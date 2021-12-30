uaprofi написав:

vitaliian написав: За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения. За разумность вируса не в курсе аврача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения.

vitaliian написав: С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и безопасности вакцины С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и

а что не так, доктор вник как работает система.просёк так сказать тему - больше уколов - больше зарплата... причём не подвергая опасности других людейв данном случае это будет указывать только на то что данные уколы не вызывают каких либо заметных последствий у конкретного человека в обозримом будущем, даже если их делать много и часто.так сказать частный случай.а вот если А.С. вдруг окажется через какое время "позитивным" то будет ещё более интересный случай)стоит понаблюдать