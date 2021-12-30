Украинец Алексей Сукач 18 раз вакцинировался от COVID-19 по просьбе своего семейного врача Оксаны Иващенко, которая в обмен на прививку пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.
Об этом сообщают "Секретные материалы" на телеканале 2+2.
По данным авторов сюжета, мужчина обязался сделать 20 прививок от коронавируса, а врач видела выгоду в повышении своего рейтинга на медицинском портале Helsi, который рос после каждой вакцинации ее пациента.
В системе Helsi можно найти 18 записей о вакцинации Алексея Сукача. На днях он хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, но ему отказали. Тогда он сообщил медикам, что семейный врач обещала ему "вознаграждение".
ЛАД написав:Но, вообще-то, достаточно и "разумности вируса".
За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения. С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и безопасности вакцины
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 16:53, всього редагувалось 4 разів.
Ромасик написав:франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю. Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.
Вот нравится мне Ромасик. Без него даже как-то скучно было бы. А так ,выложил табличку и всё в порядке. И обвинить не в чем, если что: "А я что? Даже слова не сказал. Вы мне свои мысли не приписывайте!" ...
Более того: на прямые вопросы "а что ты этой табличкой показать хотел" обижается и как дитя малое тушуется
Ромасик написав:франки уже это сделали, у бритов осталось 2 дня. Но я в них верю. Немцы чет не секут тему, а тихонько себе мрут.
Вот нравится мне Ромасик. Без него даже как-то скучно было бы. А так ,выложил табличку и всё в порядке. И обвинить не в чем, если что: "А я что? Даже слова не сказал. Вы мне свои мысли не приписывайте!" ...
Более того: на прямые вопросы "а что ты этой табличкой показать хотел" обижается и как дитя малое тушуется
И по подростковому влюблен в Голубовскую, восхищается ей чрезмерно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
вот скажите с первого раза не дошло? на третий укол пойдёте? а если 10К предложат?
З.Ы. а вообще мне этот новый чудный мир всё больше начинает нравится...
Для меня из ситуации safonovstanislav 2 вывода. 1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания). 2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься.
Украинец Алексей Сукач 18 раз вакцинировался от COVID-19 по просьбе своего семейного врача Оксаны Иващенко, которая в обмен на прививку пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.
Об этом сообщают "Секретные материалы" на телеканале 2+2.
По данным авторов сюжета, мужчина обязался сделать 20 прививок от коронавируса, а врач видела выгоду в повышении своего рейтинга на медицинском портале Helsi, который рос после каждой вакцинации ее пациента.
В системе Helsi можно найти 18 записей о вакцинации Алексея Сукача. На днях он хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, но ему отказали. Тогда он сообщил медикам, что семейный врач обещала ему "вознаграждение".
ЛАД написав:Но, вообще-то, достаточно и "разумности вируса".
За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения. С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и безопасности вакцины
Согласен, факт потрясающий! Причём, не знаю, кто умнее - врач О.Иващенко или "подопытный" Алексей Сукач.
safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
вот скажите с первого раза не дошло? на третий укол пойдёте? а если 10К предложат?
З.Ы. а вообще мне этот новый чудный мир всё больше начинает нравится...
Для меня из ситуации safonovstanislav 2 вывода. 1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания). 2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься.
Увы, официально противопоказаний крайне мало указано, анафилактический шок - тут он бы заметил, и может что ещё, но тоже, из критически заметного
Новые случаи штамма "Омикрона" продолжают стремительно расти, однако количество госпитализаций и смертей по сравнению с предыдущими видами Covid-19 остается намного ниже.
Об этом в среду во время брифинга заявили официальные лица Белого дома.
Показатели смертности от "Омикрона" в ЮАР составляют четверть (на 75% ниже) от уровней, наблюдавшихся во время предыдущих всплесков коронавирусной инфекции.
Кроме того, эксперты также сравнили количество госпитализаций Covid-19 в результате волны "Омикрон" с поступлением в больницу из предыдущих волн.
"По смертельным исходам в больницах: 4,5 против 21,3. Поступления в госпиталь: 1% от "Омикрона", 4,3% - другие виды ковида; 45% пациентам потребовался дополнительный кислород при заражении "Омикроном" по сравнению с 99% предыдущих штаммов. Средний возраст: 39 лет - для "Омикрон", 49 лет - для предыдущих волн", - объяснил эксперт.
safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем). Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")
Спасибо, что держите в курсе, и жаль, что Вам приходится ставить на себе опыты