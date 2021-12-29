safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
вот скажите с первого раза не дошло? на третий укол пойдёте? а если 10К предложат?
З.Ы. а вообще мне этот новый чудный мир всё больше начинает нравится...
safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем). Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")
safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
вот скажите с первого раза не дошло? на третий укол пойдёте? а если 10К предложат?
Работать захочешь и в театр ходить, еще не так раскорячишься
uaprofi написав:лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?
Никто все равно не проверяет.
мне интересен один момент - наши серты вроде как совместимы (признаны) в ЕС у нас он действует 105 дней, а в Европе 180 Вопрос в следующем - для тех стран которые признают для переболевшего 180 дней, то наш сертификат у них, по истечение 105 дней "засветиться зелёным"?
Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 30 гру, 2021 16:23, всього редагувалось 1 раз.