Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 47784779478047814782> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Чет 30 гру, 2021 16:06 uaprofi написав: safonovstanislav написав: Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть. Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.



вот скажите с первого раза не дошло?

на третий укол пойдёте?

а если 10К предложат?

вот скажите с первого раза не дошло?на третий укол пойдёте?а если 10К предложат?



Работать захочешь и в театр ходить, еще не так раскорячишься Работать захочешь и в театр ходить, еще не так раскорячишься justit Повідомлень: 5651 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 16:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире edvardd написав: В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось... В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...



не пугайте так человека.



лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут? не пугайте так человека.лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут? uaprofi

Повідомлень: 5219 З нами з: 21.04.11 Подякував: 773 раз. Подякували: 597 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 16:09 uaprofi написав: edvardd написав: В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось... В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...



не пугайте так человека.



лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут? не пугайте так человека.лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?

Будут отдельные вагоны для свежих сертификатов и просроченных. Будут отдельные вагоны для свежих сертификатов и просроченных. vitaliian

Повідомлень: 9951 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1739 раз. Подякували: 2503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 16:10 uaprofi написав: edvardd написав: В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось... В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...



не пугайте так человека.



лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут? не пугайте так человека.лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?

Никто все равно не проверяет.

Самокатчики у руля, что с них взять Никто все равно не проверяет.Самокатчики у руля, что с них взять antey1969 1

Повідомлень: 11045 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1475 раз. Подякували: 3253 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 16:19 uaprofi написав: edvardd написав: В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось... В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...



не пугайте так человека.



лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут? не пугайте так человека.лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?



Дальше надо обзавестись новой бумажкой из списка подходящих. Список пока не менялся. Дальше надо обзавестись новой бумажкой из списка подходящих. Список пока не менялся. fler

Повідомлень: 2488 З нами з: 07.08.09 Подякував: 864 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 16:22 antey1969 написав: uaprofi написав: лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут? лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?

Никто все равно не проверяет.

Никто все равно не проверяет.



мне интересен один момент - наши серты вроде как совместимы (признаны) в ЕС

у нас он действует 105 дней, а в Европе 180

Вопрос в следующем - для тех стран которые признают для переболевшего 180 дней, то наш сертификат у них, по истечение 105 дней "засветиться зелёным"? мне интересен один момент - наши серты вроде как совместимы (признаны) в ЕСу нас он действует 105 дней, а в Европе 180Вопрос в следующем - для тех стран которые признают для переболевшего 180 дней, то наш сертификат у них, по истечение 105 дней "засветиться зелёным"? Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 30 гру, 2021 16:23, всього редагувалось 1 раз. uaprofi

Повідомлень: 5219 З нами з: 21.04.11 Подякував: 773 раз. Подякували: 597 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 16:25 fler

посыл в принципе к здравому смыслу - иммунитет у переболевшего ну никак не может быть хуже чем у вакцинашек?

должен же заработать здравый смысл? uaprofi

Повідомлень: 5219 З нами з: 21.04.11 Подякував: 773 раз. Подякували: 597 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 16:27 justit написав: ЛАД написав: О Дарвине...Может, и недостаточно, но они были. О Дарвине...Может, и недостаточно, но они были.



Ну, насколько я знаю, даже сейчас есть теории, согласно которым теория Дарвина не верна.

Так что с доказательствами видимо не все так просто. Ну, насколько я знаю, даже сейчас есть теории, согласно которым теория Дарвина не верна.Так что с доказательствами видимо не все так просто.

С доказательствами всегда не просто. Особенно в не точных науках. Да и в точных проблемы бывают. О квантовой механике споры продолжались очень долго. И даже великие учёные не хотели признавать некоторые аспекты.



ЛАД написав: Если речь о разуме у вирусов, с которыми не очень понятно, можно ли их считать живыми организмами Если речь о разуме у вирусов, с которыми не очень понятно, можно ли их считать живыми организмами

Фраза "не очень понятно", разве она научна?

ИМХО либо да, либо нет.

А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств.

Верно?

Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития.

Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным. Фраза "не очень понятно", разве она научна?ИМХО либо да, либо нет.А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств.Верно?Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития.Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным.

В первой части Вы не правы.

В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно. Сегодня "да", а завтра может оказаться "нет" (или скорее "не совсем да")



ЛАД написав: да и Ваш ответ Faceless"у да и Ваш ответ"у viewtopic.php?p=5364583#p5364583 - первый абзац. Это как раз пантеизм.



