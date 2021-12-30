ИТОГИ ВТОРОГО ГОДА ПАНДЕМИИ Если 2020 г. сохранялась надежда на окончание пандемии через вакцинацию, на возвращение жизни в нормальное русло, то 2021 г. показал, что "все не так однозначно". "Новый мир" ощутимо буксует, а недовольство мерами по его установлению вырывается и на страницы тиражных СМИ, и на улицы городов.
1. Политика вместо науки. Властные решения о введении/снятии ограничений принимаются исходя из политических задач и вызовов, вне связи с заболеваемостью: например, в Великобритании, где сотни случаев смерти от дельты не заставили Джонсона отказаться от политики “жизни с COVID-19” в конце лета, но единственная смерть от омикрона стала причиной возвращения к ограничениям. Таких примеров - масса, включая российскую историю со снятием закона о QR-кодах на транспорте или изменение сроков карантина в мире, которое идет сейчас из опасений нехватки кадров для больниц и госинфраструктуры.
2. Радикализация ковид-повестки и раскол. Хотя в начале 2021 г. меры для вакцинированных ослаблялись, рост заболеваемости, не поддающийся контролю с помощью вакцины в осенний эпидсезон, привел к радикализации реакции элит. Вводятся всеобщие локдауны, в т.ч. для вакцинированных, и штрафы за отказ от вакцинации, требование иметь не только сертификат о вакцинации, но и ПЦР-тест. Ответом становятся массовые протесты. Митинги собирали сотни тысяч участников и проходили на регулярной основе, нередко жестко разгонялись с помощью дубинок и водометов.
3. Усталость ковид-лоялистов и снижение мер прямой финансовой поддержки медиа привели к активизации деятельности ковид-скептиков, в т.ч. в медиа, что было невозможно в 2020. Сегодня основные СМИ ведущих стран часто выступают с критических позиций по отношению к решениям властей. Если в 2020 году борьба с COVID-19 была легким способом демонстрации работы правительства ради всеобщего блага, то сегодня противодействие населения, все чаще критическая позиция СМИ и демонстрация растущей зависимости госинститутов от фармкомпаний разрушают образ "сплочения вокруг правительств во имя победы над пандемией".
4. Штаммы COVID-19 стали основным инструментом властей в продвижении ковид-повестки. Доминировавшая зимой-весной альфа позволила продлить локдаун на несколько месяцев, далее на первый план вышла дельта, роль которой состояла в продвижении вакцинации. В декабре омикрон стал очередной угрозой, призванной закрепить постоянную вакцинацию и оправдать провалы политических решений по пандемии. Это наметило контуры антикоронавирусной политики’22: ожидается, что ревакцинация станет регулярным и обыденным делом во многих странах, но одновременно растет социальное напряжение и чаще звучит критика постоянных ревакцинаций, в т.ч. со стороны вчера еще лояльных медработников.
5. Только несколько лидеров вакцинной гонки смогли получить одобрение регуляторов и принять участие в дележе рынка, несмотря на десятки вакцин-кандидатов. Рассмотрение заявок остальных, несмотря на нехватку вакцины в развивающихся странах, либо было отложено на несколько месяцев, как в случае Novavax, либо не состоялось. На массовый рынок были выведены первые в своем роде мРНК (Pfizer, Moderna) и ДНК-вакцины (Zydus Cadila, Индия). Критерии эффективности вакцины значительно изменились: если изначально оценивалось предотвращение заболевания, то затем - снижение рисков госпитализации и смерти, а позже - просто концентрация антител.
6. Регуляторы перешли к ускоренной процедуре одобрения препаратов против COVID-19, что положило конец прежней процедуре рассмотрения: теперь для получения разрешения на временное использование достаточно предоставить промежуточные или сокращенные результаты КИ, а то, что первые же месяцы использования препарата в практике демонстрируют снижение эффективности в разы, уже никого не пугает.
7. Точка в споре о происхождении COVID-19 не поставлена: официально установлено, что институты NIH финансировали эксперименты по усилению функциональности коронавируса летучих мышей в Китае и США. Однако все причастные лица сохранили должности, а дискуссии заглохли.
Schmit , ерунды гнатик наговорил. Во-первых, вырван один день из контекста. Во-вторых,у бритов ошибка (недоучет) ковидных смертей не более 10-15%, а у Украины с ее тестированием не более 50% попадает в статистику. Я в 2 счета докажу, что по итогам года та же Великобритания получит избыточную смертность намного меньше, чем Украина. Только на спор. Бесплатно рыть стату не интересно. 10 минут ниочем разоблачений.
З.Ы. Ну а официальные цифры и рыть не надо. Наша меньшая (по населению) страна имеет в 2021 году большую оф.ковидную смертность, чем бриты. Причем по населению реально у нас этак двойной разрыв с бритами.