чтобы не плодить оффтоп посоветую вам глянуть эти документальные сериалы.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
чтобы не плодить оффтоп посоветую вам глянуть эти документальные сериалы.
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:06
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:08
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ранее я думал что уподобиться животному означает жить ради еды и секса, в целом бессмысленной и бесполезной жизнью.
С большими оговорками, многие животные приносят пользу человеку (лошади, служебные собаки, дельфины). В отличие от многих людей которые для общества и цивилизации бесполезны, (хотя по конституции имеют равные права с полезными)
Позже в силу своей профессии я начал изучать жизнь обезьян, у которых есть вполне осознанный смысл, пусть он простой (получить лидерство в стае, лидеру накормить и защитить стаю, у самок обзавестись потомством). Но там есть зачатки демократии - каждая обезьяна имеет право покинуть свою стаю (поэтому обезьяны не стали домашними питомцами, или их надо держать на поводке). И лидер стаи определяется достаточно демократичным путем (поддержкой большинства), кто не согласен с его лидерством может его оспорить (силой) или обязан уйти. Поэтому в стае обезьян всегда монобольшинство и достаточно редко возникают конфликты.
Люди к такой демократии не готовы, многие не согласны с условиями работы или начальством но продолжают работать, хотя на их место могли бы прийти более лояльные и эффективные сотрудники (потому что они не тратили бы силы на оппозиционную деятельность). Другие несогласны с медициной, но когда схватит сердце, печень, ЖКТ бегут галопом к врачам.
У многих людей нет даже такого смысла/права/демократии. Аналогия с животными очень слабая. Человечество развивается другим путём. Животному чип для жизни не нужен, а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 21:26, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:16
Очевидно. Раньше думал, что здоров, как бык. Эта осень-зима просто втоптала в землю мнение о своём здоровье. Кроме короны в сентябре, с того времени, успел уже ещё 3 раза поболеть разными орви, принесёнными ребёнком из школы.
Справедливости ради, когда шёл на вторую дозу, симптомы последнего орви ещё не полностью прошли. Не ожидал, что вжарит настолько сильно.
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
у обезьян это есть. Другие животные движутся в этом направлении. Не надо натягивать человеческие смыслы на животных, поверьте их социальные связи и взаимодействия продуманы и осмысленны. А у людей с этим как раз проблемы. У животных бешеная или неадекватная особь изгоняется из стаи, потому что иначе она всем испортит жизнь, а у людей может даже президентом стать. Или кто там был Гитлер.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 21:33, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:30
safonovstanislav
действительно, разрешили смешивать в сентябре, новость пропустил...
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:31
Не находятся -- о том и речь: безо всяких Национальных академий наук США выпустили рабочий продукт.
Да, перепутал с Biontech -- но вообще не принципиально: к госнауке Германии он ровно таким же боком -- нафиг науке "помощь" государства не нужна.
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:35
вы не в первый раз говорите о том о чем не знаете. Спорить с вами не буду, захотите докопаться до сути - инфы в интернете полно. С точки зрения человека обезьяна может выглядеть кем угодно, натянуть всех на свой глобус много ума не надо. Самосознание у них есть, у каждого в стае свой статус, и каждая особь этот статус знает как Отче наш. Кого их статус не устраивает должны уйти из стаи или победить вожака. То есть даже анализ есть (устраивает/не устраивает). Ну и так далее, я не нанимался вас обучать приматологии тем более это праздничный оффтоп.
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:53
Вы думали неправильно. Если ктото кушает или занимается сексом - это не означает, что он животное. Смысл жизни окружающих тоже определять не Вам.
Польза обществу или цивилизации не является признаком личности. Различные предметы и механизмы приносят пользу обществу и цивилизации, но личностью не являются.
Вы обладаете телепатией? Почему Вы решили, что я этого не знаю?
То, что животные принимают позицию подчинения или доминирования, не означает, что оно обрело личность, имеют волю и самосознание.
Если Вы изучали психологию, то понимаете, что принимать позицию подчинения или доминирования - это животные инстинкты.
Доминирование или подчинение - это свойство присущее любой системе не имеющей сознания. Например Земля подчиняется гравитации Солнца. Луна подчиняется гравитации Земли. Но из этого не следует, что Земля, Солнце и Луна являются личностями, имеющими волю.
Личность общается с личностью на равных, ей не нужны статусы подчинения или доминирования. Если личность нуждается в статусе подчинения или доминирования, такая личность превращается в животное.
Поэтому принуждение других к медицинским процедурам - это проявление животного начала.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 30 гру, 2021 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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