю (судя по подсветке) Ромасик на них зафиксировался? -- так на них всем пофиг