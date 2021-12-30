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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4779478047814782

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:59

  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.

докладую.
в жінки 4й день ковіду ГРВЗ, 5й після 2ї уколізації.
появився нюх (почула запах духів, зраділа) і апетит, 3 дні перед цим майже не їла,
появилися побочка - герпес і кон"юктивіт,
здала ПЦР тест, завтра має бути результат,
каже, що винна у захворюванні вакцина, так як послаблює вакцинація імунітет,
мабуть, антивак
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения.


а что не так, доктор вник как работает система.
просёк так сказать тему - больше уколов - больше зарплата ;)
... причём не подвергая опасности других людей


  vitaliian написав:С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и безопасности вакцины


в данном случае это будет указывать только на то что данные уколы не вызывают каких либо заметных последствий у конкретного человека в обозримом будущем, даже если их делать много и часто.
так сказать частный случай.
а вот если А.С. вдруг окажется через какое время "позитивным" то будет ещё более интересный случай)
стоит понаблюдать
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:04

  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:
  safonovstanislav написав:Вчера отвакцинировали модерной. Первая была файзер. Не рискнул повторить прошлый опыт той же вакциной. Несколько часов назад начала подниматься температура, выпил 2 таблетки парацетамола. Через 40 минут температура 39.5, первый раз за 35 лет. Выше 38.6 у меня ни разу за всю жизнь не было. Спасибо. Отвакцинировали, так отвакцинировали. Не думал, что такая температура вообще бывает. Наглотался дополнительного парацетамола, ещё 4 таблетки, вроде начало легчать. Но, это, конечно, жесть.

"Один случай на миллион" (второй раз подряд, и с другим производителем).
Но, по словам "независимого эксперта" Хотаба, это не экспериментальные препараты плохие, - а клиент "плохой" (вобщем - "это другое")


Редактор New York Times Карлос Техада умер от сердечного приступа в возрасте 49 лет. Через день после вакцинации бустерной дозой Moderna.
https://internetua.com/redaktor-new-yor ... ronavirusa

"Після - не значить внаслідок"
(с) "Любой вакцинатор после очередной смерти после введения экспериментального препарата"
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:06

  justit написав:
  edvardd написав:
  vitaliian написав:Значит нашему населению нужны не врачи а огороды.

да нужны - спросил у соседа 80+, нафига вы на ту дачу ездите-говорит если б не ездил, уже давно окочурился...


То есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?
Нужно именно вместо трактора картошку копать? :shock:

на дачі більше мінус 10 кг за півроку
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/5.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:07

  justit написав:
  safonovstanislav написав:есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.


Ну, не знаю.
Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.
Кола - смесь сахара и еще чего-то.
Зачем ее пить - без понятия.
Но каждый сам выбирает.

є зеро шугар кола, тобто без цукру
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:07

  uaprofi написав:
  vitaliian написав:За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения.


а что не так, доктор вник как работает система.
просёк так сказать тему - больше уколов - больше зарплата ;)
... причём не подвергая опасности других людей

Вы же не знаете как она лечит других людей)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:08

Hotab

хотаб - я философ

за инфу по странам благадарю
продолжайте исправлять дальше
особое внимание на слово на букву б
что там не так с буквой а ?
uaprofi
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Чет 30 гру, 2021 12:54
ЛОБ

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