RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4781478247834784

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:26

Цитрин вы бы какой чип себе зашили?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9956
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1739 раз.
Подякували: 2503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:31

К вопросу о соцсетях.
Сегодня в соцсетях можно призывать почти открыто к убийству премьер-министра – я недавно видела своими глазами. Газета не может такое напечатать, правда? После принятия нового закона такие посты просто можно будет потребовать стереть. То, чего сегодня нельзя напечатать в газете, нельзя будет написать в соцсетях. Поэтому критика оппозиции про «затыкание ртов» очень интересная: разве вы считаете, что в израильских газетах, которые придерживаются правил, нет свободы слова? У традиционных СМИ есть границы, красные линии. Там нельзя напечатать откровенные fake news, надо проверять факты. В Facebook можно сегодня написать, к примеру, что все врачи травят людей вакцинами, и никто вам ничего не сделает.

https://detaly.co.il/zakon-o-podstrekatelstve-v-sotssetyah-zatykanie-rtov/
Наш форум это не соцсеть, но где-то близкое.
И некоторые господа этим успешно пользуются.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21233
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5016 раз.
Подякували: 4661 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:39

  vitaliian написав:Вкладчик1234 уважаю ваше право на чс, мне вы этим хуже не сделаете )

Я на этой ветке чтобы получать и делиться свежей информацией, желательно со ссылками на источники. Додумки / догадки а так же психозы некоторых форумчан представляют намного меньший интерес.

Себя не отношу ни к одному из лагерей. В эффективности вакцин не уверен, но и в эффективности бездействия тоже не уверен. Этот спич к тем кто ожидает увидеть меня в своем лагере, имхо вас ждёт разочарование.

О вакцинах точнее сказать - в высокой эффективности вакцин не уверен. Эффективность всё же явно есть. К сожалению, недостаточная. Во всяком случае, не такая, как хотелось бы.
Но это то, о чём я писал уже давно - недостаточный уровень медицины. И науки, и практики.
Человечество до сих пор гораздо больше сил и средств тратит на создание оружия убийства, чем на медицину и образование.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21233
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5016 раз.
Подякували: 4661 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:39

  uaprofi написав:
  flyman написав:як так?


думаю вакцинация эти уровни подправит
будет как в Европе

вопрос только один - куда смотрит НАНУ?
почему не предупреждают?


Каждые 2 недели НАНУ дает прогнозы с кучей графиков и цифр.
Либанова, Жолобак, Есилевский и еще целый ряд ученых высказываются по теме.
В самом начале карантина было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете. Кроме того, иногда имеет место давление сверху.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2490
З нами з: 07.08.09
Подякував: 864 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4781478247834784
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7910 16318733
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 12:54
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.