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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47804781478247834784>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения.


а что не так, доктор вник как работает система.
просёк так сказать тему - больше уколов - больше зарплата ;)
... причём не подвергая опасности других людей


  vitaliian написав:С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и безопасности вакцины


в данном случае это будет указывать только на то что данные уколы не вызывают каких либо заметных последствий у конкретного человека в обозримом будущем, даже если их делать много и часто.
так сказать частный случай.
а вот если А.С. вдруг окажется через какое время "позитивным" то будет ещё более интересный случай)
стоит понаблюдать
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:06

  justit написав:
  edvardd написав:
  vitaliian написав:Значит нашему населению нужны не врачи а огороды.

да нужны - спросил у соседа 80+, нафига вы на ту дачу ездите-говорит если б не ездил, уже давно окочурился...


То есть просто гулять в лесу, собирать грибы, купаться в реке регулярно, не помогло бы?
Нужно именно вместо трактора картошку копать? :shock:

на дачі більше мінус 10 кг за півроку
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/5.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:07

  justit написав:
  safonovstanislav написав:есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.


Ну, не знаю.
Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.
Кола - смесь сахара и еще чего-то.
Зачем ее пить - без понятия.
Но каждый сам выбирает.

є зеро шугар кола, тобто без цукру
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:07

  uaprofi написав:
  vitaliian написав:За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения.


а что не так, доктор вник как работает система.
просёк так сказать тему - больше уколов - больше зарплата ;)
... причём не подвергая опасности других людей

Вы же не знаете как она лечит других людей)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:08

Hotab

хотаб - я философ

за инфу по странам благадарю
продолжайте исправлять дальше
особое внимание на слово на букву б
что там не так с буквой а ?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:12

  vitaliian написав:Вы же не знаете как она лечит других людей)


доктор скорей всего руководствовался принципом "не навреди"
у человека которому кололи эти уколы, судя по всему, отрицательных реакций не наблюдалось
и судя по всему всё было совершенно добровольно
Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 30 гру, 2021 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:17

  vitaliian написав:Украинец Алексей Сукач 18 раз вакцинировался от COVID-19 по просьбе своего семейного врача Оксаны Иващенко, которая в обмен на прививку пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.

Об этом сообщают "Секретные материалы" на телеканале 2+2.

По данным авторов сюжета, мужчина обязался сделать 20 прививок от коронавируса, а врач видела выгоду в повышении своего рейтинга на медицинском портале Helsi, который рос после каждой вакцинации ее пациента.

В системе Helsi можно найти 18 записей о вакцинации Алексея Сукача. На днях он хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, но ему отказали. Тогда он сообщил медикам, что семейный врач обещала ему "вознаграждение".




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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:18

  maksimus silvestris написав:Сравнение последствии пандемии (по уровню смертности) в странах региона (Беларусь, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Словакия), последние данные.

Последствия новой волны ковид-пандемии – ужасающие. Но уже не везде

https://infobank.by/infolineview/posled ... -ne-vezde/


Наименьший процент роста смертности в ковид-пандемию относительно доковидных 12-имесяцев – в Украине: избыточная смертность там – +13,9% к допандемийной

як так?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:як так?


думаю вакцинация эти уровни подправит
будет как в Европе

вопрос только один - куда смотрит НАНУ?
почему не предупреждают?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:хотаб - я философ

Совершенно не читающий ? (потому что читающие люди пишут грамотно, обычно) Так это "маразматик", а не философ.

  uaprofi написав:продолжайте исправлять дальше

Обязательно!! Скальпелем своей сатиры всковырну фурункул вашей безграмотности. Чтоб публика понимала, с кем имеет дело.

2 Вкладчик. Надо в теорию вероятности поиграть. Типа "ежедневно вакцинируют *** тысяч людей", "ежедневно (всегда так было) от инфаркта умирает *** человек". Какая вероятность , что человек умрет в день или сразу после вакцинации (если причина не вакцинация". Но мне лень.
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Чет 30 гру, 2021 12:54
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