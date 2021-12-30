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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4779478047814782>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Украинец Алексей Сукач 18 раз вакцинировался от COVID-19 по просьбе своего семейного врача Оксаны Иващенко, которая в обмен на прививку пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.

Об этом сообщают "Секретные материалы" на телеканале 2+2.

По данным авторов сюжета, мужчина обязался сделать 20 прививок от коронавируса, а врач видела выгоду в повышении своего рейтинга на медицинском портале Helsi, который рос после каждой вакцинации ее пациента.

В системе Helsi можно найти 18 записей о вакцинации Алексея Сукача. На днях он хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, но ему отказали. Тогда он сообщил медикам, что семейный врач обещала ему "вознаграждение".
  ЛАД написав:Но, вообще-то, достаточно и "разумности вируса". :)

За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения. С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и безопасности вакцины :D
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 16:53, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:50

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю.
Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.

Вот нравится мне Ромасик. :)
Без него даже как-то скучно было бы.
А так ,выложил табличку и всё в порядке. И обвинить не в чем, если что: "А я что? Даже слова не сказал. Вы мне свои мысли не приписывайте!" :)
...

Более того: на прямые вопросы "а что ты этой табличкой показать хотел" обижается и как дитя малое тушуется :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:51

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю.
Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.

Вот нравится мне Ромасик. :)
Без него даже как-то скучно было бы.
А так ,выложил табличку и всё в порядке. И обвинить не в чем, если что: "А я что? Даже слова не сказал. Вы мне свои мысли не приписывайте!" :)
...

Более того: на прямые вопросы "а что ты этой табличкой показать хотел" обижается и как дитя малое тушуется :lol:

И по подростковому влюблен в Голубовскую, восхищается ей чрезмерно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:54

  uaprofi написав:
  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.


вот скажите с первого раза не дошло?
на третий укол пойдёте?
а если 10К предложат?

З.Ы.
а вообще мне этот новый чудный мир всё больше начинает нравится...
Для меня из ситуации safonovstanislav 2 вывода.
1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания).
2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:59

  vitaliian написав:
Украинец Алексей Сукач 18 раз вакцинировался от COVID-19 по просьбе своего семейного врача Оксаны Иващенко, которая в обмен на прививку пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.

Об этом сообщают "Секретные материалы" на телеканале 2+2.

По данным авторов сюжета, мужчина обязался сделать 20 прививок от коронавируса, а врач видела выгоду в повышении своего рейтинга на медицинском портале Helsi, который рос после каждой вакцинации ее пациента.

В системе Helsi можно найти 18 записей о вакцинации Алексея Сукача. На днях он хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, но ему отказали. Тогда он сообщил медикам, что семейный врач обещала ему "вознаграждение".
  ЛАД написав:Но, вообще-то, достаточно и "разумности вируса". :)

За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения. С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и безопасности вакцины :D

Согласен, факт потрясающий!
Причём, не знаю, кто умнее - врач О.Иващенко или "подопытный" Алексей Сукач.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  uaprofi написав:
  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.


вот скажите с первого раза не дошло?
на третий укол пойдёте?
а если 10К предложат?

З.Ы.
а вообще мне этот новый чудный мир всё больше начинает нравится...
Для меня из ситуации safonovstanislav 2 вывода.
1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания).
2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься.
Увы, официально противопоказаний крайне мало указано, анафилактический шок - тут он бы заметил, и может что ещё, но тоже, из критически заметного
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:04

  uaprofi написав:fler
посыл в принципе к здравому смыслу - иммунитет у переболевшего ну никак не может быть хуже чем у вакцинашек?
должен же заработать здравый смысл?


Это если бы целью была забота о здоровье.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:начинает нравится

"нравитЬся"
  uaprofi написав: по истечение 105 дней "засветиться зелёным"?

"по истечениИ"
"засветиТСя"
Кровь из глаз.
Позвольте полюбопытствовать, а в чем вы "юа-профи"? Серьезный форум и так писать??


Если кто собирается на праздники путешествовать:

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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новые случаи штамма "Омикрона" продолжают стремительно расти, однако количество госпитализаций и смертей по сравнению с предыдущими видами Covid-19 остается намного ниже.

Об этом в среду во время брифинга заявили официальные лица Белого дома.

Показатели смертности от "Омикрона" в ЮАР составляют четверть (на 75% ниже) от уровней, наблюдавшихся во время предыдущих всплесков коронавирусной инфекции.

Кроме того, эксперты также сравнили количество госпитализаций Covid-19 в результате волны "Омикрон" с поступлением в больницу из предыдущих волн.

"По смертельным исходам в больницах: 4,5 против 21,3. Поступления в госпиталь: 1% от "Омикрона", 4,3% - другие виды ковида; 45% пациентам потребовался дополнительный кислород при заражении "Омикроном" по сравнению с 99% предыдущих штаммов. Средний возраст: 39 лет - для "Омикрон", 49 лет - для предыдущих волн", - объяснил эксперт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:54

  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.

"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).
Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")

Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты
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Чет 30 гру, 2021 12:54
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