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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4784478547864787

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 00:31

  vitaliian написав:Если они роботы значит все животные должны вести себя одинаково, только одна собака кусает а другая нет


почему одинаково? У них разные программы и развиваются они в разных условиях, это и обуславливает разнообразие их поведения. Одну собаку тренируют, другая растет как прийдется, одна собака агрессивной породы, другая наоборот доброй. Поэтому и ведут себя они по разному.

Может ли животное развиться в личность - это сложный вопрос. Ответ на него никто не знает. Но примеров таких в истории неизвестно. А вот животное можно промоделировать, тех-же червей успешно оцифровывают и их модель в памяти компьютера по поведению мало чем уступает живым собратьям.

Почитайте про теорию хаоса и аттракторы. То, что с виду кажется случайным, на деле может описываться достаточно простой детерминированной моделью.

Простейший пример с бифуркационной диаграммой x = r*x*(1-x). Малейшие изменения в начальном состоянии могут приветси к значительному изменению поведения системы. Возможно слышали такое выражение как "эффект бабочки" - это оно и есть. :wink:

  vitaliian написав:Под каждую кошку природа выдумывает свои инстинкты?


Просто алгоритмы нервной системы кошки более сложны, чем Вы это себе представляете.

Попробуйте создать две одинаковые кляксы на бумаге. У Вас врядли чтото получится. Они будут чем-то отличаться. Но при этом личности у клякс нет.
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