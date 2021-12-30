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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4783478447854786 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Чет 30 гру, 2021 22:06 _hunter написав: fler написав: _hunter написав: То ли дело в проклятущих Штатах (Moderna) или Германии (Phizer) -- уж им-то государства денег с горкой отсыпали... Или нет? То ли дело в проклятущих Штатах (Moderna) или Германии (Phizer) -- уж им-то государства денег с горкой отсыпали... Или нет?



В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете.

Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США?

В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии? В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете.Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США?В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии?

Не находятся -- о том и речь : безо всяких Национальных академий наук США выпустили рабочий продукт.

Да, перепутал с Biontech -- но вообще не принципиально: к госнауке Германии он ровно таким же боком -- нафиг науке "помощь" государства не нужна . Не находятся --: безо всяких Национальных академий наук США выпустили рабочий продукт.Да, перепутал с Biontech -- но вообще не принципиально: к госнауке Германии он ровно таким же боком --



Речь как раз не о том. Вопрос был конкретно по НАНУ. Вы зачем-то приплели сюда частные лаборатории. Теперь и вовсе заявили, что науке госпомощь не нужна.

А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку?

Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)... Речь как раз не о том. Вопрос был конкретно по НАНУ. Вы зачем-то приплели сюда частные лаборатории. Теперь и вовсе заявили, что науке госпомощь не нужна.А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку?Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)... fler

Повідомлень: 2493 З нами з: 07.08.09 Подякував: 864 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 22:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире Цитрин написав: Смысл жизни окружающих тоже определять не Вам. Смысл жизни окружающих тоже определять не Вам. я знал что вы это напишите) всё таки примитивные люди предсказуемы. Мне нафиг не надо определять кому то смысл, пусть каждый сам себе его определит, и движется в его направлении.



А есть у человека смысл или нет видно невооружённым глазом. По логичности его слов и поступков. Если говорит одно а делает другое значит по нему плачет психиатр.



Ваш смысл - спорить, домысливая за человека то чего он не говорил, подменяя понятия, используя манипуляции. Вы не хотите узнать правду, вы не просите доказательств, вам нужен только спор ради спора.



Есть благодарная аудитория Свидетели Иеговы, они (на библейские темы) спорить любят хлебом не корми. я знал что вы это напишите) всё таки примитивные люди предсказуемы. Мне нафиг не надо определять кому то смысл, пусть каждый сам себе его определит, и движется в его направлении.А есть у человека смысл или нет видно невооружённым глазом. По логичности его слов и поступков. Если говорит одно а делает другое значит по нему плачет психиатр.Ваш смысл - спорить, домысливая за человека то чего он не говорил, подменяя понятия, используя манипуляции. Вы не хотите узнать правду, вы не просите доказательств, вам нужен только спор ради спора.Есть благодарная аудитория Свидетели Иеговы, они (на библейские темы) спорить любят хлебом не корми. vitaliian

Повідомлень: 9965 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1742 раз. Подякували: 2504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 22:28 fler написав: А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку?

Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)... А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку?Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)...

Распил обыкновенный.

Только на одной МКС дружно распилили больше $100 000 000 000 Распил обыкновенный.Только на одной МКС дружно распилили больше $100 000 000 000 safonovstanislav Повідомлень: 3452 З нами з: 10.05.14 Подякував: 368 раз. Подякували: 633 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 22:28 vitaliian написав: я знал что вы это напишите) всё таки примитивные люди предсказуемы я знал что вы это напишите) всё таки примитивные люди предсказуемы



Да, Вы правы - примитивные люди предсказуемы. Они почувствовав свою неправоту сразу переходят на личности и начинают обсуждать свойства собеседника.



vitaliian написав: Мне нафиг не надо определять чей то смысл, пусть каждый сам себе его определит Мне нафиг не надо определять чей то смысл, пусть каждый сам себе его определит



почему Вы решили, что каждый должен определять смысл жизни для себя? Смысл жизни понятие весьма относительное. Прежде чем определяться со смыслом жизни, я бы порекомендовал вначале определиться с тем, что такое смысл жизни.



vitaliian написав: Ваш смысл - спорить, домысливая за человека то чего он не говорил, подменяя понятия, используя манипуляции. Вы не хотите узнать правду, вы не просите доказательств, вам нужен только спор ради спора. Ваш смысл - спорить, домысливая за человека то чего он не говорил, подменяя понятия, используя манипуляции. Вы не хотите узнать правду, вы не просите доказательств, вам нужен только спор ради спора.



Я с Вами не спорю, только поправил ошибки в Ваших рассуждениях, которые заметил. Это не означает, что Вы глупы или умны, нет - не воспринимайте это в таком ключе. Просто идеи, которые Вы озвучили в моем понимании ошибочны. Я не мудрец и тоже могу ошибаться. Но в данном случае Вы не привели убедительных доводов, напротив обижаетесь на то, что ошибки в Ваших рассуждениях так легко рассмотреть.



Манипуляции из разряда обвинить оппонента в том, чем сам занимаешься - это не довод.



