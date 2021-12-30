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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4782478347844785>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:26

Цитрин вы бы какой чип себе зашили?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:31

К вопросу о соцсетях.
Сегодня в соцсетях можно призывать почти открыто к убийству премьер-министра – я недавно видела своими глазами. Газета не может такое напечатать, правда? После принятия нового закона такие посты просто можно будет потребовать стереть. То, чего сегодня нельзя напечатать в газете, нельзя будет написать в соцсетях. Поэтому критика оппозиции про «затыкание ртов» очень интересная: разве вы считаете, что в израильских газетах, которые придерживаются правил, нет свободы слова? У традиционных СМИ есть границы, красные линии. Там нельзя напечатать откровенные fake news, надо проверять факты. В Facebook можно сегодня написать, к примеру, что все врачи травят людей вакцинами, и никто вам ничего не сделает.

https://detaly.co.il/zakon-o-podstrekatelstve-v-sotssetyah-zatykanie-rtov/
Наш форум это не соцсеть, но где-то близкое.
И некоторые господа этим успешно пользуются.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:39

  vitaliian написав:Вкладчик1234 уважаю ваше право на чс, мне вы этим хуже не сделаете )

Я на этой ветке чтобы получать и делиться свежей информацией, желательно со ссылками на источники. Додумки / догадки а так же психозы некоторых форумчан представляют намного меньший интерес.

Себя не отношу ни к одному из лагерей. В эффективности вакцин не уверен, но и в эффективности бездействия тоже не уверен. Этот спич к тем кто ожидает увидеть меня в своем лагере, имхо вас ждёт разочарование.

О вакцинах точнее сказать - в высокой эффективности вакцин не уверен. Эффективность всё же явно есть. К сожалению, недостаточная. Во всяком случае, не такая, как хотелось бы.
Но это то, о чём я писал уже давно - недостаточный уровень медицины. И науки, и практики.
Человечество до сих пор гораздо больше сил и средств тратит на создание оружия убийства, чем на медицину и образование.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:39

  uaprofi написав:
  flyman написав:як так?


думаю вакцинация эти уровни подправит
будет как в Европе

вопрос только один - куда смотрит НАНУ?
почему не предупреждают?


Каждые 2 недели НАНУ дает прогнозы с кучей графиков и цифр.
Либанова, Жолобак, Есилевский и еще целый ряд ученых высказываются по теме.
В самом начале карантина было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете. Кроме того, иногда имеет место давление сверху.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:51

  ЛАД написав:Держава вынуждена заботиться "про здоров"я пересічених громадян".


Германия в 30-40-ых годах прошлого века заботилась "про здоровье граждан" с помощью программы Т4, но ответственность за преступления несли конкретные фамилии. И не помогло, что преступления совершались законно, не помог приказ не подвергать судебному преследованию тех кто в этом участвовал.

Потому, что за каждым действием стоят конкретные личности, а не абстрактное государство. Когда ктото совершает преступления по приказу сверху или под давлением - это никак не снимает вины с того, кто совершает преступление. Начальники имеют тенденцию меняться, а совершенные преступления никуда не деваются, поэтому совершать преступления, рассчитывая на покровительство начальства не стоит - это по меньшей мере глупо.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 30 гру, 2021 20:03, всього редагувалось 4 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:55

  fler написав:
  uaprofi написав:
  flyman написав:як так?


думаю вакцинация эти уровни подправит
будет как в Европе

вопрос только один - куда смотрит НАНУ?
почему не предупреждают?

...
В самом начале карантина было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете.
...

То ли дело в проклятущих Штатах (Moderna) или Германии (Phizer) -- уж им-то государства денег с горкой отсыпали... Или нет? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:03

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Держава вынуждена заботиться "про здоров"я пересічених громадян".


Германия в 30-40-ых годах прошлого века заботилась "про здоровье граждан" с помощью программы Т4, но ответственность за преступления несли конкретные фамилии. И не помогло, что преступления совершались законно, не помог приказ не преследовать тех кто в этом участвовал.

Потому, что за каждым действием стоят конкретные личности, а не абстрактное государство. Когда ктото совершает преступления по приказу сверху или под давлением - это никак не снимает вины с того, кто совершает преступление. Начальники имеют тенденцию меняться, а совершенные преступления никуда не деваются, поэтому совершать преступления, рассчитывая на покровительство начальства не стоит - это по меньшей мере глупо.

В огороде бузина, а в Киеве дядько.
Вы уже совсем не понимаете, о чём речь?
И кроме Германии 30-40-х вы больше из истории ничего не знаете? Что Вы её вспоминаете по каждому поводу и без повода?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:08

Назначать препарат будут врачи в больничных кассах. «Паксловид» одобрен в США и затем – в Израиле, к экстренному использованию для взрослых (старше 12 лет) из группы риска. В первую очередь его будут назначать пациентам с ожирением, диабетом, хроническими заболеваниями почек и легких, а также невакцинированным людям старше 60 лет.

Противопоказания и проблемы

Как пояснил профессор Йосеф Карко, заведующий отделением клинической фармакологии в больнице «Хадасса Эйн-Керем», есть целый список лекарств, параллельно с которыми нельзя принимать «Паксловид». Его подготовила компания Pfizer. Проблема в том, что эти лекарства довольно часто как раз и принимают люди из группы риска - например, в списке есть препараты для снижения артериального давления. Кроме того, “Паксловид” не следует назначать людям с серьезными заболеваниями почек или печени». В целом, противопоказаний у лекарства гораздо больше, чем, например, у вакцины от коронавируса.

«Паксловид» - первое лекарство от коронавируса в таблетках, которое больные могут принимать на дому, без госпитализации. Оно сочетает в себе два действующих вещества - новый противовирусный препарат «Нирматрелвир» и более старый – «Ритонавир».

https://detaly.co.il/v-izrail-pribyla-pervaya-partiya-lekarstva-ot-koronavirusa-kto-ego-poluchit/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вы уже совсем не понимаете, о чём речь?
И кроме Германии 30-40-х вы больше из истории ничего не знаете? Что Вы её вспоминаете по каждому поводу и без повода?

Я ему уже указывал на подмену понятий,
как раз Германия 30-40х яркий пример на что тратились народные деньги. Как и СССР и много других стран того периода.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:16

  _hunter написав:
  fler написав:В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете.
...

То ли дело в проклятущих Штатах (Moderna) или Германии (Phizer) -- уж им-то государства денег с горкой отсыпали... Или нет? :roll:


Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США? :shock:
В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии?
fler
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