про дядю Женю, вакцинацію та не тільки
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:14
про дядю Женю, вакцинацію та не тільки
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:17
Ага, небось медицине. А эрэфия получит (получила) +650 тыс избыточной смертности, то у них медицина хуже украинской? (нормальная их смертность 1.8 ляма, будет 2.4+)
По итогам года антивакс-страны покажут нормальным, кто в этом небе Покрышкин. Уже все прекрасно видно.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:20
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:22
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:23
Комар приукрасил с цифрами, Гнат соврал принципиально.
Причем приукрашивание комара лайтовое. Он ведь мог взять и дни, когда 800+ в Украине умирало. Совсем недавно ж.
А у бритов ничего подобного не было с февраля, с момента массовой ширки.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:32
ахах, полный выпуск Народ проти
первые 39 мин - Комар вещает о войне на Донбассе.
Дальше об вирусе. Вот эта блонда, которая попала в кадр с вопросом, которая его коллега, начинает его размазывать, что Комар аж в осадок выпал
Вот это профессиональная дискуссия, а не тут вам это.
Стоить видеть в качестве предновогоднего выпуска.
Да, и Комар сказал, что в ЮАР резко обвалилась заболеваемость, так и есть.
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