Правда от кого-то мне тоже не нужна. В моем понимании правду нужно не у других спрашивать, а самому видеть. Да, Вы правы - примитивные люди предсказуемы. Они почувствовав свою неправоту сразу переходят на личности и начинают обсуждать свойства собеседника.почему Вы решили, что каждый должен определять смысл жизни для себя? Смысл жизни понятие весьма относительное. Прежде чем определяться со смыслом жизни, я бы порекомендовал вначале определиться с тем, что такое смысл жизни.Я с Вами не спорю, только поправил ошибки в Ваших рассуждениях, которые заметил. Это не означает, что Вы глупы или умны, нет - не воспринимайте это в таком ключе. Просто идеи, которые Вы озвучили в моем понимании ошибочны. Я не мудрец и тоже могу ошибаться. Но в данном случае Вы не привели убедительных доводов, напротив обижаетесь на то, что ошибки в Ваших рассуждениях так легко рассмотреть.Манипуляции из разряда обвинить оппонента в том, чем сам занимаешься - это не довод.Правда от кого-то мне тоже не нужна. В моем понимании правду нужно не у других спрашивать, а самому видеть. Цитрин

Повідомлень: 1103 З нами з: 26.06.21 Подякував: 142 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 22:35 vitaliian написав: Цитрин написав: этим никто не спорит, но у животных нет личности, нет свободы воли, поэтому они животные этим никто не спорит, но у животных нет личности, нет свободы воли, поэтому они животные у обезьян это есть. Другие животные движутся в этом направлении. Не надо натягивать человеческие смыслы на животных, поверьте их социальные связи и взаимодействия продуманы и осмысленны. А у людей с этим как раз проблемы. У животных бешеная или неадекватная особь изгоняется из стаи, потому что иначе она всем испортит жизнь, а у людей может даже президентом стать. Или кто там был Гитлер. у обезьян это есть. Другие животные движутся в этом направлении. Не надо натягивать человеческие смыслы на животных, поверьте их социальные связи и взаимодействия продуманы и осмысленны. А у людей с этим как раз проблемы. У животных бешеная или неадекватная особь изгоняется из стаи, потому что иначе она всем испортит жизнь, а у людей может даже президентом стать. Или кто там был Гитлер.

Как говорится - сколько волка не корми, он всеравно в лес смотрит.

Это тоже пример "свободы воли". :



Человечество развивается другим путём. Животному чип для жизни не нужен, а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.

Насчёт "другого пути" я бы поспорил. В Вашем примере со стаей обезьян - это фактически грубый вариант прямой демократии. В человеческом обществе такая форма была возможна в древнегреческих городах-полисах. Сейчас при современной численности населения это невозможно. Контроль общества над личностью, который был в малых общинах, теряется. Причём, произошло это совсем недавно по историческим меркам. Сейчас пытаются восстановить такой контроль современными методами. И, думаю, это в той или иной степени произойдёт. Это тоже пример "свободы воли". :Насчёт "другого пути" я бы поспорил. В Вашем примере со стаей обезьян - это фактически грубый вариант прямой демократии. В человеческом обществе такая форма была возможна в древнегреческих городах-полисах. Сейчас при современной численности населения это невозможно. Контроль общества над личностью, который был в малых общинах, теряется. Причём, произошло это совсем недавно по историческим меркам. Сейчас пытаются восстановить такой контроль современными методами. И, думаю, это в той или иной степени произойдёт. ЛАД 2 Повідомлень: 21237 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4663 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 22:38 safonovstanislav написав: ЛАД написав: Для меня из ситуации safonovstanislav 2 вывода.

1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания).

2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься. Для меня из ситуации2 вывода.1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания).2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься.

Очевидно. Раньше думал, что здоров, как бык. Эта осень-зима просто втоптала в землю мнение о своём здоровье. Кроме короны в сентябре, с того времени, успел уже ещё 3 раза поболеть разными орви, принесёнными ребёнком из школы.

Справедливости ради, когда шёл на вторую дозу, симптомы последнего орви ещё не полностью прошли . Не ожидал, что вжарит настолько сильно. Очевидно. Раньше думал, что здоров, как бык. Эта осень-зима просто втоптала в землю мнение о своём здоровье. Кроме короны в сентябре, с того времени, успел уже ещё 3 раза поболеть разными орви, принесёнными ребёнком из школы.Справедливости ради, когда шёл на вторую дозу,. Не ожидал, что вжарит настолько сильно.

Ну Вы же взрослый человек, всё понимаете, надо было подождать. Ну Вы же взрослый человек, всё понимаете, надо было подождать. ЛАД 2 Повідомлень: 21237 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4663 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 22:43 ЛАД написав: Это тоже пример "свободы воли". Это тоже пример "свободы воли".



Нет. Это пример когда животным движут инстинкты, а не воля. По иерархии воля стоит над инстинктами. У животных воли нет, поэтому они действуют повинуясь только инстинктам. У человека есть и инстинкты и воля, поэтому человек может действовать против своих инстинктов, если того требует его воля.



В такое состояние, когда инстинкты становятся сильнее воли, опускаются алкаши, наркоманы и преступники, становясь похожими на животных. Нет. Это пример когда животным движут инстинкты, а не воля. По иерархии воля стоит над инстинктами. У животных воли нет, поэтому они действуют повинуясь только инстинктам. У человека есть и инстинкты и воля, поэтому человек может действовать против своих инстинктов, если того требует его воля.В такое состояние, когда инстинкты становятся сильнее воли, опускаются алкаши, наркоманы и преступники, становясь похожими на животных. Цитрин

Повідомлень: 1103 З нами з: 26.06.21 Подякував: 142 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 22:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире Цитрин написав: только поправил ошибки в Ваших рассуждениях, только поправил ошибки в Ваших рассуждениях,

Ошибки? А вы истинный эталон, ментор, который определяет ошибки и указывает на них?? Или просто вы не согласны с мнением другого человека, не более того? Ошибки? А вы истинный эталон, ментор, который определяет ошибки и указывает на них?? Или просто вы не согласны с мнением другого человека, не более того? Hotab

Повідомлень: 6250 З нами з: 15.02.09 Подякував: 379 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4783478447854786 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7911 16328141

ЛОБ Чет 30 гру, 2021 21:56