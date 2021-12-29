safonovstanislav написав:

Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.