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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4783478447854786>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:И на что они тратились
чтобы не плодить оффтоп посоветую вам глянуть эти документальные сериалы. https://war-documentary.info/category/movie/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:06

  edvardd написав:В Украине при коктейле справку не дают, я вообще удивлён, как у него получилось...

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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:08

  uaprofi написав:вот скажите с первого раза не дошло?
на третий укол пойдёте?
а если 10К предложат?

З.Ы.
а вообще мне этот новый чудный мир всё больше начинает нравится...

Думал, что только файзер так отжучивает. Оказывается модерна ещё хуже
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:На мой взгляд зашивать в себя ID чип - это уподобляться животному, ставя на себе метку, чтобы все это видели. Я человек, поэтому мне это не нужно.

ранее я думал что уподобиться животному означает жить ради еды и секса, в целом бессмысленной и бесполезной жизнью.

С большими оговорками, многие животные приносят пользу человеку (лошади, служебные собаки, дельфины). В отличие от многих людей которые для общества и цивилизации бесполезны, (хотя по конституции имеют равные права с полезными)

Позже в силу своей профессии я начал изучать жизнь обезьян, у которых есть вполне осознанный смысл, пусть он простой (получить лидерство в стае, лидеру накормить и защитить стаю, у самок обзавестись потомством). Но там есть зачатки демократии - каждая обезьяна имеет право покинуть свою стаю (поэтому обезьяны не стали домашними питомцами, или их надо держать на поводке). И лидер стаи определяется достаточно демократичным путем (поддержкой большинства), кто не согласен с его лидерством может его оспорить (силой) или обязан уйти. Поэтому в стае обезьян всегда монобольшинство и достаточно редко возникают конфликты.

Люди к такой демократии не готовы, многие не согласны с условиями работы или начальством но продолжают работать, хотя на их место могли бы прийти более лояльные и эффективные сотрудники (потому что они не тратили бы силы на оппозиционную деятельность). Другие несогласны с медициной, но когда схватит сердце, печень, ЖКТ бегут галопом к врачам.

У многих людей нет даже такого смысла/права/демократии. Аналогия с животными очень слабая. Человечество развивается другим путём. Животному чип для жизни не нужен, а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 21:26, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:16

  ЛАД написав:Для меня из ситуации safonovstanislav 2 вывода.
1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания).
2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься.

Очевидно. Раньше думал, что здоров, как бык. Эта осень-зима просто втоптала в землю мнение о своём здоровье. Кроме короны в сентябре, с того времени, успел уже ещё 3 раза поболеть разными орви, принесёнными ребёнком из школы.
Справедливости ради, когда шёл на вторую дозу, симптомы последнего орви ещё не полностью прошли. Не ожидал, что вжарит настолько сильно.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:этим никто не спорит, но у животных нет личности, нет свободы воли, поэтому они животные
у обезьян это есть. Другие животные движутся в этом направлении. Не надо натягивать человеческие смыслы на животных, поверьте их социальные связи и взаимодействия продуманы и осмысленны. А у людей с этим как раз проблемы. У животных бешеная или неадекватная особь изгоняется из стаи, потому что иначе она всем испортит жизнь, а у людей может даже президентом стать. Или кто там был Гитлер.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 21:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:30

safonovstanislav
действительно, разрешили смешивать в сентябре, новость пропустил...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:31

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете.
...

То ли дело в проклятущих Штатах (Moderna) или Германии (Phizer) -- уж им-то государства денег с горкой отсыпали... Или нет? :roll:


Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США? :shock:
В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии?

Не находятся -- о том и речь: безо всяких Национальных академий наук США выпустили рабочий продукт.
Да, перепутал с Biontech -- но вообще не принципиально: к госнауке Германии он ровно таким же боком -- нафиг науке "помощь" государства не нужна.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:35

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:у обезьян это есть. Другие животные движутся в этом направлении.


Нет. Обезъяны - это животные. У них нет личности и нет воли. То, что они могут повторять какие-то сложные действия, еще не говорит, что у них есть личность и воля.

Движутся или не движутся не суть важно. Важно то, что у них нет личности, нет осознания себя, нет воли.
вы не в первый раз говорите о том о чем не знаете. Спорить с вами не буду, захотите докопаться до сути - инфы в интернете полно. С точки зрения человека обезьяна может выглядеть кем угодно, натянуть всех на свой глобус много ума не надо. Самосознание у них есть, у каждого в стае свой статус, и каждая особь этот статус знает как Отче наш. Кого их статус не устраивает должны уйти из стаи или победить вожака. То есть даже анализ есть (устраивает/не устраивает). Ну и так далее, я не нанимался вас обучать приматологии тем более это праздничный оффтоп.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:53

  vitaliian написав:ранее я думал что уподобиться животному означает жить ради еды и секса, в целом бессмысленной и бесполезной жизнью.


Вы думали неправильно. Если ктото кушает или занимается сексом - это не означает, что он животное. Смысл жизни окружающих тоже определять не Вам.

  vitaliian написав:С большими оговорками, многие животные приносят пользу человеку (лошади, служебные собаки, дельфины). В отличие от многих людей которые для общества и цивилизации бесполезны, (хотя по конституции имеют равные права с полезными)


Польза обществу или цивилизации не является признаком личности. Различные предметы и механизмы приносят пользу обществу и цивилизации, но личностью не являются.


  vitaliian написав:вы не в первый раз говорите о том о чем не знаете


Вы обладаете телепатией? Почему Вы решили, что я этого не знаю?

  vitaliian написав:С точки зрения человека обезьяна может выглядеть кем угодно, натянуть всех на свой глобус много ума не надо. Самосознание у них есть, у каждого в стае свой статус, и каждая особь этот статус знает как Отче наш. Кого их статус не устраивает должны уйти из стаи или победить вожака.


То, что животные принимают позицию подчинения или доминирования, не означает, что оно обрело личность, имеют волю и самосознание.

Если Вы изучали психологию, то понимаете, что принимать позицию подчинения или доминирования - это животные инстинкты.

Доминирование или подчинение - это свойство присущее любой системе не имеющей сознания. Например Земля подчиняется гравитации Солнца. Луна подчиняется гравитации Земли. Но из этого не следует, что Земля, Солнце и Луна являются личностями, имеющими волю.

Личность общается с личностью на равных, ей не нужны статусы подчинения или доминирования. Если личность нуждается в статусе подчинения или доминирования, такая личность превращается в животное.

Поэтому принуждение других к медицинским процедурам - это проявление животного начала.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 30 гру, 2021 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Чет 30 гру, 2021 21:56
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