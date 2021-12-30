ЛАД написав: Стоит вспомнить о бритве Оккама. Стоит вспомнить о бритве Оккама.

- Гроза, молния. Что это такое?

- Ну, это слишком сложно для понимания. Вот Зевс на колеснице - это просто, и, к тому же всем понятно...

А смысл о ней вспоминать?Некий принцип, придуманный, чтобы из множества объяснений выбрать... самое простое.Может быть одинаково как верный, так и нет.Просто получилось, что удобен именно он.С ним согласны.Его вот используют в дискуссияхА если так:- Электричесний разряд возникающий по причине ... бла бла бла... научные термины...Бритва Оккама, натянутая на глобус.