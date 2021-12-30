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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4784478547864787> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Чет 30 гру, 2021 22:35 vitaliian написав: Цитрин написав: этим никто не спорит, но у животных нет личности, нет свободы воли, поэтому они животные этим никто не спорит, но у животных нет личности, нет свободы воли, поэтому они животные у обезьян это есть. Другие животные движутся в этом направлении. Не надо натягивать человеческие смыслы на животных, поверьте их социальные связи и взаимодействия продуманы и осмысленны. А у людей с этим как раз проблемы. У животных бешеная или неадекватная особь изгоняется из стаи, потому что иначе она всем испортит жизнь, а у людей может даже президентом стать. Или кто там был Гитлер. у обезьян это есть. Другие животные движутся в этом направлении. Не надо натягивать человеческие смыслы на животных, поверьте их социальные связи и взаимодействия продуманы и осмысленны. А у людей с этим как раз проблемы. У животных бешеная или неадекватная особь изгоняется из стаи, потому что иначе она всем испортит жизнь, а у людей может даже президентом стать. Или кто там был Гитлер.

Как говорится - сколько волка не корми, он всеравно в лес смотрит.

Это тоже пример "свободы воли". :



Человечество развивается другим путём. Животному чип для жизни не нужен, а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.

Насчёт "другого пути" я бы поспорил. В Вашем примере со стаей обезьян - это фактически грубый вариант прямой демократии. В человеческом обществе такая форма была возможна в древнегреческих городах-полисах. Сейчас при современной численности населения это невозможно. Контроль общества над личностью, который был в малых общинах, теряется. Причём, произошло это совсем недавно по историческим меркам. Сейчас пытаются восстановить такой контроль современными методами. И, думаю, это в той или иной степени произойдёт. Это тоже пример "свободы воли". :Насчёт "другого пути" я бы поспорил. В Вашем примере со стаей обезьян - это фактически грубый вариант прямой демократии. В человеческом обществе такая форма была возможна в древнегреческих городах-полисах. Сейчас при современной численности населения это невозможно. Контроль общества над личностью, который был в малых общинах, теряется. Причём, произошло это совсем недавно по историческим меркам. Сейчас пытаются восстановить такой контроль современными методами. И, думаю, это в той или иной степени произойдёт. ЛАД 2 Повідомлень: 21239 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4663 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 22:38 safonovstanislav написав: ЛАД написав: Для меня из ситуации safonovstanislav 2 вывода.

1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания).

2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься. Для меня из ситуации2 вывода.1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания).2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься.

Очевидно. Раньше думал, что здоров, как бык. Эта осень-зима просто втоптала в землю мнение о своём здоровье. Кроме короны в сентябре, с того времени, успел уже ещё 3 раза поболеть разными орви, принесёнными ребёнком из школы.

Справедливости ради, когда шёл на вторую дозу, симптомы последнего орви ещё не полностью прошли . Не ожидал, что вжарит настолько сильно. Очевидно. Раньше думал, что здоров, как бык. Эта осень-зима просто втоптала в землю мнение о своём здоровье. Кроме короны в сентябре, с того времени, успел уже ещё 3 раза поболеть разными орви, принесёнными ребёнком из школы.Справедливости ради, когда шёл на вторую дозу,. Не ожидал, что вжарит настолько сильно.

Ну Вы же взрослый человек, всё понимаете, надо было подождать. Ну Вы же взрослый человек, всё понимаете, надо было подождать. ЛАД 2 Повідомлень: 21239 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4663 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 22:53 Цитрин написав: ЛАД написав: Это тоже пример "свободы воли". Это тоже пример "свободы воли".



Нет. Это пример когда животным движут инстинкты, а не воля. По иерархии воля стоит над инстинктами. У животных воли нет, поэтому они действуют повинуясь только инстинктам. У человека есть и инстинкты и воля.



