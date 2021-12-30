Сегодня в соцсетях можно призывать почти открыто к убийству премьер-министра – я недавно видела своими глазами. Газета не может такое напечатать, правда? После принятия нового закона такие посты просто можно будет потребовать стереть. То, чего сегодня нельзя напечатать в газете, нельзя будет написать в соцсетях. Поэтому критика оппозиции про «затыкание ртов» очень интересная: разве вы считаете, что в израильских газетах, которые придерживаются правил, нет свободы слова? У традиционных СМИ есть границы, красные линии. Там нельзя напечатать откровенные fake news, надо проверять факты. В Facebook можно сегодня написать, к примеру, что все врачи травят людей вакцинами, и никто вам ничего не сделает.
vitaliian написав:Вкладчик1234 уважаю ваше право на чс, мне вы этим хуже не сделаете )
Я на этой ветке чтобы получать и делиться свежей информацией, желательно со ссылками на источники. Додумки / догадки а так же психозы некоторых форумчан представляют намного меньший интерес.
Себя не отношу ни к одному из лагерей. В эффективности вакцин не уверен, но и в эффективности бездействия тоже не уверен. Этот спич к тем кто ожидает увидеть меня в своем лагере, имхо вас ждёт разочарование.
О вакцинах точнее сказать - в высокой эффективности вакцин не уверен. Эффективность всё же явно есть. К сожалению, недостаточная. Во всяком случае, не такая, как хотелось бы. Но это то, о чём я писал уже давно - недостаточный уровень медицины. И науки, и практики. Человечество до сих пор гораздо больше сил и средств тратит на создание оружия убийства, чем на медицину и образование.
думаю вакцинация эти уровни подправит будет как в Европе
вопрос только один - куда смотрит НАНУ? почему не предупреждают?
Каждые 2 недели НАНУ дает прогнозы с кучей графиков и цифр. Либанова, Жолобак, Есилевский и еще целый ряд ученых высказываются по теме. В самом начале карантина было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете. Кроме того, иногда имеет место давление сверху.