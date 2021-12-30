чтобы не плодить оффтоп посоветую вам глянуть эти документальные сериалы.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
чтобы не плодить оффтоп посоветую вам глянуть эти документальные сериалы.
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:06
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:08
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ранее я думал что уподобиться животному означает жить ради еды и секса, в целом бессмысленной и бесполезной жизнью.
С большими оговорками, многие животные приносят пользу человеку (лошади, служебные собаки, дельфины). В отличие от многих людей которые для общества и цивилизации бесполезны, (хотя по конституции имеют равные права с полезными)
Позже в силу своей профессии я начал изучать жизнь обезьян, у которых есть вполне осознанный смысл, пусть он простой (получить лидерство в стае, лидеру накормить и защитить стаю, у самок обзавестись потомством). Но там есть зачатки демократии - каждая обезьяна имеет право покинуть свою стаю (поэтому обезьяны не стали домашними питомцами, или их надо держать на поводке). И лидер стаи определяется достаточно демократичным путем (поддержкой большинства), кто не согласен с его лидерством может его оспорить (силой) или обязан уйти.
У многих людей нет даже такого смысла/права. Аналогия с животными очень слабая.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:16
Очевидно. Раньше думал, что здоров, как бык. Эта осень-зима просто втоптала в землю мнение о своём здоровье. Кроме короны в сентябре, с того времени, успел уже ещё 3 раза поболеть разными орви, принесёнными ребёнком из школы.
Справедливости ради, когда шёл на вторую дозу, симптомы последнего орви ещё не полностью прошли. Не ожидал, что вжарит настолько сильно.
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