В такое состояние, когда инстинкты становятся сильнее воли, опускаются алкаши, наркоманы и преступники, становясь похожими на животных. Нет. Это пример когда животным движут инстинкты, а не воля. По иерархии воля стоит над инстинктами. У животных воли нет, поэтому они действуют повинуясь только инстинктам. У человека есть и инстинкты и воля.В такое состояние, когда инстинкты становятся сильнее воли, опускаются алкаши, наркоманы и преступники, становясь похожими на животных.

Вы считаете так, а я считаю, что у волка проявление "свободы воли", благодаря чему он выбирает вольную и рискованную жизнь в лесу вместо сытой и спокойной жизни в неволе.

И чем он отличается от раба или заключённого, которые рвутся на волю, порой рискуя для этого жизнью? Или они тоже действуют благодаря инстинктам? Возможно. И в чём отличие с волком?

Попробуйте доказать, что это не так.



Удивительно, как Вы ещё не вспомнили о боге и о том, что человек сотворён "по образу и подобию ...". В отличие от животных. Вы считаете так, а я считаю, что у волка проявление "свободы воли", благодаря чему он выбирает вольную и рискованную жизнь в лесу вместо сытой и спокойной жизни в неволе.И чем он отличается от раба или заключённого, которые рвутся на волю, порой рискуя для этого жизнью? Или они тоже действуют благодаря инстинктам? Возможно. И в чём отличие с волком?Попробуйте доказать, что это не так.Удивительно, как Вы ещё не вспомнили о боге и о том, что человек сотворён "по образу и подобию ...". В отличие от животных. ЛАД 2 Повідомлень: 21239 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4663 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 22:59 vitaliian написав: ЛАД написав: "другого пути" я бы поспорил. В Вашем примере со стаей обезьян - это фактически грубый вариант прямой демократии. В человеческом обществе такая форма была возможна в древнегреческих городах-полисах. Сейчас при современной численности населения это невозможно. Контроль общества над личностью, который был в малых общинах, теряется. Причём, произошло это совсем недавно по историческим меркам. Сейчас пытаются восстановить такой контроль современными методами. И, думаю, это в той или иной степени произойдёт.

"другого пути" я бы поспорил. В Вашем примере со стаей обезьян - это фактически грубый вариант прямой демократии. В человеческом обществе такая форма была возможна в древнегреческих городах-полисах. Сейчас при современной численности населения это невозможно. Контроль общества над личностью, который был в малых общинах, теряется. Причём, произошло это совсем недавно по историческим меркам. Сейчас пытаются восстановить такой контроль современными методами. И, думаю, это в той или иной степени произойдёт. Животному чип не нужен, в малых группах каждую особь контролирует те кто рангом выше и ниже по статусу (тот кто рангом выше не даёт занять своё место, а тот кто рангом ниже пытается занять место рангом выше).



Человечество разрослось до больших групп а более совершенных методов контроля не придумали (поэтому есть преступность).



Но не придумали не потому что не хватило мозгов, а потому что иерархия у людей строится на других принципах.



Я не зря привел в пример Гитлера, в стае обезьян он бы никогда не занял лидирующие положения, обезьяны не дурные идти войной на другие стаи без крайней нужды. Конфликты бывают, но небольшие, обезьяна очень неконфликтное существо.



Человечество отошло от принципа прямой демократии но к разумной модели лидерства так и не пришло. Лидером может стать почти кто угодно. Животному чип не нужен, в малых группах каждую особь контролирует те кто рангом выше и ниже по статусу (тот кто рангом выше не даёт занять своё место, а тот кто рангом ниже пытается занять место рангом выше).Человечество разрослось до больших групп а более совершенных методов контроля не придумали (поэтому есть преступность).Но не придумали не потому что не хватило мозгов, а потому что иерархия у людей строится на других принципах.Я не зря привел в пример Гитлера, в стае обезьян он бы никогда не занял лидирующие положения, обезьяны не дурные идти войной на другие стаи без крайней нужды. Конфликты бывают, но небольшие, обезьяна очень неконфликтное существо.Человечество отошло от принципа прямой демократии но к разумной модели лидерства так и не пришло. Лидером может стать почти кто угодно.

