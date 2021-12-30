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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4784478547864787 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:10 flyman написав: justit написав: safonovstanislav написав: есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола. есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.



Ну, не знаю.

Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.

Кола - смесь сахара и еще чего-то.

Зачем ее пить - без понятия.

Но каждый сам выбирает. Ну, не знаю.Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.Кола - смесь сахара и еще чего-то.Зачем ее пить - без понятия.Но каждый сам выбирает.

є зеро шугар кола, тобто без цукру є зеро шугар кола, тобто без цукру



до ю ріллі білів дем? до ю ріллі білів дем? justit Повідомлень: 5656 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1670 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:18 vitaliian написав: а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин. а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.



Паспорт, мобильный номер, Инстаграмм аккаунт, ІПН

Чем не чипы?

Просто недостаточно технологичные еще, но без них часто никуда....



Почему же так боятся "подкожного" Паспорт, мобильный номер, Инстаграмм аккаунт, ІПНЧем не чипы?Просто недостаточно технологичные еще, но без них часто никуда....Почему же так боятся "подкожного" justit Повідомлень: 5656 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1670 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:58 justit написав: vitaliian написав: а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин. а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.



Паспорт, мобильный номер, Инстаграмм аккаунт, ІПН

Чем не чипы?

Просто недостаточно технологичные еще, но без них часто никуда....



Почему же так боятся "подкожного" Паспорт, мобильный номер, Инстаграмм аккаунт, ІПНЧем не чипы?Просто недостаточно технологичные еще, но без них часто никуда....Почему же так боятся "подкожного"

Я о том же типа подкожный зло а мордокнига добро. Людям нужны враги. Я о том же типа подкожный зло а мордокнига добро. Людям нужны враги. vitaliian

Повідомлень: 9971 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1742 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:14 Schmit

Повідомлень: 2590 З нами з: 08.09.09 Подякував: 58 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:37 vitaliian написав: Я о том же типа подкожный зло а мордокнига добро. Людям нужны враги. Я о том же типа подкожный зло а мордокнига добро. Людям нужны враги.



ИМХО это какая-то "сила" внушает людям, что есть добро, а что есть зло.

"Бог СМИ" видимо в этом замешан



И верят же. ИМХО это какая-то "сила" внушает людям, что есть добро, а что есть зло."Бог СМИ" видимо в этом замешанИ верят же. justit Повідомлень: 5656 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1670 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:47 ИТОГИ ВТОРОГО ГОДА ПАНДЕМИИ

Если 2020 г. сохранялась надежда на окончание пандемии через вакцинацию, на возвращение жизни в нормальное русло, то 2021 г. показал, что "все не так однозначно". "Новый мир" ощутимо буксует, а недовольство мерами по его установлению вырывается и на страницы тиражных СМИ, и на улицы городов.



1. Политика вместо науки. Властные решения о введении/снятии ограничений принимаются исходя из политических задач и вызовов, вне связи с заболеваемостью: например, в Великобритании, где сотни случаев смерти от дельты не заставили Джонсона отказаться от политики “жизни с COVID-19” в конце лета, но единственная смерть от омикрона стала причиной возвращения к ограничениям. Таких примеров - масса, включая российскую историю со снятием закона о QR-кодах на транспорте или изменение сроков карантина в мире, которое идет сейчас из опасений нехватки кадров для больниц и госинфраструктуры.



2. Радикализация ковид-повестки и раскол. Хотя в начале 2021 г. меры для вакцинированных ослаблялись, рост заболеваемости, не поддающийся контролю с помощью вакцины в осенний эпидсезон, привел к радикализации реакции элит. Вводятся всеобщие локдауны, в т.ч. для вакцинированных, и штрафы за отказ от вакцинации, требование иметь не только сертификат о вакцинации, но и ПЦР-тест. Ответом становятся массовые протесты. Митинги собирали сотни тысяч участников и проходили на регулярной основе, нередко жестко разгонялись с помощью дубинок и водометов.



