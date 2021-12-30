Додано: Чет 30 гру, 2021 21:09

Цитрин написав: На мой взгляд зашивать в себя ID чип - это уподобляться животному, ставя на себе метку, чтобы все это видели. Я человек, поэтому мне это не нужно.



На мой взгляд зашивать в себя ID чип - это уподобляться животному, ставя на себе метку, чтобы все это видели. Я человек, поэтому мне это не нужно.

ранее я думал что уподобиться животному означает жить ради еды и секса, в целом бессмысленной и бесполезной жизнью.С большими оговорками, многие животные приносят пользу человеку (лошади, служебные собаки, дельфины). В отличие от многих людей которые для общества и цивилизации бесполезны, (хотя по конституции имеют равные права с полезными)Позже в силу своей профессии я начал изучать жизнь обезьян, у которых есть вполне осознанный смысл, пусть он простой (получить лидерство в стае, лидеру накормить и защитить стаю, у самок обзавестись потомством). Но там есть зачатки демократии - каждая обезьяна имеет право покинуть свою стаю (поэтому обезьяны не стали домашними питомцами, или их надо держать на поводке). И лидер стаи определяется достаточно демократичным путем (поддержкой большинства), кто не согласен с его лидерством может его оспорить (силой) или обязан уйти. Поэтому в стае обезьян всегда монобольшинство и достаточно редко возникают конфликты.Люди к такой демократии не готовы, многие не согласны с условиями работы или начальством но продолжают работать, хотя на их место могли бы прийти более лояльные и эффективные сотрудники (потому что они не тратили бы силы на оппозиционную деятельность). Другие несогласны с медициной, но когда схватит сердце, печень, ЖКТ бегут галопом к врачам.У многих людей нет даже такого смысла/права/демократии. Аналогия с животными очень слабая. Человечество развивается другим путём. Животному чип для жизни не нужен, а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.