Ну так Вы написали то же самое, что и я.

Проблема в количестве населения и "больших группах" и, вследствие этого, потере контроля общества над личностью. Переход количества в качество. Ну так Вы написали то же самое, что и я.Проблема в количестве населения и "больших группах" и, вследствие этого, потере контроля общества над личностью. Переход количества в качество. ЛАД 2 Повідомлень: 21239 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5016 раз. Подякували: 4663 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 23:05 ЛАД у обезьян лидер самый мудрый самец в стае, который не поведет стаю на гибель ради своих амбиций, у людей лидеры... Сами знаете сколько лидеров уничтожали свой как Сталин и другие народы как Гитлер. Потому что критерии для лидерства у людей и обезьян разные. А не потому что обезьяньи группы меньше по численности.



Я вам больше того скажу любая социализированная макака (например яванская) показывает гораздо большие результаты в обучении и социальном взаимодействии, чем ребенок аутист.



Люди сбились с адекватного пути развития. Будем скоро у обезьян учиться общаться, взаимодействовать и жить мирно Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 23:14, всього редагувалось 3 разів. vitaliian

Повідомлень: 9968 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1742 раз. Подякували: 2504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 23:09 vitaliian написав: Новые случаи штамма "Омикрона" продолжают стремительно расти, однако количество госпитализаций и смертей по сравнению с предыдущими видами Covid-19 остается намного ниже.

та такое ощущение, что от микрона вообще смертей нет. Франко-бриты с 40К заскочили на 200К, а к-во смертей не изменилось. То ли они какие-то цифры с потолка рисуют... та такое ощущение, что от микрона вообще смертей нет. Франко-бриты с 40К заскочили на 200К, а к-во смертей не изменилось. То ли они какие-то цифры с потолка рисуют... Ромасик

Повідомлень: 3884 З нами з: 30.03.15 Подякував: 949 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 23:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: план такой:

1. Рисуем 100500 заболевших в день (поддерживаем чувство тревоги)

2. Рисуем 100 смертей в день (кагбэ намекаем, что "вокцины працюють", и "дарим чувство надежды и спасения" план такой:1. Рисуем 100500 заболевших в день (поддерживаем чувство тревоги)2. Рисуем 100 смертей в день (кагбэ намекаем, что "вокцины працюють", и "дарим чувство надежды и спасения" допустим это правда, скажите кому и зачем это нужно? слишком сложный путь, например, чтобы продать вакцины, тем более вирус такой есть, и избыточная смертность от него тоже есть.



Имхо есть реальность а есть СМИ, которые могут не сообщать что то важное зато показывать как полиция ловит кого то в гидропарке без маски или высаживает из транспорта без сертификата.



Недавно слушал радио (то что на кухне), там говорили про омикрон, были какие то эксперты, вывод который сделал я - никто ничего не знает, но чтобы придать смысл передаче все они призывали вакцинироваться.



Виду деградацию СМИ. Когда об одной проблеме сообщают очень гипертрофировано а про другие как бы забывают. Потому что топовую новость нельзя забивать другими важными событиями иначе она потеряет топовость.



в Украине есть тв канал (не буду называть его) где каждый вечер +/- одна и та же компания обвиняет во всех бедах лично Зеленского, и аргументы там доходят до абсурда. Зато про ковид там не говорят, иначе договорились бы до того что это Зеленский его выдумал и всех заразил. допустим это правда, скажите кому и зачем это нужно? слишком сложный путь, например, чтобы продать вакцины, тем более вирус такой есть, и избыточная смертность от него тоже есть.Имхо есть реальность а есть СМИ, которые могут не сообщать что то важное зато показывать как полиция ловит кого то в гидропарке без маски или высаживает из транспорта без сертификата.Недавно слушал радио (то что на кухне), там говорили про омикрон, были какие то эксперты, вывод который сделал я - никто ничего не знает, но чтобы придать смысл передаче все они призывали вакцинироваться.Виду деградацию СМИ. Когда об одной проблеме сообщают очень гипертрофировано а про другие как бы забывают. Потому что топовую новость нельзя забивать другими важными событиями иначе она потеряет топовость.в Украине есть тв канал (не буду называть его) где каждый вечер +/- одна и та же компания обвиняет во всех бедах лично Зеленского, и аргументы там доходят до абсурда. Зато про ковид там не говорят, иначе договорились бы до того что это Зеленский его выдумал и всех заразил. vitaliian