3. Усталость ковид-лоялистов и снижение мер прямой финансовой поддержки медиа привели к активизации деятельности ковид-скептиков, в т.ч. в медиа, что было невозможно в 2020. Сегодня основные СМИ ведущих стран часто выступают с критических позиций по отношению к решениям властей. Если в 2020 году борьба с COVID-19 была легким способом демонстрации работы правительства ради всеобщего блага, то сегодня противодействие населения, все чаще критическая позиция СМИ и демонстрация растущей зависимости госинститутов от фармкомпаний разрушают образ "сплочения вокруг правительств во имя победы над пандемией".



4. Штаммы COVID-19 стали основным инструментом властей в продвижении ковид-повестки. Доминировавшая зимой-весной альфа позволила продлить локдаун на несколько месяцев, далее на первый план вышла дельта, роль которой состояла в продвижении вакцинации. В декабре омикрон стал очередной угрозой, призванной закрепить постоянную вакцинацию и оправдать провалы политических решений по пандемии. Это наметило контуры антикоронавирусной политики’22: ожидается, что ревакцинация станет регулярным и обыденным делом во многих странах, но одновременно растет социальное напряжение и чаще звучит критика постоянных ревакцинаций, в т.ч. со стороны вчера еще лояльных медработников.



5. Только несколько лидеров вакцинной гонки смогли получить одобрение регуляторов и принять участие в дележе рынка, несмотря на десятки вакцин-кандидатов. Рассмотрение заявок остальных, несмотря на нехватку вакцины в развивающихся странах, либо было отложено на несколько месяцев, как в случае Novavax, либо не состоялось. На массовый рынок были выведены первые в своем роде мРНК (Pfizer, Moderna) и ДНК-вакцины (Zydus Cadila, Индия). Критерии эффективности вакцины значительно изменились: если изначально оценивалось предотвращение заболевания, то затем - снижение рисков госпитализации и смерти, а позже - просто концентрация антител.



6. Регуляторы перешли к ускоренной процедуре одобрения препаратов против COVID-19, что положило конец прежней процедуре рассмотрения: теперь для получения разрешения на временное использование достаточно предоставить промежуточные или сокращенные результаты КИ, а то, что первые же месяцы использования препарата в практике демонстрируют снижение эффективности в разы, уже никого не пугает.



7. Точка в споре о происхождении COVID-19 не поставлена: официально установлено, что институты NIH финансировали эксперименты по усилению функциональности коронавируса летучих мышей в Китае и США. Однако все причастные лица сохранили должности, а дискуссии заглохли.

https://t.me/viralload/255 Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15738 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9013 раз. Подякували: 4301 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:49 Schmit , ерунды гнатик наговорил.

Во-первых, вырван один день из контекста.

Во-вторых,у бритов ошибка (недоучет) ковидных смертей не более 10-15%, а у Украины с ее тестированием не более 50% попадает в статистику.

Я в 2 счета докажу, что по итогам года та же Великобритания получит избыточную смертность намного меньше, чем Украина. Только на спор. Бесплатно рыть стату не интересно.

10 минут ниочем разоблачений.



З.Ы. Ну а официальные цифры и рыть не надо. Наша меньшая (по населению) страна имеет в 2021 году большую оф.ковидную смертность, чем бриты.

Причем по населению реально у нас этак двойной разрыв с бритами. Hotab

Повідомлень: 6251 З нами з: 15.02.09 Подякував: 379 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:13 Hotab написав: ерунды гнатик наговорил. ерунды гнатик наговорил.



Мне в начале понравилось -

Коморовский - "шансов не заболеть дает только вакцинация"

гнатик - "ага, вакцинация на дает гарантию не заболеть" Мне в начале понравилось -Коморовский - "не заболеть дает только вакцинация"гнатик - "ага, вакцинация на даетне заболеть" IgA Повідомлень: 1176 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4784478547864787 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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