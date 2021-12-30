flyman написав: justit написав: safonovstanislav написав:есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. Ну, не знаю.Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.Кола - смесь сахара и еще чего-то.Зачем ее пить - без понятия.Но каждый сам выбирает.є зеро шугар кола, тобто без цукру
justit написав: safonovstanislav написав:есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. Ну, не знаю.Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.Кола - смесь сахара и еще чего-то.Зачем ее пить - без понятия.Но каждый сам выбирает.
safonovstanislav написав:есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.
vitaliian написав:а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.