safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем). Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")
Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты
Ромасик написав:франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю. Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.
Вот нравится мне Ромасик. Без него даже как-то скучно было бы. А так ,выложил табличку и всё в порядке. И обвинить не в чем, если что: "А я что? Даже слова не сказал. Вы мне свои мысли не приписывайте!"
О немцах, которые "тихонько себе мрут". Они уже прошли пик волны, число новых и активных случаев уже падают. Число смертей уже тоже снижается. В эту волну у них рекорд за сутки был 14 декабря - 575, 7-дневная среднесуточная - 401. За вчера - 381 и 272, соответственно. На 1 млн. населения 7-дневная среднесуточная получается 3,23.
Для сравнения у нас за вчера 278 смертей и 7-дневная средняя 215 смертей. В расчёте на 1 млн. 7-дневная среднесуточная 5,38 (при расчёте даже на 40 млн.). Это практически через 2 месяца после пика заболеваемости.
Во Франции и Великобритании пока что идет рост, они ещё не достигли гребня волны, но по заболеваемости они бьют рекорды за всё время эпидемии. Но стоит отметить, что смертность у них остаётся в пределах разумного и значительно ниже, чем в прошлые волны. 7-дневная среднесуточная смертность во Франции - 180, в Великобритании - 74. Или на 1 млн. 2,75 и 1,08, соответственно.
safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем). Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")