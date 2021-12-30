safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
докладую. в жінки 4й день ковіду ГРВЗ, 5й після 2ї уколізації. появився нюх (почула запах духів, зраділа) і апетит, 3 дні перед цим майже не їла, появилися побочка - герпес і кон"юктивіт, здала ПЦР тест, завтра має бути результат, каже, що винна у захворюванні вакцина, так як послаблює вакцинація імунітет, мабуть, антивак
vitaliian написав:За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения.
а что не так, доктор вник как работает система. просёк так сказать тему - больше уколов - больше зарплата ... причём не подвергая опасности других людей
vitaliian написав:С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и безопасности вакцины
в данном случае это будет указывать только на то что данные уколы не вызывают каких либо заметных последствий у конкретного человека в обозримом будущем, даже если их делать много и часто. так сказать частный случай. а вот если А.С. вдруг окажется через какое время "позитивным" то будет ещё более интересный случай) стоит понаблюдать
safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.
"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем). Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")