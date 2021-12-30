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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47784779478047814782>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:06

  uaprofi написав:
  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.


вот скажите с первого раза не дошло?
на третий укол пойдёте?
а если 10К предложат?


Работать захочешь и в театр ходить, еще не так раскорячишься
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...


не пугайте так человека.

лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:09

  uaprofi написав:
  edvardd написав:В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...


не пугайте так человека.

лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?

Будут отдельные вагоны для свежих сертификатов и просроченных.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:10

  uaprofi написав:
  edvardd написав:В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...


не пугайте так человека.

лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?

Никто все равно не проверяет.
Самокатчики у руля, что с них взять
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:19

  uaprofi написав:
  edvardd написав:В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...


не пугайте так человека.

лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?


Дальше надо обзавестись новой бумажкой из списка подходящих. Список пока не менялся.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:22

  antey1969 написав:
  uaprofi написав:лучше скажите, может кто знает - сертификат переболевшего заканчивается, как дальше на метро ездить? их продлевать будут?

Никто все равно не проверяет.


мне интересен один момент - наши серты вроде как совместимы (признаны) в ЕС
у нас он действует 105 дней, а в Европе 180
Вопрос в следующем - для тех стран которые признают для переболевшего 180 дней, то наш сертификат у них, по истечение 105 дней "засветиться зелёным"?
Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 30 гру, 2021 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:25

fler
посыл в принципе к здравому смыслу - иммунитет у переболевшего ну никак не может быть хуже чем у вакцинашек?
должен же заработать здравый смысл?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:27

  justit написав:
  ЛАД написав:О Дарвине...Может, и недостаточно, но они были.


Ну, насколько я знаю, даже сейчас есть теории, согласно которым теория Дарвина не верна.
Так что с доказательствами видимо не все так просто.

С доказательствами всегда не просто. Особенно в не точных науках. Да и в точных проблемы бывают. О квантовой механике споры продолжались очень долго. И даже великие учёные не хотели признавать некоторые аспекты.

  ЛАД написав:Если речь о разуме у вирусов, с которыми не очень понятно, можно ли их считать живыми организмами

Фраза "не очень понятно", разве она научна?
ИМХО либо да, либо нет.
А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств.
Верно?
Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития.
Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным.

В первой части Вы не правы.
В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно. Сегодня "да", а завтра может оказаться "нет" (или скорее "не совсем да")

  ЛАД написав:да и Ваш ответ Facelessviewtopic.php?p=5364583#p5364583 - первый абзац. Это как раз пантеизм.


Первый абзац это о "кирпичах стремящихся упасть не на носителя каски".
Откуда там Пантеизм?

Ну как откуда?
Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу.

Ну и даже сегодня есть люди, верящие в плоскую Землю и ещё больше верующих в акт Творения, а не в эволюцию. :)

  ЛАД написав:Это подтверждает, что для некоторых людей никаких доказательств недостаточно.

Ну оно так и есть.

Да, так и есть. Но это уже не о науке, а о людях.
Учёный при достижении какой-то критической массы доказательств всегда признает теорию (если она верна). Кто-то раньше, кто-то позже. Бывают, конечно, и ошибки.
Люди долго верили в геоцентрическую теорию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:34

  ЛАД написав:
  justit написав:Фраза "не очень понятно", разве она научна?
ИМХО либо да, либо нет.
А "не понятно", это как раз о том, что нет никаких абсолютно точных доказателств.
Верно?
Именно к этому я и вел, написав "...раш разум просто не может проанализировать" на данном этапе развития.
Иными словами, о, что я не могу осознать, не будет даже казаться мне чем-то разумным.

В первой части Вы не правы.
В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно. Сегодня "да", а завтра может оказаться "нет" (или скорее "не совсем да")


Ну и чем это противоречит предположению, что "..возможно он разумен, просто мы не можем осознать этого"? :)



  ЛАД написав:Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу.


Так ведь о кирпичах - это не мои слова даже :)
Это другой человек написал. Я лишь процитировал.
Так что никакого Пантеизма я в виду не имел
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:44

  justit написав:
  ЛАД написав:...........
В первой части Вы не правы.
В любой науке остаются (или появляются со временем) неясные вопросы. Решение этих вопросов и продвигает науку вперёд. "либо да, либо нет" для науки не обязательно. Сегодня "да", а завтра может оказаться "нет" (или скорее "не совсем да")

Ну и чем это противоречит предположению, что "..возможно он разумен, просто мы не можем осознать этого"? :)

Да, в общем-то, ничем. :)
Просто есть гипотезы хоть как-то обоснованные, а есть просто "игры ума".
Чем подтверждается гипотеза о разумности кирпича (вируса)?
Что даёт такая гипотеза для понимания хоть какого-нибудь вопроса?
Стоит вспомнить о бритве Оккама.

  ЛАД написав:Разум и пр. человеческие и божественные свойства присущи всему в мире. В т.ч. и кирпичу.

Так ведь о кирпичах - это не мои слова даже :)
Это другой человек написал. Я лишь процитировал.
Так что никакого Пантеизма я в виду не имел

Вы подтвердили:
Вот на этой гипотезе похоже базируется пост-предположение-аналогия

Но, вообще-то, достаточно и "разумности вируса". :)
ЛАД
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Чет 30 гру, 2021 12:54
ЛОБ

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