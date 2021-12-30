Hotab написав:Я в 2 счета докажу, что по итогам года та же Великобритания получит избыточную смертность намного меньше, чем Украина.
Получит, но не благодаря вакцине.
Ага, небось медицине. А эрэфия получит (получила) +650 тыс избыточной смертности, то у них медицина хуже украинской? (нормальная их смертность 1.8 ляма, будет 2.4+) По итогам года антивакс-страны покажут нормальным, кто в этом небе Покрышкин. Уже все прекрасно видно.
Hotab написав:Schmit , ерунды гнатик наговорил. Во-первых, вырван один день из контекста.
как и у Комаровского
Комар приукрасил с цифрами, Гнат соврал принципиально. Причем приукрашивание комара лайтовое. Он ведь мог взять и дни, когда 800+ в Украине умирало. Совсем недавно ж. А у бритов ничего подобного не было с февраля, с момента массовой ширки.
ахах, полный выпуск Народ проти https://www.youtube.com/watch?v=JFcEgyDxN-U первые 39 мин - Комар вещает о войне на Донбассе. Дальше об вирусе. Вот эта блонда, которая попала в кадр с вопросом, которая его коллега, начинает его размазывать, что Комар аж в осадок выпал Вот это профессиональная дискуссия, а не тут вам это. Стоить видеть в качестве предновогоднего выпуска.
Да, и Комар сказал, что в ЮАР резко обвалилась заболеваемость, так и есть. Не сказал почему? Может как испанка?
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 31 гру, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Чем подтверждается гипотеза о разумности вируса? Что даёт такая гипотеза для понимания хоть какого-нибудь вопроса?
Сегодня - ничем Послезавтра.... кто знает
Вот послезавтра и поговорим. Кстати, главное, что эта гипотеза ничего не даёт для решения вопроса.
ЛАД написав:Стоит вспомнить о бритве Оккама.
А смысл о ней вспоминать? Некий принцип, придуманный, чтобы из множества объяснений выбрать... самое простое. Может быть одинаково как верный, так и нет. Просто получилось, что удобен именно он. С ним согласны. Его вот используют в дискуссиях
А если так: - Гроза, молния. Что это такое? - Электричесний разряд возникающий по причине ... бла бла бла... научные термины... - Ну, это слишком сложно для понимания. Вот Зевс на колеснице - это просто, и, к тому же всем понятно... Бритва Оккама, натянутая на глобус.
Можно и так. Но "Электричесний разряд возникающий по причине ..." позволяет понять причины, поставить громоотвод и избежать попадания молнии в сооружение и пожара. "Зевс на колеснице - это просто, и, к тому же всем понятно..." "даёт возможность" молиться Зевсу и приносить ему жертвы, что совершенно бесполезно.
Во-вторых, проблемы с сердем у него были еще ДО прививки
What Happened To Carlos Tejada?
According to the statement of his wife Nora Tejada, Carlos Tejada was battling with fatal complications of cardiac arrest as he lately, gone through with it which made his health deteriorate enough. Uncounted people are sharing their deep feelings towards him through Twitter, because due to the circumstances of the ongoing pandemic visiting is forbidden to prevent the people. Therefore, his colleagues are giving their deep condolences to the family as well, so that, they can overcome the pain soon because everyone can feel their pain.
IgA написав:........... Комар в который раз перехитрил сам себя, нефиг пиарится на том чего не понимаешь. Из за шума шоуменов "специалистов" всех мастей не слышно голосов тех кто имеет реальный опыт разработки и исследования вакцин. Пусть они скажут почему вакцины не работают и что даёт 4я доза.
Он, в общем-то, ничего неправильного не сказал. Всё, что он говорит, основано на сегодняшних знаниях. Если они изменятся, изменится и его аргументация. Он популяризатор, а не учёный. И популяризатор очень неплохой. И требования к нему надо предъявлять соответствующие. А насчёт 4-й дозы пока что нет какого-то единого мнения. Опыта применения нет. Остаётся только подсчитывать антитела. Но не очень установлено, насколько хорошо это характеризует иммунитет.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 гру, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.