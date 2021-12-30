_hunter написав:То ли дело в проклятущих Штатах (Moderna) или Германии (Phizer) -- уж им-то государства денег с горкой отсыпали... Или нет?
В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете. Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США? В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии?
Не находятся -- о том и речь: безо всяких Национальных академий наук США выпустили рабочий продукт. Да, перепутал с Biontech -- но вообще не принципиально: к госнауке Германии он ровно таким же боком -- нафиг науке "помощь" государства не нужна.
Речь как раз не о том. Вопрос был конкретно по НАНУ. Вы зачем-то приплели сюда частные лаборатории. Теперь и вовсе заявили, что науке госпомощь не нужна. А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку? Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)...
fler написав:А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку? Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)...
Распил обыкновенный. Только на одной МКС дружно распилили больше $100 000 000 000
vitaliian написав:я знал что вы это напишите) всё таки примитивные люди предсказуемы
Да, Вы правы - примитивные люди предсказуемы. Они почувствовав свою неправоту сразу переходят на личности и начинают обсуждать свойства собеседника.
vitaliian написав:Мне нафиг не надо определять чей то смысл, пусть каждый сам себе его определит
почему Вы решили, что каждый должен определять смысл жизни для себя? Смысл жизни понятие весьма относительное. Прежде чем определяться со смыслом жизни, я бы порекомендовал вначале определиться с тем, что такое смысл жизни.
vitaliian написав:Ваш смысл - спорить, домысливая за человека то чего он не говорил, подменяя понятия, используя манипуляции. Вы не хотите узнать правду, вы не просите доказательств, вам нужен только спор ради спора.
Я с Вами не спорю, только поправил ошибки в Ваших рассуждениях, которые заметил. Это не означает, что Вы глупы или умны, нет - не воспринимайте это в таком ключе. Просто идеи, которые Вы озвучили в моем понимании ошибочны. Я не мудрец и тоже могу ошибаться. Но в данном случае Вы не привели убедительных доводов, напротив обижаетесь на то, что ошибки в Ваших рассуждениях так легко рассмотреть.
Манипуляции из разряда обвинить оппонента в том, чем сам занимаешься - это не довод.
Правда от кого-то мне тоже не нужна. В моем понимании правду нужно не у других спрашивать, а самому видеть.
Цитрин написав:этим никто не спорит, но у животных нет личности, нет свободы воли, поэтому они животные
у обезьян это есть. Другие животные движутся в этом направлении. Не надо натягивать человеческие смыслы на животных, поверьте их социальные связи и взаимодействия продуманы и осмысленны. А у людей с этим как раз проблемы. У животных бешеная или неадекватная особь изгоняется из стаи, потому что иначе она всем испортит жизнь, а у людей может даже президентом стать. Или кто там был Гитлер.
Как говорится - сколько волка не корми, он всеравно в лес смотрит.
Это тоже пример "свободы воли". :
Человечество развивается другим путём. Животному чип для жизни не нужен, а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.
Насчёт "другого пути" я бы поспорил. В Вашем примере со стаей обезьян - это фактически грубый вариант прямой демократии. В человеческом обществе такая форма была возможна в древнегреческих городах-полисах. Сейчас при современной численности населения это невозможно. Контроль общества над личностью, который был в малых общинах, теряется. Причём, произошло это совсем недавно по историческим меркам. Сейчас пытаются восстановить такой контроль современными методами. И, думаю, это в той или иной степени произойдёт.
ЛАД написав:Для меня из ситуации safonovstanislav 2 вывода. 1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания). 2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься.
Очевидно. Раньше думал, что здоров, как бык. Эта осень-зима просто втоптала в землю мнение о своём здоровье. Кроме короны в сентябре, с того времени, успел уже ещё 3 раза поболеть разными орви, принесёнными ребёнком из школы. Справедливости ради, когда шёл на вторую дозу, симптомы последнего орви ещё не полностью прошли. Не ожидал, что вжарит настолько сильно.
Ну Вы же взрослый человек, всё понимаете, надо было подождать.
Нет. Это пример когда животным движут инстинкты, а не воля. По иерархии воля стоит над инстинктами. У животных воли нет, поэтому они действуют повинуясь только инстинктам. У человека есть и инстинкты и воля, поэтому человек может действовать против своих инстинктов, если того требует его воля.
В такое состояние, когда инстинкты становятся сильнее воли, опускаются алкаши, наркоманы и преступники, становясь похожими на животных.
ЛАД написав:"другого пути" я бы поспорил. В Вашем примере со стаей обезьян - это фактически грубый вариант прямой демократии. В человеческом обществе такая форма была возможна в древнегреческих городах-полисах. Сейчас при современной численности населения это невозможно. Контроль общества над личностью, который был в малых общинах, теряется. Причём, произошло это совсем недавно по историческим меркам. Сейчас пытаются восстановить такой контроль современными методами. И, думаю, это в той или иной степени произойдёт.
Животному чип не нужен, в малых группах каждую особь контролирует те кто рангом выше и ниже по статусу (тот кто рангом выше не даёт занять своё место, а тот кто рангом ниже пытается занять место рангом выше).
Человечество разрослось до больших групп а более совершенных методов контроля не придумали (поэтому есть преступность). Но не придумали не потому что не хватило мозгов, а потому что иерархия строится на других принципах. Я не зря привел в пример Гитлера, в стае обезьян он бы никогда не занял лидирующие положения, обезьяны не дурные идти войной на другие стаи без крайней нужды. Конфликты бывают, но небольшие, обезьяна очень неконфликтное существо.
Человечество отошло от принципа прямой демократии но к разумной модели лидерства так и не пришло. Лидером может стать почти кто угодно.