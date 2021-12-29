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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:32

  Ромасик написав:
  justit написав:
  vitaliian написав:У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие.


Я чай зеленый без сахара пью.

зеленый - то блевотина еще та. ЛУчше уже черный. :D
Каркаде - хз, мне кажется, то что у нас продается - одна химия.

Зелёный специфичные но можно и среди них найти вкусный сорт, чая настолько много видов что становится бессмысленно обсуждать сразу все. Мой любимый одеколон с оттенками зелёного чая.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  justit написав:Я чай зеленый без сахара пью.

зеленый - то блевотина еще та. ЛУчше уже черный. :D
Каркаде - хз, мне кажется, то что у нас продается - одна химия.

Зелёный специфичные но можно и среди них найти вкусный сорт, чая настолько много видов что становится бессмысленно обсуждать сразу все. Мой любимый одеколон с оттенками зелёного чая.
Хоть одеколон не пейте
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:49

  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.

"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).
Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")

Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:50

  vitaliian написав:Мой любимый одеколон с оттенками зелёного чая.


Не пробовал, он вкусный? :shock:
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:50

  Ромасик написав:франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю.
Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.
Зображення

Вот нравится мне Ромасик. :)
Без него даже как-то скучно было бы.
А так ,выложил табличку и всё в порядке. И обвинить не в чем, если что: "А я что? Даже слова не сказал. Вы мне свои мысли не приписывайте!" :)

О немцах, которые "тихонько себе мрут".
Они уже прошли пик волны, число новых и активных случаев уже падают. Число смертей уже тоже снижается.
В эту волну у них рекорд за сутки был 14 декабря - 575, 7-дневная среднесуточная - 401.
За вчера - 381 и 272, соответственно. На 1 млн. населения 7-дневная среднесуточная получается 3,23.

Для сравнения у нас за вчера 278 смертей и 7-дневная средняя 215 смертей. В расчёте на 1 млн. 7-дневная среднесуточная 5,38 (при расчёте даже на 40 млн.). Это практически через 2 месяца после пика заболеваемости.

Во Франции и Великобритании пока что идет рост, они ещё не достигли гребня волны, но по заболеваемости они бьют рекорды за всё время эпидемии.
Но стоит отметить, что смертность у них остаётся в пределах разумного и значительно ниже, чем в прошлые волны.
7-дневная среднесуточная смертность во Франции - 180, в Великобритании - 74. Или на 1 млн. 2,75 и 1,08, соответственно.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:54

  justit написав:
  vitaliian написав:Мой любимый одеколон с оттенками зелёного чая.


Не пробовал, он вкусный? :shock:

Попробуйте!
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:54

  Ромасик написав:
  justit написав:
  vitaliian написав:У чая тысячи видов начиная от каркаде, вы прямо все записали в горькие.


Я чай зеленый без сахара пью.

зеленый - то блевотина еще та. ЛУчше уже черный. :D
Каркаде - хз, мне кажется, то что у нас продается - одна химия.

Зелёный специфичные но можно и среди них найти вкусный сорт, чая настолько много видов что становится бессмысленно обсуждать сразу все. Мой любимый одеколон с оттенками зелёного чая.[/quote]

зелёный чай помогает при коронавирусе, для профилактики тоже...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:
зелёный чай помогает при коронавирусе, для профилактики тоже...
а одеколон тем более. Вирусы падают в обморок от его запаха.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:56

  Вкладчик1234 написав:
  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.

"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).
Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")


Редактор New York Times Карлос Техада умер от сердечного приступа в возрасте 49 лет. Через день после вакцинации бустерной дозой Moderna.
https://internetua.com/redaktor-new-yor ... ronavirusa
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:56

  justit написав:
  edvardd написав:
  vitaliian написав:-----------------
Ромасик
vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка
-----------------
Значит нашему населению нужны не врачи а огороды.

да нужны - спросил у соседа 80+, нафига вы на ту дачу ездите-говорит если б не ездил, уже давно окочурился...


То есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?
Нужно именно вместо трактора картошку копать? :shock:

Это не обяз, сегодня лень - пойду завтра, а сад-огород - никуда не денешься, то прополоть, то обрезать, то ещё что. :)
ЛАД
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