Додано: Чет 30 гру, 2021 22:28

vitaliian написав: я знал что вы это напишите) всё таки примитивные люди предсказуемы я знал что вы это напишите) всё таки примитивные люди предсказуемы

vitaliian написав: Мне нафиг не надо определять чей то смысл, пусть каждый сам себе его определит Мне нафиг не надо определять чей то смысл, пусть каждый сам себе его определит

vitaliian написав: Ваш смысл - спорить, домысливая за человека то чего он не говорил, подменяя понятия, используя манипуляции. Вы не хотите узнать правду, вы не просите доказательств, вам нужен только спор ради спора. Ваш смысл - спорить, домысливая за человека то чего он не говорил, подменяя понятия, используя манипуляции. Вы не хотите узнать правду, вы не просите доказательств, вам нужен только спор ради спора.

Да, Вы правы - примитивные люди предсказуемы. Они почувствовав свою неправоту сразу переходят на личности и начинают обсуждать свойства собеседника.почему Вы решили, что каждый должен определять смысл жизни для себя? Смысл жизни понятие весьма относительное. Прежде чем определяться со смыслом жизни, я бы порекомендовал вначале определиться с тем, что такое смысл жизни.Я с Вами не спорю, только поправил ошибки в Ваших рассуждениях, которые заметил. Это не означает, что Вы глупы или умны, нет - не воспринимайте это в таком ключе. Просто идеи, которые Вы озвучили в моем понимании ошибочны. Я не мудрец и тоже могу ошибаться. Но в данном случае Вы не привели убедительных доводов, напротив обижаетесь на то, что ошибки в Ваших рассуждениях так легко рассмотреть.Манипуляции из разряда обвинить оппонента в том, чем сам занимаешься - это не довод.Правда от кого-то мне тоже не нужна. В моем понимании правду нужно не у других спрашивать, а самому видеть.