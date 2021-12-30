RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4781478247834784>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:27

  fler написав:
  uaprofi написав:fler
посыл в принципе к здравому смыслу - иммунитет у переболевшего ну никак не может быть хуже чем у вакцинашек?
должен же заработать здравый смысл?


Это если бы целью была забота о здоровье.

який смисл шукати смисл там, де смисла нема?
невже крім Ладів і хотабів та ще кількох ваків тут хтось вірить що держава піклується про здоров"я пересічених громадян?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27415
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 2346 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:31

  uaprofi написав:
  vitaliian написав:За разумность вируса не в курсе а состояние интеллекта врача О.Иващенко вызывает серьёзные опасения.


а что не так, доктор вник как работает система.
просёк так сказать тему - больше уколов - больше зарплата ;)
... причём не подвергая опасности других людей


  vitaliian написав:С другой стороны если А.Сукач выживет это будет ярчайший пример того что дураки не победимы и безопасности вакцины


в данном случае это будет указывать только на то что данные уколы не вызывают каких либо заметных последствий у конкретного человека в обозримом будущем, даже если их делать много и часто.
так сказать частный случай.
а вот если А.С. вдруг окажется через какое время "позитивным" то будет ещё более интересный случай)
стоит понаблюдать

16 раз бустеризований
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27415
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 2346 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Наименьший процент роста смертности в ковид-пандемию относительно доковидных 12-имесяцев – в Украине: избыточная смертность там – +13,9% к допандемийной

як так?

Ноябрь все поправил.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6249
З нами з: 15.02.09
Подякував: 379 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:34

  flyman написав:
  fler написав:
  uaprofi написав:fler
посыл в принципе к здравому смыслу - иммунитет у переболевшего ну никак не может быть хуже чем у вакцинашек?
должен же заработать здравый смысл?


Это если бы целью была забота о здоровье.

який смисл шукати смисл там, де смисла нема?
невже крім Ладів і хотабів та ще кількох ваків тут хтось вірить що держава піклується про здоров"я пересічених громадян?

Я давно писал государство ни о ком не заботится в принципе, но это никак не связано с эффективностью вакцин и/или лечения ковида. Вас лечит не государство, а человек с именем/фамилией у которого может быть своя мотивация лечить вас хорошо , плохо, обколоть вакцинами, затаскать по рентгенам или не лечить вообще. Кончайте приплетать государство везде куда можно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 18:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9956
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1739 раз.
Подякували: 2503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:35

  Ромасик написав:
  pesikot написав:
  Ромасик написав:vitaliian пахать на городе - хорошая физическая нагрузка

На огороде надо работать, а не пахать

Если на огороде пахать, то можно окочуриться от пахания на огороде

работать нужно на работе

На работе нужно зарабатывать
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6356
З нами з: 31.08.09
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:45

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:Я давно писал государство ни о ком не заботится в принципе, но это никак не связано с эффективностью вакцин и/или лечения ковида. Вас лечит не государство, а человек с именем/фамилией у которого может быть своя мотивация лечить вас хорошо , плохо, обколоть вакцинами, затаскать по рентгенам или не лечить вообще. Кончайте приплетать государство везде куда можно.

Государство ставит план медикам по уколизации, независимо от эффективности, побочек и т.д. От этого зависит работа и заработок медика.

Какая у него мотивация? Может ли она быть другой, кроме нашприцевать максимально? И государство тут "непричём", это личная инициатива каждого отдельного медика?

И какая ж мотивация? Испортить всем жизнь? Дать повод их поругать на форумах? Мне ни один медик вакцинироваться не предлагал. Я сам бегал летом искал где это можно сделать вне области медицинской прописки. Если помните был ажиотаж и очереди на нормальную вакцину на месяц вперёд.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9956
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1739 раз.
Подякували: 2503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:58

Вкладчик1234 уважаю ваше право на чс, мне вы этим хуже не сделаете )

Я на этой ветке чтобы получать и делиться свежей информацией, желательно со ссылками на источники. Додумки / догадки а так же психозы некоторых форумчан представляют намного меньший интерес.

Себя не отношу ни к одному из лагерей. В эффективности вакцин не уверен, но и в эффективности бездействия тоже не уверен. Этот спич к тем кто ожидает увидеть меня в своем лагере, имхо вас ждёт разочарование.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9956
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1739 раз.
Подякували: 2503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:02

Занимательная статистика от университета Хопкинса

Число выявленных случаев по континентам до 29 декабря 2021г.
Зображення

Передовики бустеризации в % от общей численности населения:

Зображення

И еще много чего по ссылке https://www.bbc.com/news/world-51235105
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2490
З нами з: 07.08.09
Подякував: 864 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:23

  flyman написав:
  fler написав:
  uaprofi написав:fler
посыл в принципе к здравому смыслу - иммунитет у переболевшего ну никак не может быть хуже чем у вакцинашек?
должен же заработать здравый смысл?


Это если бы целью была забота о здоровье.

який смисл шукати смисл там, де смисла нема?
невже крім Ладів і хотабів та ще кількох ваків тут хтось вірить що держава піклується про здоров"я пересічених громадян?

Держава вынуждена заботиться "про здоров"я пересічених громадян".
Или Вы считаете, что государству на экономику тоже наплевать?
Рост экономики зависит от общественного здоровья далеко не в последнюю очередь. Большое количество больных может сильно тормозить развитие экономики.

Опять мышление на уровне максимум 16 века.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21233
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5016 раз.
Подякували: 4661 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:25

Всего от 100 евро: шведская компания вживляет подкожные чипы с COVID-паспортом

Чип-имплантат стоит 100 евро. Если вы хотите купить более продвинутую версию, например, для отслеживания показателей здоровья, она будет стоить, возможно, вдвое больше. Но чип-имплантат служит 20-40 лет», — подчеркнул Ханнес Сджоблад, управляющий директор DSruptive Subdermals.

По его словам, многие «считают чипы пугающей технологией», но их стоит воспринимать как простую идентификационную метку.

Источник: https://news.finance.ua/ru/news/-/50630 ... -pasportom
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 26.06.21
Подякував: 142 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4781478247834784>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7910 16318712
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 12:54
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.