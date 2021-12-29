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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4778477947804781>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:57

  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.


вот скажите с первого раза не дошло?
на третий укол пойдёте?
а если 10К предложат?

З.Ы.
а вообще мне этот новый чудный мир всё больше начинает нравится...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:05

  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:
  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.

"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).
Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")


Редактор New York Times Карлос Техада умер от сердечного приступа в возрасте 49 лет. Через день после вакцинации бустерной дозой Moderna.
https://internetua.com/redaktor-new-yor ... ronavirusa


"Після - не значить внаслідок" (с) "Любой вакцинатор после очередной смерти после введения экспериментального препарата"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:06

  uaprofi написав:
  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.


вот скажите с первого раза не дошло?
на третий укол пойдёте?
а если 10К предложат?


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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...


не пугайте так человека.

лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:09

  uaprofi написав:
  edvardd написав:В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...


не пугайте так человека.

лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?

Будут отдельные вагоны для свежих сертификатов и просроченных.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:10

  uaprofi написав:
  edvardd написав:В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...


не пугайте так человека.

лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?

Никто все равно не проверяет.
Самокатчики у руля, что с них взять
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:19

  uaprofi написав:
  edvardd написав:В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...


не пугайте так человека.

лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?


Дальше надо обзавестись новой бумажкой из списка подходящих. Список пока не менялся.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:22

  antey1969 написав:
  uaprofi написав:лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?

Никто все равно не проверяет.


мне интересен один момент - наши серты вроде как совместимы (признаны) в ЕС
у нас он действует 105 дней, а в Европе 180
Вопрос в следующем - для тех стран которые признают для переболевшего 180 дней, то наш сертификат у них, по истечение 105 дней "засветиться зелёным"?
Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 30 гру, 2021 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:23

  antey1969 написав:
  uaprofi написав:
  edvardd написав:В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...


не пугайте так человека.

лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?

Никто все равно не проверяет.
Самокатчики у руля, что с них взять


А смысл проверять? Вакс и невакс одинаково опасны.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:25

fler
посыл в принципе к здравому смыслу - иммунитет у переболевшего ну никак не может быть хуже чем у вакцинашек?
должен же заработать здравый смысл?
uaprofi
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