Додано: Чет 30 гру, 2021 15:50

Ромасик написав: франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю.

Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.

франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю.Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.

Вот нравится мне Ромасик.Без него даже как-то скучно было бы.А так ,выложил табличку и всё в порядке. И обвинить не в чем, если что: "А я что? Даже слова не сказал. Вы мне свои мысли не приписывайте!"О немцах, которые "тихонько себе мрут".Они уже прошли пик волны, число новых и активных случаев уже падают. Число смертей уже тоже снижается.В эту волну у них рекорд за сутки был 14 декабря - 575, 7-дневная среднесуточная - 401.За вчера - 381 и 272, соответственно. На 1 млн. населения 7-дневная среднесуточная получается 3,23.Для сравнения у нас за вчера 278 смертей и 7-дневная средняя 215 смертей. В расчёте на 1 млн. 7-дневная среднесуточная 5,38 (при расчёте даже на 40 млн.). Это практически через 2 месяца после пика заболеваемости.Во Франции и Великобритании пока что идет рост, они ещё не достигли гребня волны, но по заболеваемости они бьют рекорды за всё время эпидемии.Но стоит отметить, что смертность у них остаётся в пределах разумного и значительно ниже, чем в прошлые волны.7-дневная среднесуточная смертность во Франции - 180, в Великобритании - 74. Или на 1 млн. 2,75 и 1,08, соответственно.