Повідомлень: 9968 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1742 раз. Подякували: 2504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 00:10 Hotab написав: vitaliian написав: завернули вы на авто не на ту улицу завернули вы на авто не на ту улицу

На какую ещё "не ту"?

А кто решил,что она не та?

Кто решил, что правы вы, а у оппонента "ошибка"? Вы? Кто вы,чтоб присваивать себе правоту, а оппоненту ошибку?

Где-то есть понятие истины? Как в учебнике? На какую ещё "не ту"?А кто решил,что она не та?Кто решил, что правы вы, а у оппонента "ошибка"? Вы? Кто вы,чтоб присваивать себе правоту, а оппоненту ошибку?Где-то есть понятие истины? Как в учебнике?

ООО у вас выдался тяжёлый день. Понятие нормы могу нарисовать за истины не возьмусь. Да думаю они и так всем известны. ООО у вас выдался тяжёлый день. Понятие нормы могу нарисовать за истины не возьмусь. Да думаю они и так всем известны. vitaliian

Повідомлень: 9968 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1742 раз. Подякували: 2504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 00:21 vitaliian написав: почему обезьяны не устраивают ГУЛАГи и холокосты а нравственные люди устраивают?



потому, что животные - это биороботы, подчиняющиеся инстинктам. А человек - это личность, имеющая свободу воли.



Личность от рождения обладает свободой воли, но как она этой свободой распорядится - это уже зависит от личности. Личность может стать преступником и устраивать гулаги и холокосты, может пойти в рабство прислуживать какому-то хозяину, а может стать человеком.



У животного свободы воли нет, оно живет так как запрограммировано природой. потому, что животные - это биороботы, подчиняющиеся инстинктам. А человек - это личность, имеющая свободу воли.Личность от рождения обладает свободой воли, но как она этой свободой распорядится - это уже зависит от личности. Личность может стать преступником и устраивать гулаги и холокосты, может пойти в рабство прислуживать какому-то хозяину, а может стать человеком.У животного свободы воли нет, оно живет так как запрограммировано природой. Цитрин

Повідомлень: 1102 З нами з: 26.06.21 Подякував: 142 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 00:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире Цитрин написав: потому, что животные - это биороботы, подчиняющиеся инстинктам потому, что животные - это биороботы, подчиняющиеся инстинктам Если они роботы значит все животные должны вести себя одинаково, только одна собака кусает а другая нет, одна белка боится человека а другая идёт к нему на руки, одна лошадь спокойно относится к наезднику, а другая психует и скидывает его. У всех животных разные характеры и темпераменты. Есть общительные, боязливые, агрессивные, равнодушные. Одна кошка ест Каши и хлеб, а другой только мясо давай. Под каждую кошку природа выдумывает свои инстинкты?



Неужели вы сами не в состоянии припомнить простые примеры из жизни опровергающие ваши теории? Если они роботы значит все животные должны вести себя одинаково, только одна собака кусает а другая нет, одна белка боится человека а другая идёт к нему на руки, одна лошадь спокойно относится к наезднику, а другая психует и скидывает его. У всех животных разные характеры и темпераменты. Есть общительные, боязливые, агрессивные, равнодушные. Одна кошка ест Каши и хлеб, а другой только мясо давай. Под каждую кошку природа выдумывает свои инстинкты?Неужели вы сами не в состоянии припомнить простые примеры из жизни опровергающие ваши теории? vitaliian

Повідомлень: 9968 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1742 раз. Подякували: 2504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4784478547864787> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 30 гру, 2021 21:56