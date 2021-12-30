почему одинаково? У них разные программы и развиваются они в разных условиях, это и обуславливает разнообразие их поведения. Одну собаку тренируют, другая растет как прийдется, одна собака агрессивной породы, другая наоборот доброй. Поэтому и ведут себя они по разному.
Может ли животное развиться в личность - это сложный вопрос. Ответ на него никто не знает. Но примеров таких в истории неизвестно. А вот животное можно промоделировать, тех-же червей успешно оцифровывают и их модель в памяти компьютера по поведению мало чем уступает живым собратьям.
Почитайте про теорию хаоса и аттракторы. То, что с виду кажется случайным, на деле может описываться достаточно простой детерминированной моделью.
Простейший пример с бифуркационной диаграммой x = r*x*(1-x). Малейшие изменения в начальном состоянии могут приветси к значительному изменению поведения системы. Возможно слышали такое выражение как "эффект бабочки" - это оно и есть.
Просто алгоритмы нервной системы кошки более сложны, чем Вы это себе представляете.
Попробуйте создать две одинаковые кляксы на бумаге. У Вас врядли чтото получится. Они будут чем-то отличаться. Но при этом личности у клякс нет.