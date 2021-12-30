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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4785478647874788

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:14

  IgA написав:
  Hotab написав:ерунды гнатик наговорил.


Мне в начале понравилось -
Коморовский - "шансов не заболеть дает только вакцинация"
гнатик - "ага, вакцинация на дает гарантию не заболеть"

ну и дальше занимательная статистика и "коронавірус лише пришвидшив їх загибель"

про дядю Женю, вакцинацію та не тільки
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:17

  Schmit написав:
  Hotab написав:Я в 2 счета докажу, что по итогам года та же Великобритания получит избыточную смертность намного меньше, чем Украина.

Получит, но не благодаря вакцине.

Ага, небось медицине. А эрэфия получит (получила) +650 тыс избыточной смертности, то у них медицина хуже украинской? (нормальная их смертность 1.8 ляма, будет 2.4+)
По итогам года антивакс-страны покажут нормальным, кто в этом небе Покрышкин. Уже все прекрасно видно.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:20

  Schmit написав:

автор врет.
Шустрый 4жды уколот по состоянию на начало ноября. Больше только Жирик и Сукач :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:22

  Hotab написав:Schmit , ерунды гнатик наговорил.
Во-первых, вырван один день из контекста.

как и у Комаровского
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:23

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Schmit , ерунды гнатик наговорил.
Во-первых, вырван один день из контекста.

как и у Комаровского

Комар приукрасил с цифрами, Гнат соврал принципиально.
Причем приукрашивание комара лайтовое. Он ведь мог взять и дни, когда 800+ в Украине умирало. Совсем недавно ж.
А у бритов ничего подобного не было с февраля, с момента массовой ширки.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:32

ахах, полный выпуск Народ проти https://www.youtube.com/watch?v=JFcEgyDxN-U
первые 39 мин - Комар вещает о войне на Донбассе.
Дальше об вирусе. Вот эта блонда, которая попала в кадр с вопросом, которая его коллега, начинает его размазывать, что Комар аж в осадок выпал :mrgreen:
Вот это профессиональная дискуссия, а не тут вам это.
Стоить видеть в качестве предновогоднего выпуска.

Да, и Комар сказал, что в ЮАР резко обвалилась заболеваемость, так и есть.
Ромасик
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