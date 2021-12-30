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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4782478347844785

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:И на что они тратились
чтобы не плодить оффтоп посоветую вам глянуть эти документальные сериалы. https://war-documentary.info/category/movie/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:06

  edvardd написав:В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...

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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:08

  uaprofi написав:вот скажите с первого раза не дошло?
на третий укол пойдёте?
а если 10К предложат?

З.Ы.
а вообще мне этот новый чудный мир всё больше начинает нравится...

Думал, что только файзер так отжучивает. Оказывается модерна ещё хуже
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:На мой взгляд зашивать в себя ID чип - это уподобляться животному, ставя на себе метку, чтобы все это видели. Я человек, поэтому мне это не нужно.

ранее я думал что уподобиться животному означает жить ради еды и секса, в целом бессмысленной и бесполезной жизнью.

С большими оговорками, многие животные приносят пользу человеку (лошади, служебные собаки, дельфины). В отличие от многих людей которые для общества и цивилизации бесполезны, (хотя по конституции имеют равные права с полезными)

Позже в силу своей профессии я начал изучать жизнь обезьян, у которых есть вполне осознанный смысл, пусть он простой (получить лидерство в стае, лидеру накормить и защитить стаю, у самок обзавестись потомством). Но там есть зачатки демократии - каждая обезьяна имеет право покинуть свою стаю (поэтому обезьяны не стали домашними питомцами, или их надо держать на поводке). И лидер стаи определяется достаточно демократичным путем (поддержкой большинства), кто не согласен с его лидерством может его оспорить (силой) или обязан уйти.

У многих людей нет даже такого смысла/права/демократии. Аналогия с животными очень слабая.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 21:18, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:16

  ЛАД написав:Для меня из ситуации safonovstanislav 2 вывода.
1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания).
2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься.

Очевидно. Раньше думал, что здоров, как бык. Эта осень-зима просто втоптала в землю мнение о своём здоровье. Кроме короны в сентябре, с того времени, успел уже ещё 3 раза поболеть разными орви, принесёнными ребёнком из школы.
Справедливости ради, когда шёл на вторую дозу, симптомы последнего орви ещё не полностью прошли. Не ожидал, что вжарит настолько сильно.
safonovstanislav
 
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