Украинец Алексей Сукач 18 раз вакцинировался от COVID-19 по просьбе своего семейного врача Оксаны Иващенко, которая в обмен на прививку пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.



Об этом сообщают "Секретные материалы" на телеканале 2+2.



По данным авторов сюжета, мужчина обязался сделать 20 прививок от коронавируса, а врач видела выгоду в повышении своего рейтинга на медицинском портале Helsi, который рос после каждой вакцинации ее пациента.



В системе Helsi можно найти 18 записей о вакцинации Алексея Сукача. На днях он хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, но ему отказали. Тогда он сообщил медикам, что семейный врач обещала ему "вознаграждение".