Первый абзац это о "кирпичах стремящихся упасть не на носителя каски".

Откуда там Пантеизм? Первый абзац это о "кирпичах стремящихся упасть не на носителя каски".Откуда там Пантеизм?

Ну как откуда?

Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу.



Ну и даже сегодня есть люди, верящие в плоскую Землю и ещё больше верующих в акт Творения, а не в эволюцию.

ЛАД написав: Это подтверждает, что для некоторых людей никаких доказательств недостаточно.

Это подтверждает, что для некоторых людейдоказательств недостаточно.

Ну оно так и есть. Ну оно так и есть.

Да, так и есть. Но это уже не о науке, а о людях.

Учёный при достижении какой-то критической массы доказательств всегда признает теорию (если она верна). Кто-то раньше, кто-то позже. Бывают, конечно, и ошибки.

Люди долго верили в геоцентрическую теорию. С доказательствами всегда не просто. Особенно в не точных науках. Да и в точных проблемы бывают. О квантовой механике споры продолжались очень долго. И даже великие учёные не хотели признавать некоторые аспекты.В первой части Вы не правы.В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно. Сегодня "да", а завтра может оказаться "нет" (или скорее "не совсем да")Ну как откуда?Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу.Да, так и есть. Но это уже не о науке, а о людях.при достижении какой-то критической массы доказательств всегда признает теорию (если она верна). Кто-то раньше, кто-то позже. Бывают, конечно, и ошибки.Люди долго верили в геоцентрическую теорию. ЛАД 2 Повідомлень: 21230 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4661 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 16:34 ЛАД написав: justit написав: Фраза "не очень понятно", разве она научна?

ИМХО либо да, либо нет.

А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств.

Верно?

Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития.

Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным. Фраза "не очень понятно", разве она научна?ИМХО либо да, либо нет.А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств.Верно?Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития.Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным.

В первой части Вы не правы.

В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно. Сегодня "да", а завтра может оказаться "нет" (или скорее "не совсем да") В первой части Вы не правы.В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно.(или скорее "не совсем да")



Ну и чем это противоречит предположению, что "..возможно он разумен, просто мы не можем осознать этого"?







ЛАД написав: Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу. Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу.



Так ведь о кирпичах - это не мои слова даже

Это другой человек написал. Я лишь процитировал.

Так что никакого Пантеизма я в виду не имел Ну и чемпротиворечит предположению, что "..возможно он разумен, просто мы не можем осознать этого"?Так ведь о кирпичах - это не мои слова дажеЭто другой человек написал. Я лишь процитировал.Так что никакого Пантеизма я в виду не имел justit Повідомлень: 5651 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1669 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 16:44 justit написав: ЛАД написав: ...........

В первой части Вы не правы.

В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно. Сегодня "да", а завтра может оказаться "нет" (или скорее "не совсем да") ...........В первой части Вы не правы.В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно.(или скорее "не совсем да")

Ну и чем это противоречит предположению, что "..возможно он разумен, просто мы не можем осознать этого"? Ну и чемпротиворечит предположению, что "..возможно он разумен, просто мы не можем осознать этого"?

Да, в общем-то, ничем.

Просто есть гипотезы хоть как-то обоснованные, а есть просто "игры ума".

Чем подтверждается гипотеза о разумности кирпича (вируса)?

Что даёт такая гипотеза для понимания хоть какого-нибудь вопроса?

Стоит вспомнить о бритве Оккама.



ЛАД написав: Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу. Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу.

Так ведь о кирпичах - это не мои слова даже

Это другой человек написал. Я лишь процитировал.

Так что никакого Пантеизма я в виду не имел Так ведь о кирпичах - это не мои слова дажеЭто другой человек написал. Я лишь процитировал.Так что никакого Пантеизма я в виду не имел

Вы подтвердили:

Вот на этой гипотезе похоже базируется пост-предположение-аналогия

Но, вообще-то, достаточно и "разумности вируса". Да, в общем-то, ничем.Просто есть гипотезы хоть как-то обоснованные, а есть просто "игры ума".Чем подтверждается гипотеза о разумности кирпича (вируса)?Что даёт такая гипотеза для понимания хоть какого-нибудь вопроса?Стоит вспомнить о бритве Оккама.Вы подтвердили:Но, вообще-то, достаточно и "разумности вируса". ЛАД 2 Повідомлень: 21230 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4661 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 47784779478047814782> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 30 гру, 2021 12:54