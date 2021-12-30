Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4782478347844785> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Чет 30 гру, 2021 19:26 Цитрин вы бы какой чип себе зашили? vitaliian

Повідомлень: 9961 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1740 раз. Подякували: 2504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 19:31

Сегодня в соцсетях можно призывать почти открыто к убийству премьер-министра – я недавно видела своими глазами. Газета не может такое напечатать, правда? После принятия нового закона такие посты просто можно будет потребовать стереть. То, чего сегодня нельзя напечатать в газете, нельзя будет написать в соцсетях. Поэтому критика оппозиции про «затыкание ртов» очень интересная: разве вы считаете, что в израильских газетах, которые придерживаются правил, нет свободы слова? У традиционных СМИ есть границы, красные линии. Там нельзя напечатать откровенные fake news, надо проверять факты. В Facebook можно сегодня написать, к примеру, что все врачи травят людей вакцинами, и никто вам ничего не сделает.

https://detaly.co.il/zakon-o-podstrekatelstve-v-sotssetyah-zatykanie-rtov/

Наш форум это не соцсеть, но где-то близкое.

И некоторые господа этим успешно пользуются. К вопросу о соцсетях.Наш форум это не соцсеть, но где-то близкое.И некоторые господа этим успешно пользуются. ЛАД 2 Повідомлень: 21235 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4662 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 19:39 vitaliian написав: Вкладчик1234 уважаю ваше право на чс, мне вы этим хуже не сделаете )



Я на этой ветке чтобы получать и делиться свежей информацией, желательно со ссылками на источники. Додумки / догадки а так же психозы некоторых форумчан представляют намного меньший интерес.



Себя не отношу ни к одному из лагерей. В эффективности вакцин не уверен, но и в эффективности бездействия тоже не уверен. Этот спич к тем кто ожидает увидеть меня в своем лагере, имхо вас ждёт разочарование. уважаю ваше право на чс, мне вы этим хуже не сделаете )Я на этой ветке чтобы получать и делиться свежей информацией, желательно со ссылками на источники. Додумки / догадки а так же психозы некоторых форумчан представляют намного меньший интерес.Себя не отношу ни к одному из лагерей. В эффективности вакцин не уверен, но и в эффективности бездействия тоже не уверен. Этот спич к тем кто ожидает увидеть меня в своем лагере, имхо вас ждёт разочарование.

О вакцинах точнее сказать - в высокой эффективности вакцин не уверен. Эффективность всё же явно есть. К сожалению, недостаточная. Во всяком случае, не такая, как хотелось бы.

Но это то, о чём я писал уже давно - недостаточный уровень медицины. И науки, и практики.

Человечество до сих пор гораздо больше сил и средств тратит на создание оружия убийства, чем на медицину и образование. О вакцинах точнее сказать - вэффективности вакцин не уверен. Эффективность всё же явно есть. К сожалению, недостаточная. Во всяком случае, не такая, как хотелось бы.Но это то, о чём я писал уже давно - недостаточный уровень медицины. И науки, и практики.Человечество до сих пор гораздо больше сил и средств тратит на создание оружия убийства, чем на медицину и образование. ЛАД 2 Повідомлень: 21235 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4662 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 19:39 uaprofi написав: flyman написав: як так? як так?



думаю вакцинация эти уровни подправит

будет как в Европе



вопрос только один - куда смотрит НАНУ?

почему не предупреждают? думаю вакцинация эти уровни подправитбудет как в Европевопрос только один - куда смотрит НАНУ?почему не предупреждают?



Каждые 2 недели НАНУ дает прогнозы с кучей графиков и цифр.

Либанова, Жолобак, Есилевский и еще целый ряд ученых высказываются по теме.

В самом начале карантина было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете. Кроме того, иногда имеет место давление сверху. Каждые 2 недели НАНУ дает прогнозы с кучей графиков и цифр.Либанова, Жолобак, Есилевский и еще целый ряд ученых высказываются по теме.В самом начале карантина было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете. Кроме того, иногда имеет место давление сверху. fler

Повідомлень: 2492 З нами з: 07.08.09 Подякував: 864 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 19:51 ЛАД написав: Держава вынуждена заботиться "про здоров"я пересічених громадян". Державазаботиться "про здоров"я пересічених громадян".



Германия в 30-40-ых годах прошлого века заботилась "про здоровье граждан" с помощью программы Т4, но ответственность за преступления несли конкретные фамилии. И не помогло, что преступления совершались законно, не помог приказ не подвергать судебному преследованию тех кто в этом участвовал.



Потому, что за каждым действием стоят конкретные личности, а не абстрактное государство. Когда ктото совершает преступления по приказу сверху или под давлением - это никак не снимает вины с того, кто совершает преступление. Начальники имеют тенденцию меняться, а совершенные преступления никуда не деваются, поэтому совершать преступления, рассчитывая на покровительство начальства не стоит - это по меньшей мере глупо. Германия в 30-40-ых годах прошлого века заботилась "про здоровье граждан" с помощью программы Т4, но ответственность за преступления несли конкретные фамилии. И не помогло, что преступления совершались законно, не помог приказ не подвергать судебному преследованию тех кто в этом участвовал.Потому, что за каждым действием стоят конкретные личности, а не абстрактное государство. Когда ктото совершает преступления по приказу сверху или под давлением - это никак не снимает вины с того, кто совершает преступление. Начальники имеют тенденцию меняться, а совершенные преступления никуда не деваются, поэтому совершать преступления, рассчитывая на покровительство начальства не стоит - это по меньшей мере глупо. Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 30 гру, 2021 20:03, всього редагувалось 4 разів. Цитрин

Повідомлень: 1100 З нами з: 26.06.21 Подякував: 142 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 19:55 fler написав: uaprofi написав: flyman написав: як так? як так?



