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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 гру, 2021 16:06
uaprofi написав: safonovstanislav написав:
Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
вот скажите с первого раза не дошло?
на третий укол пойдёте?
а если 10К предложат?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:07
edvardd написав:
В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...
не пугайте так человека.
лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:09
uaprofi написав: edvardd написав:
В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...
не пугайте так человека.
лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?
Будут отдельные вагоны для свежих сертификатов и просроченных.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:10
uaprofi написав: edvardd написав:
В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...
не пугайте так человека.
лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?
Никто все равно не проверяет.
Самокатчики у руля, что с них взять
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:19
uaprofi написав: edvardd написав:
В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...
не пугайте так человека.
лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?
Дальше надо обзавестись новой бумажкой из списка подходящих. Список пока не менялся.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:22
antey1969 написав: uaprofi написав:
лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?
Никто все равно не проверяет.
мне интересен один момент - наши серты вроде как совместимы (признаны) в ЕС
у нас он действует 105 дней, а в Европе 180
Вопрос в следующем - для тех стран которые признают для переболевшего 180 дней, то наш сертификат у них, по истечение 105 дней "засветиться зелёным"?
Востаннє редагувалось uaprofi
в Чет 30 гру, 2021 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:25
fler
посыл в принципе к здравому смыслу - иммунитет у переболевшего ну никак не может быть хуже чем у вакцинашек?
должен же заработать здравый смысл?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:27
justit написав: ЛАД написав:
О Дарвине...Может, и недостаточно, но они были.
Ну, насколько я знаю, даже сейчас есть теории, согласно которым теория Дарвина не верна.
Так что с доказательствами видимо не все так просто.
С доказательствами всегда не просто. Особенно в не точных науках. Да и в точных проблемы бывают. О квантовой механике споры продолжались очень долго. И даже великие учёные не хотели признавать некоторые аспекты.
ЛАД написав:
Если речь о разуме у вирусов, с которыми не очень понятно, можно ли их считать живыми организмами
Фраза "не очень понятно", разве она научна?
ИМХО либо да, либо нет.
А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств.
Верно?
Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития.
Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным.
В первой части Вы не правы.
В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно. Сегодня "да", а завтра может оказаться "нет" (или скорее "не совсем да")
Первый абзац это о "кирпичах стремящихся упасть не на носителя каски".
Откуда там Пантеизм?
Ну как откуда?
Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу.
Ну и даже сегодня есть люди, верящие в плоскую Землю и ещё больше верующих в акт Творения, а не в эволюцию.
ЛАД написав:
Это подтверждает, что для некоторых людей никаких
доказательств недостаточно.
Ну оно так и есть.
Да, так и есть. Но это уже не о науке, а о людях.Учёный
при достижении какой-то критической массы доказательств всегда признает теорию (если она верна). Кто-то раньше, кто-то позже. Бывают, конечно, и ошибки.
Люди долго верили в геоцентрическую теорию.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:34
ЛАД написав: justit написав:
Фраза "не очень понятно", разве она научна?
ИМХО либо да, либо нет.
А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств.
Верно?
Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития.
Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным.
В первой части Вы не правы.
В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно. Сегодня "да", а завтра может оказаться "нет"
(или скорее "не совсем да")
Ну и чем это
противоречит предположению, что "..возможно он разумен, просто мы не можем осознать этого"?
ЛАД написав:
Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу.
Так ведь о кирпичах - это не мои слова даже
Это другой человек написал. Я лишь процитировал.
Так что никакого Пантеизма я в виду не имел
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justit
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:44
justit написав: ЛАД написав:
...........
В первой части Вы не правы.
В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно. Сегодня "да", а завтра может оказаться "нет"
(или скорее "не совсем да")
Ну и чем это
противоречит предположению, что "..возможно он разумен, просто мы не можем осознать этого"?
Да, в общем-то, ничем.
Просто есть гипотезы хоть как-то обоснованные, а есть просто "игры ума".
Чем подтверждается гипотеза о разумности кирпича (вируса)?
Что даёт такая гипотеза для понимания хоть какого-нибудь вопроса?
Стоит вспомнить о бритве Оккама.
ЛАД написав:
Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу.
Так ведь о кирпичах - это не мои слова даже
Это другой человек написал. Я лишь процитировал.
Так что никакого Пантеизма я в виду не имел
Вы подтвердили:
Вот на этой гипотезе похоже базируется пост-предположение-аналогия
Но, вообще-то, достаточно и "разумности вируса".
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