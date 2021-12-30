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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4785478647874788 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:14 IgA написав: Hotab написав: ерунды гнатик наговорил. ерунды гнатик наговорил.



Мне в начале понравилось -

Коморовский - "шансов не заболеть дает только вакцинация"

гнатик - "ага, вакцинация на дает гарантию не заболеть"



ну и дальше занимательная статистика и "коронавірус лише пришвидшив їх загибель" Мне в начале понравилось -Коморовский - "не заболеть дает только вакцинация"гнатик - "ага, вакцинация на даетне заболеть"ну и дальше занимательная статистика и "коронавірус лише пришвидшив їх загибель"

про дядю Женю, вакцинацію та не тільки

про дядю Женю, вакцинацію та не тільки flyman

Повідомлень: 27422 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1355 раз. Подякували: 2351 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:17 Schmit написав: Hotab написав: Я в 2 счета докажу, что по итогам года та же Великобритания получит избыточную смертность намного меньше, чем Украина. Я в 2 счета докажу, что по итогам года та же Великобритания получит избыточную смертность намного меньше, чем Украина.

Получит, но не благодаря вакцине. Получит, но не благодаря вакцине.

Ага, небось медицине. А эрэфия получит (получила) +650 тыс избыточной смертности, то у них медицина хуже украинской? (нормальная их смертность 1.8 ляма, будет 2.4+)

По итогам года антивакс-страны покажут нормальным, кто в этом небе Покрышкин. Уже все прекрасно видно. Ага, небось медицине. А эрэфия получит (получила) +650 тыс избыточной смертности, то у них медицина хуже украинской? (нормальная их смертность 1.8 ляма, будет 2.4+)По итогам года антивакс-страны покажут нормальным, кто в этом небе Покрышкин. Уже все прекрасно видно. Hotab

Повідомлень: 6254 З нами з: 15.02.09 Подякував: 379 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:20 Schmit написав:

автор врет.

Шустрый 4жды уколот по состоянию на начало ноября. Больше только Жирик и Сукач автор врет.Шустрый 4жды уколот по состоянию на начало ноября. Больше только Жирик и Сукач Ромасик

Повідомлень: 3892 З нами з: 30.03.15 Подякував: 952 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:22 Hotab написав: Schmit , ерунды гнатик наговорил.

Во-первых, вырван один день из контекста. , ерунды гнатик наговорил.Во-первых, вырван один день из контекста.

как и у Комаровского как и у Комаровского Ромасик

Повідомлень: 3892 З нами з: 30.03.15 Подякував: 952 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:23 Ромасик написав: Hotab написав: Schmit , ерунды гнатик наговорил.

Во-первых, вырван один день из контекста. , ерунды гнатик наговорил.Во-первых, вырван один день из контекста.

как и у Комаровского как и у Комаровского

Комар приукрасил с цифрами, Гнат соврал принципиально.

Причем приукрашивание комара лайтовое. Он ведь мог взять и дни, когда 800+ в Украине умирало. Совсем недавно ж.

А у бритов ничего подобного не было с февраля, с момента массовой ширки. Комар приукрасил с цифрами, Гнат соврал принципиально.Причем приукрашивание комара лайтовое. Он ведь мог взять и дни, когда 800+ в Украине умирало. Совсем недавно ж.А у бритов ничего подобного не было с февраля, с момента массовой ширки. Hotab

Повідомлень: 6254 З нами з: 15.02.09 Подякував: 379 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:32 https://www.youtube.com/watch?v=JFcEgyDxN-U

первые 39 мин - Комар вещает о войне на Донбассе.

Дальше об вирусе. Вот эта блонда, которая попала в кадр с вопросом, которая его коллега, начинает его размазывать, что Комар аж в осадок выпал

Вот это профессиональная дискуссия, а не тут вам это.

Стоить видеть в качестве предновогоднего выпуска.



Да, и Комар сказал, что в ЮАР резко обвалилась заболеваемость, так и есть. ахах, полный выпуск Народ протипервые 39 мин - Комар вещает о войне на Донбассе.Дальше об вирусе. Вот эта блонда, которая попала в кадр с вопросом, которая его коллега, начинает его размазывать, что Комар аж в осадок выпалВот это профессиональная дискуссия, а не тут вам это.Стоить видеть в качестве предновогоднего выпуска.Да, и Комар сказал, что в ЮАР резко обвалилась заболеваемость, так и есть. Ромасик

Повідомлень: 3892 З нами з: 30.03.15 Подякував: 952 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4785478647874788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7913 16388519

ЛОБ П'ят 31 гру, 2021 12:33