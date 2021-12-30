Цитрин написав:этим никто не спорит, но у животных нет личности, нет свободы воли, поэтому они животные
у обезьян это есть. Другие животные движутся в этом направлении. Не надо натягивать человеческие смыслы на животных, поверьте их социальные связи и взаимодействия продуманы и осмысленны. А у людей с этим как раз проблемы. У животных бешеная или неадекватная особь изгоняется из стаи, потому что иначе она всем испортит жизнь, а у людей может даже президентом стать. Или кто там был Гитлер.
Как говорится - сколько волка не корми, он всеравно в лес смотрит.
Это тоже пример "свободы воли". :
Человечество развивается другим путём. Животному чип для жизни не нужен, а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.
Насчёт "другого пути" я бы поспорил. В Вашем примере со стаей обезьян - это фактически грубый вариант прямой демократии. В человеческом обществе такая форма была возможна в древнегреческих городах-полисах. Сейчас при современной численности населения это невозможно. Контроль общества над личностью, который был в малых общинах, теряется. Причём, произошло это совсем недавно по историческим меркам. Сейчас пытаются восстановить такой контроль современными методами. И, думаю, это в той или иной степени произойдёт.
ЛАД написав:Для меня из ситуации safonovstanislav 2 вывода. 1. Стоит хорошо провериться (обследоваться). Возможно, ему нельзя вакцинироваться (есть какие-то медицинские противопоказания). 2. Если такая реакция на вакцину, то что было бы при реальной болезни? Стоит уж очень сильно поберечься.
Очевидно. Раньше думал, что здоров, как бык. Эта осень-зима просто втоптала в землю мнение о своём здоровье. Кроме короны в сентябре, с того времени, успел уже ещё 3 раза поболеть разными орви, принесёнными ребёнком из школы. Справедливости ради, когда шёл на вторую дозу, симптомы последнего орви ещё не полностью прошли. Не ожидал, что вжарит настолько сильно.
Ну Вы же взрослый человек, всё понимаете, надо было подождать.
Нет. Это пример когда животным движут инстинкты, а не воля. По иерархии воля стоит над инстинктами. У животных воли нет, поэтому они действуют повинуясь только инстинктам. У человека есть и инстинкты и воля.
В такое состояние, когда инстинкты становятся сильнее воли, опускаются алкаши, наркоманы и преступники, становясь похожими на животных.
Вы считаете так, а я считаю, что у волка проявление "свободы воли", благодаря чему он выбирает вольную и рискованную жизнь в лесу вместо сытой и спокойной жизни в неволе. И чем он отличается от раба или заключённого, которые рвутся на волю, порой рискуя для этого жизнью? Или они тоже действуют благодаря инстинктам? Возможно. И в чём отличие с волком? Попробуйте доказать, что это не так.
Удивительно, как Вы ещё не вспомнили о боге и о том, что человек сотворён "по образу и подобию ...". В отличие от животных.
ЛАД написав:"другого пути" я бы поспорил. В Вашем примере со стаей обезьян - это фактически грубый вариант прямой демократии. В человеческом обществе такая форма была возможна в древнегреческих городах-полисах. Сейчас при современной численности населения это невозможно. Контроль общества над личностью, который был в малых общинах, теряется. Причём, произошло это совсем недавно по историческим меркам. Сейчас пытаются восстановить такой контроль современными методами. И, думаю, это в той или иной степени произойдёт.
Животному чип не нужен, в малых группах каждую особь контролирует те кто рангом выше и ниже по статусу (тот кто рангом выше не даёт занять своё место, а тот кто рангом ниже пытается занять место рангом выше).
Человечество разрослось до больших групп а более совершенных методов контроля не придумали (поэтому есть преступность).
Но не придумали не потому что не хватило мозгов, а потому что иерархия у людей строится на других принципах.
Я не зря привел в пример Гитлера, в стае обезьян он бы никогда не занял лидирующие положения, обезьяны не дурные идти войной на другие стаи без крайней нужды. Конфликты бывают, но небольшие, обезьяна очень неконфликтное существо.
Человечество отошло от принципа прямой демократии но к разумной модели лидерства так и не пришло. Лидером может стать почти кто угодно.
Ну так Вы написали то же самое, что и я. Проблема в количестве населения и "больших группах" и, вследствие этого, потере контроля общества над личностью. Переход количества в качество.
ЛАД написав:Чем подтверждается гипотеза о разумности вируса? Что даёт такая гипотеза для понимания хоть какого-нибудь вопроса?
Сегодня - ничем Послезавтра.... кто знает
ЛАД написав:Стоит вспомнить о бритве Оккама.
А смысл о ней вспоминать? Некий принцип, придуманный, чтобы из множества объяснений выбрать... самое простое. Может быть одинаково как верный, так и нет. Просто получилось, что удобен именно он. С ним согласны. Его вот используют в дискуссиях
А если так: - Гроза, молния. Что это такое? - Электричесний разряд возникающий по причине ... бла бла бла... научные термины... - Ну, это слишком сложно для понимания. Вот Зевс на колеснице - это просто, и, к тому же всем понятно... Бритва Оккама, натянутая на глобус.