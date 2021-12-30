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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4784478547864787

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:10

  flyman написав:
  justit написав:
  safonovstanislav написав:есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.


Ну, не знаю.
Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.
Кола - смесь сахара и еще чего-то.
Зачем ее пить - без понятия.
Но каждый сам выбирает.

є зеро шугар кола, тобто без цукру


до ю ріллі білів дем? :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:18

  vitaliian написав:а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.


Паспорт, мобильный номер, Инстаграмм аккаунт, ІПН
Чем не чипы?
Просто недостаточно технологичные еще, но без них часто никуда....

Почему же так боятся "подкожного" :)
justit
 
Повідомлень: 5655
З нами з: 12.03.09
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Подякували: 445 раз.
 
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  #<1 ... 4784478547864787
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