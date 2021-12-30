Сегодня в соцсетях можно призывать почти открыто к убийству премьер-министра – я недавно видела своими глазами. Газета не может такое напечатать, правда? После принятия нового закона такие посты просто можно будет потребовать стереть. То, чего сегодня нельзя напечатать в газете, нельзя будет написать в соцсетях. Поэтому критика оппозиции про «затыкание ртов» очень интересная: разве вы считаете, что в израильских газетах, которые придерживаются правил, нет свободы слова? У традиционных СМИ есть границы, красные линии. Там нельзя напечатать откровенные fake news, надо проверять факты. В Facebook можно сегодня написать, к примеру, что все врачи травят людей вакцинами, и никто вам ничего не сделает.
vitaliian написав:Вкладчик1234 уважаю ваше право на чс, мне вы этим хуже не сделаете )
Я на этой ветке чтобы получать и делиться свежей информацией, желательно со ссылками на источники. Додумки / догадки а так же психозы некоторых форумчан представляют намного меньший интерес.
Себя не отношу ни к одному из лагерей. В эффективности вакцин не уверен, но и в эффективности бездействия тоже не уверен. Этот спич к тем кто ожидает увидеть меня в своем лагере, имхо вас ждёт разочарование.
О вакцинах точнее сказать - в высокой эффективности вакцин не уверен. Эффективность всё же явно есть. К сожалению, недостаточная. Во всяком случае, не такая, как хотелось бы. Но это то, о чём я писал уже давно - недостаточный уровень медицины. И науки, и практики. Человечество до сих пор гораздо больше сил и средств тратит на создание оружия убийства, чем на медицину и образование.
думаю вакцинация эти уровни подправит будет как в Европе
вопрос только один - куда смотрит НАНУ? почему не предупреждают?
Каждые 2 недели НАНУ дает прогнозы с кучей графиков и цифр. Либанова, Жолобак, Есилевский и еще целый ряд ученых высказываются по теме. В самом начале карантина было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете. Кроме того, иногда имеет место давление сверху.
ЛАД написав:Держава вынуждена заботиться "про здоров"я пересічених громадян".
Германия в 30-40-ых годах прошлого века заботилась "про здоровье граждан" с помощью программы Т4, но ответственность за преступления несли конкретные фамилии. И не помогло, что преступления совершались законно, не помог приказ не подвергать судебному преследованию тех кто в этом участвовал.
Потому, что за каждым действием стоят конкретные личности, а не абстрактное государство. Когда ктото совершает преступления по приказу сверху или под давлением - это никак не снимает вины с того, кто совершает преступление. Начальники имеют тенденцию меняться, а совершенные преступления никуда не деваются, поэтому совершать преступления, рассчитывая на покровительство начальства не стоит - это по меньшей мере глупо.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 30 гру, 2021 20:03, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:Держава вынуждена заботиться "про здоров"я пересічених громадян".
Германия в 30-40-ых годах прошлого века заботилась "про здоровье граждан" с помощью программы Т4, но ответственность за преступления несли конкретные фамилии. И не помогло, что преступления совершались законно, не помог приказ не преследовать тех кто в этом участвовал.
Потому, что за каждым действием стоят конкретные личности, а не абстрактное государство. Когда ктото совершает преступления по приказу сверху или под давлением - это никак не снимает вины с того, кто совершает преступление. Начальники имеют тенденцию меняться, а совершенные преступления никуда не деваются, поэтому совершать преступления, рассчитывая на покровительство начальства не стоит - это по меньшей мере глупо.
В огороде бузина, а в Киеве дядько. Вы уже совсем не понимаете, о чём речь? И кроме Германии 30-40-х вы больше из истории ничего не знаете? Что Вы её вспоминаете по каждому поводу и без повода?
Назначать препарат будут врачи в больничных кассах. «Паксловид» одобрен в США и затем – в Израиле, к экстренному использованию для взрослых (старше 12 лет) из группы риска. В первую очередь его будут назначать пациентам с ожирением, диабетом, хроническими заболеваниями почек и легких, а также невакцинированным людям старше 60 лет.
Противопоказания и проблемы
Как пояснил профессор Йосеф Карко, заведующий отделением клинической фармакологии в больнице «Хадасса Эйн-Керем», есть целый список лекарств, параллельно с которыми нельзя принимать «Паксловид». Его подготовила компания Pfizer. Проблема в том, что эти лекарства довольно часто как раз и принимают люди из группы риска - например, в списке есть препараты для снижения артериального давления. Кроме того, “Паксловид” не следует назначать людям с серьезными заболеваниями почек или печени». В целом, противопоказаний у лекарства гораздо больше, чем, например, у вакцины от коронавируса.
«Паксловид» - первое лекарство от коронавируса в таблетках, которое больные могут принимать на дому, без госпитализации. Оно сочетает в себе два действующих вещества - новый противовирусный препарат «Нирматрелвир» и более старый – «Ритонавир».