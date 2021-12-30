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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4785478647874788>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:10

  flyman написав:
  justit написав:
  safonovstanislav написав:есть более вкусные напитки. Холодный чай, кола.


Ну, не знаю.
Чай горький, то есть не особо-то и вкусный.
Кола - смесь сахара и еще чего-то.
Зачем ее пить - без понятия.
Но каждый сам выбирает.

є зеро шугар кола, тобто без цукру


до ю ріллі білів дем? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:18

  vitaliian написав:а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.


Паспорт, мобильный номер, Инстаграмм аккаунт, ІПН
Чем не чипы?
Просто недостаточно технологичные еще, но без них часто никуда....

Почему же так боятся "подкожного" :)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:58

  justit написав:
  vitaliian написав:а общество может создать такую модель тотального контроля, что без чипа вас не пустят ни в трамвай ни в магазин.


Паспорт, мобильный номер, Инстаграмм аккаунт, ІПН
Чем не чипы?
Просто недостаточно технологичные еще, но без них часто никуда....

Почему же так боятся "подкожного" :)

Я о том же типа подкожный зло а мордокнига добро. Людям нужны враги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:14

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:37

  vitaliian написав:Я о том же типа подкожный зло а мордокнига добро. Людям нужны враги.


ИМХО это какая-то "сила" внушает людям, что есть добро, а что есть зло.
"Бог СМИ" видимо в этом замешан :D

И верят же.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:47

ИТОГИ ВТОРОГО ГОДА ПАНДЕМИИ
Если 2020 г. сохранялась надежда на окончание пандемии через вакцинацию, на возвращение жизни в нормальное русло, то 2021 г. показал, что "все не так однозначно". "Новый мир" ощутимо буксует, а недовольство мерами по его установлению вырывается и на страницы тиражных СМИ, и на улицы городов.

1. Политика вместо науки. Властные решения о введении/снятии ограничений принимаются исходя из политических задач и вызовов, вне связи с заболеваемостью: например, в Великобритании, где сотни случаев смерти от дельты не заставили Джонсона отказаться от политики “жизни с COVID-19” в конце лета, но единственная смерть от омикрона стала причиной возвращения к ограничениям. Таких примеров - масса, включая российскую историю со снятием закона о QR-кодах на транспорте или изменение сроков карантина в мире, которое идет сейчас из опасений нехватки кадров для больниц и госинфраструктуры.

2. Радикализация ковид-повестки и раскол. Хотя в начале 2021 г. меры для вакцинированных ослаблялись, рост заболеваемости, не поддающийся контролю с помощью вакцины в осенний эпидсезон, привел к радикализации реакции элит. Вводятся всеобщие локдауны, в т.ч. для вакцинированных, и штрафы за отказ от вакцинации, требование иметь не только сертификат о вакцинации, но и ПЦР-тест. Ответом становятся массовые протесты. Митинги собирали сотни тысяч участников и проходили на регулярной основе, нередко жестко разгонялись с помощью дубинок и водометов.

3. Усталость ковид-лоялистов и снижение мер прямой финансовой поддержки медиа привели к активизации деятельности ковид-скептиков, в т.ч. в медиа, что было невозможно в 2020. Сегодня основные СМИ ведущих стран часто выступают с критических позиций по отношению к решениям властей. Если в 2020 году борьба с COVID-19 была легким способом демонстрации работы правительства ради всеобщего блага, то сегодня противодействие населения, все чаще критическая позиция СМИ и демонстрация растущей зависимости госинститутов от фармкомпаний разрушают образ "сплочения вокруг правительств во имя победы над пандемией".

4. Штаммы COVID-19 стали основным инструментом властей в продвижении ковид-повестки. Доминировавшая зимой-весной альфа позволила продлить локдаун на несколько месяцев, далее на первый план вышла дельта, роль которой состояла в продвижении вакцинации. В декабре омикрон стал очередной угрозой, призванной закрепить постоянную вакцинацию и оправдать провалы политических решений по пандемии. Это наметило контуры антикоронавирусной политики’22: ожидается, что ревакцинация станет регулярным и обыденным делом во многих странах, но одновременно растет социальное напряжение и чаще звучит критика постоянных ревакцинаций, в т.ч. со стороны вчера еще лояльных медработников.

5. Только несколько лидеров вакцинной гонки смогли получить одобрение регуляторов и принять участие в дележе рынка, несмотря на десятки вакцин-кандидатов. Рассмотрение заявок остальных, несмотря на нехватку вакцины в развивающихся странах, либо было отложено на несколько месяцев, как в случае Novavax, либо не состоялось. На массовый рынок были выведены первые в своем роде мРНК (Pfizer, Moderna) и ДНК-вакцины (Zydus Cadila, Индия). Критерии эффективности вакцины значительно изменились: если изначально оценивалось предотвращение заболевания, то затем - снижение рисков госпитализации и смерти, а позже - просто концентрация антител.

6. Регуляторы перешли к ускоренной процедуре одобрения препаратов против COVID-19, что положило конец прежней процедуре рассмотрения: теперь для получения разрешения на временное использование достаточно предоставить промежуточные или сокращенные результаты КИ, а то, что первые же месяцы использования препарата в практике демонстрируют снижение эффективности в разы, уже никого не пугает.

7. Точка в споре о происхождении COVID-19 не поставлена: официально установлено, что институты NIH финансировали эксперименты по усилению функциональности коронавируса летучих мышей в Китае и США. Однако все причастные лица сохранили должности, а дискуссии заглохли.

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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:49

Schmit , ерунды гнатик наговорил.
Во-первых, вырван один день из контекста.
Во-вторых,у бритов ошибка (недоучет) ковидных смертей не более 10-15%, а у Украины с ее тестированием не более 50% попадает в статистику.
Я в 2 счета докажу, что по итогам года та же Великобритания получит избыточную смертность намного меньше, чем Украина. Только на спор. Бесплатно рыть стату не интересно.
10 минут ниочем разоблачений.

З.Ы. Ну а официальные цифры и рыть не надо. Наша меньшая (по населению) страна имеет в 2021 году большую оф.ковидную смертность, чем бриты.
Причем по населению реально у нас этак двойной разрыв с бритами.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:13

  Hotab написав:ерунды гнатик наговорил.


Мне в начале понравилось -
Коморовский - "шансов не заболеть дает только вакцинация"
гнатик - "ага, вакцинация на дает гарантию не заболеть"

ну и дальше занимательная статистика и "коронавірус лише пришвидшив їх загибель"
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:34

  IgA написав:
  Hotab написав:ерунды гнатик наговорил.


Мне в начале понравилось -
Коморовский - "шансов не заболеть дает только вакцинация"
гнатик - "ага, вакцинация на дает гарантию не заболеть"

ну и дальше занимательная статистика и "коронавірус лише пришвидшив їх загибель"

Комар в который раз перехитрил сам себя, нефиг пиарится на том чего не понимаешь. Из за шума шоуменов "специалистов" всех мастей не слышно голосов тех кто имеет реальный опыт разработки и исследования вакцин. Пусть они скажут почему вакцины не работают и что даёт 4я доза.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:07

  Hotab написав:Я в 2 счета докажу, что по итогам года та же Великобритания получит избыточную смертность намного меньше, чем Украина.

Получит, но не благодаря вакцине.
Schmit
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