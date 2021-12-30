vitaliian написав:За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения.
а что не так, доктор вник как работает система. просёк так сказать тему - больше уколов - больше зарплата ... причём не подвергая опасности других людей
vitaliian написав:С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и безопасности вакцины
в данном случае это будет указывать только на то что данные уколы не вызывают каких либо заметных последствий у конкретного человека в обозримом будущем, даже если их делать много и часто. так сказать частный случай. а вот если А.С. вдруг окажется через какое время "позитивным" то будет ещё более интересный случай) стоит понаблюдать
uaprofi написав:fler посыл в принципе к здравому смыслу - иммунитет у переболевшего ну никак не может быть хуже чем у вакцинашек? должен же заработать здравый смысл?
Это если бы целью была забота о здоровье.
який смисл шукати смисл там, де смисла нема? невже крім Ладів і хотабів та ще кількох ваків тут хтось вірить що держава піклується про здоров"я пересічених громадян?
Я давно писал государство ни о ком не заботится в принципе, но это никак не связано с эффективностью вакцин и/или лечения ковида. Вас лечит не государство, а человек с именем/фамилией у которого может быть своя мотивация лечить вас хорошо , плохо, обколоть вакцинами, затаскать по рентгенам или не лечить вообще. Кончайте приплетать государство везде куда можно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 18:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Я давно писал государство ни о ком не заботится в принципе, но это никак не связано с эффективностью вакцин и/или лечения ковида. Вас лечит не государство, а человек с именем/фамилией у которого может быть своя мотивация лечить вас хорошо , плохо, обколоть вакцинами, затаскать по рентгенам или не лечить вообще. Кончайте приплетать государство везде куда можно.
Государство ставит план медикам по уколизации, независимо от эффективности, побочек и т.д. От этого зависит работа и заработок медика.
Какая у него мотивация? Может ли она быть другой, кроме нашприцевать максимально? И государство тут "непричём", это личная инициатива каждого отдельного медика?
И какая ж мотивация? Испортить всем жизнь? Дать повод их поругать на форумах? Мне ни один медик вакцинироваться не предлагал. Я сам бегал летом искал где это можно сделать вне области медицинской прописки. Если помните был ажиотаж и очереди на нормальную вакцину на месяц вперёд.
Вкладчик1234 уважаю ваше право на чс, мне вы этим хуже не сделаете )
Я на этой ветке чтобы получать и делиться свежей информацией, желательно со ссылками на источники. Додумки / догадки а так же психозы некоторых форумчан представляют намного меньший интерес.
Себя не отношу ни к одному из лагерей. В эффективности вакцин не уверен, но и в эффективности бездействия тоже не уверен. Этот спич к тем кто ожидает увидеть меня в своем лагере, имхо вас ждёт разочарование.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi написав:fler посыл в принципе к здравому смыслу - иммунитет у переболевшего ну никак не может быть хуже чем у вакцинашек? должен же заработать здравый смысл?
Это если бы целью была забота о здоровье.
який смисл шукати смисл там, де смисла нема? невже крім Ладів і хотабів та ще кількох ваків тут хтось вірить що держава піклується про здоров"я пересічених громадян?
Держава вынуждена заботиться "про здоров"я пересічених громадян". Или Вы считаете, что государству на экономику тоже наплевать? Рост экономики зависит от общественного здоровья далеко не в последнюю очередь. Большое количество больных может сильно тормозить развитие экономики.
Всего от 100 евро: шведская компания вживляет подкожные чипы с COVID-паспортом
Чип-имплантат стоит 100 евро. Если вы хотите купить более продвинутую версию, например, для отслеживания показателей здоровья, она будет стоить, возможно, вдвое больше. Но чип-имплантат служит 20-40 лет», — подчеркнул Ханнес Сджоблад, управляющий директор DSruptive Subdermals.
По его словам, многие «считают чипы пугающей технологией», но их стоит воспринимать как простую идентификационную метку.