vitaliian написав:За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения.
а что не так, доктор вник как работает система. просёк так сказать тему - больше уколов - больше зарплата ... причём не подвергая опасности других людей
vitaliian написав:С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и безопасности вакцины
в данном случае это будет указывать только на то что данные уколы не вызывают каких либо заметных последствий у конкретного человека в обозримом будущем, даже если их делать много и часто. так сказать частный случай. а вот если А.С. вдруг окажется через какое время "позитивным" то будет ещё более интересный случай) стоит понаблюдать
vitaliian написав:Украинец Алексей Сукач 18 раз вакцинировался от COVID-19 по просьбе своего семейного врача Оксаны Иващенко, которая в обмен на прививку пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.
Об этом сообщают "Секретные материалы" на телеканале 2+2.
По данным авторов сюжета, мужчина обязался сделать 20 прививок от коронавируса, а врач видела выгоду в повышении своего рейтинга на медицинском портале Helsi, который рос после каждой вакцинации ее пациента.
В системе Helsi можно найти 18 записей о вакцинации Алексея Сукача. На днях он хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, но ему отказали. Тогда он сообщил медикам, что семейный врач обещала ему "вознаграждение".
Совершенно не читающий ? (потому что читающие люди пишут грамотно, обычно) Так это "маразматик", а не философ.
uaprofi написав:продолжайте исправлять дальше
Обязательно!! Скальпелем своей сатиры всковырну фурункул вашей безграмотности. Чтоб публика понимала, с кем имеет дело.
2 Вкладчик. Надо в теорию вероятности поиграть. Типа "ежедневно вакцинируют *** тысяч людей", "ежедневно (всегда так было) от инфаркта умирает *** человек". Какая вероятность , что человек умрет в день или сразу после вакцинации (если причина не вакцинация". Но мне лень.