думаю вакцинация эти уровни подправит

будет как в Европе



вопрос только один - куда смотрит НАНУ?

почему не предупреждают? думаю вакцинация эти уровни подправитбудет как в Европевопрос только один - куда смотрит НАНУ?почему не предупреждают?

...

В самом начале карантина было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете.

... ...В самом начале карантина было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете....

То ли дело в проклятущих Штатах (Moderna) или Германии (Phizer) -- уж им-то государства денег с горкой отсыпали... Или нет? То ли дело в проклятущих Штатах (Moderna) или Германии (Phizer) -- уж им-то государства денег с горкой отсыпали... Или нет? _hunter Повідомлень: 5925 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 20:03 Цитрин написав: ЛАД написав: Держава вынуждена заботиться "про здоров"я пересічених громадян". Державазаботиться "про здоров"я пересічених громадян".



Германия в 30-40-ых годах прошлого века заботилась "про здоровье граждан" с помощью программы Т4, но ответственность за преступления несли конкретные фамилии. И не помогло, что преступления совершались законно, не помог приказ не преследовать тех кто в этом участвовал.



Потому, что за каждым действием стоят конкретные личности, а не абстрактное государство. Когда ктото совершает преступления по приказу сверху или под давлением - это никак не снимает вины с того, кто совершает преступление. Начальники имеют тенденцию меняться, а совершенные преступления никуда не деваются, поэтому совершать преступления, рассчитывая на покровительство начальства не стоит - это по меньшей мере глупо. Германия в 30-40-ых годах прошлого века заботилась "про здоровье граждан" с помощью программы Т4, но ответственность за преступления несли конкретные фамилии. И не помогло, что преступления совершались законно, не помог приказ не преследовать тех кто в этом участвовал.Потому, что за каждым действием стоят конкретные личности, а не абстрактное государство. Когда ктото совершает преступления по приказу сверху или под давлением - это никак не снимает вины с того, кто совершает преступление. Начальники имеют тенденцию меняться, а совершенные преступления никуда не деваются, поэтому совершать преступления, рассчитывая на покровительство начальства не стоит - это по меньшей мере глупо.

В огороде бузина, а в Киеве дядько.

Вы уже совсем не понимаете, о чём речь?

И кроме Германии 30-40-х вы больше из истории ничего не знаете? Что Вы её вспоминаете по каждому поводу и без повода? В огороде бузина, а в Киеве дядько.Вы уже совсем не понимаете, о чём речь?И кроме Германии 30-40-х вы больше из истории ничего не знаете? Что Вы её вспоминаете по каждому поводу и без повода? ЛАД 2 Повідомлень: 21235 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4662 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 20:08 Назначать препарат будут врачи в больничных кассах. «Паксловид» одобрен в США и затем – в Израиле, к экстренному использованию для взрослых (старше 12 лет) из группы риска. В первую очередь его будут назначать пациентам с ожирением, диабетом, хроническими заболеваниями почек и легких, а также невакцинированным людям старше 60 лет.



Противопоказания и проблемы



Как пояснил профессор Йосеф Карко, заведующий отделением клинической фармакологии в больнице «Хадасса Эйн-Керем», есть целый список лекарств, параллельно с которыми нельзя принимать «Паксловид». Его подготовила компания Pfizer. Проблема в том, что эти лекарства довольно часто как раз и принимают люди из группы риска - например, в списке есть препараты для снижения артериального давления. Кроме того, “Паксловид” не следует назначать людям с серьезными заболеваниями почек или печени». В целом, противопоказаний у лекарства гораздо больше, чем, например, у вакцины от коронавируса.



«Паксловид» - первое лекарство от коронавируса в таблетках, которое больные могут принимать на дому, без госпитализации. Оно сочетает в себе два действующих вещества - новый противовирусный препарат «Нирматрелвир» и более старый – «Ритонавир».

https://detaly.co.il/v-izrail-pribyla-pervaya-partiya-lekarstva-ot-koronavirusa-kto-ego-poluchit/ ЛАД 2 Повідомлень: 21235 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4662 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 20:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Вы уже совсем не понимаете, о чём речь?

И кроме Германии 30-40-х вы больше из истории ничего не знаете? Что Вы её вспоминаете по каждому поводу и без повода? Вы уже совсем не понимаете, о чём речь?И кроме Германии 30-40-х вы больше из истории ничего не знаете? Что Вы её вспоминаете по каждому поводу и без повода?

Я ему уже указывал на подмену понятий,

как раз Германия 30-40х яркий пример на что тратились народные деньги. Как и СССР и много других стран того периода. Я ему уже указывал на подмену понятий,как раз Германия 30-40х яркий пример на что тратились народные деньги. Как и СССР и много других стран того периода. vitaliian

Повідомлень: 9961 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1740 раз. Подякували: 2504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 20:16 _hunter написав: fler написав: В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете.

... В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете....

То ли дело в проклятущих Штатах (Moderna) или Германии (Phizer) -- уж им-то государства денег с горкой отсыпали... Или нет? То ли дело в проклятущих Штатах (Moderna) или Германии (Phizer) -- уж им-то государства денег с горкой отсыпали... Или нет?



Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США?

В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии? Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США?В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии? fler

Повідомлень: 2492 З нами з: 07.08.09 Подякував: 864 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4782478347844785> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7910 16324680

ЛОБ Чет 30 гру, 2021 12:54