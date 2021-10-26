Т.е. за этот период времени умерло 69 849 человек. Сколько же умерло после вакцинации?
В Минздраве отмечают, что в эту статистику попадают люди, которые умерли в течение 30 дней после введения первой или второй дозы вакцины.
13 декабря 2021
В Украине не зафиксирована ни одна смерть в результате вакцинации против COVID-19
По состоянию на 21 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 95 смертей после (а не вследствие) вакцинации. В 77 случаях причинно-следственная связь с прививкой отсутствует. Сергей Дубров, врач-анестезиолог, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца отметил, что причины смертей были разные, в частности, ишемическая болезнь сердца, разрывы аневризм (врожденных) сосудов головного мозга и т.д. По другим 18 сообщениям продолжается расследование.
Даже если допустить, что все эти 95 человек умерли именно от вакцинации (что противоречит результатам экспертиз, и не только патологоанатомических), то соотношение явно не в пользу противников вакцинации.
69 849 человек умерло за 10 месяцев от коронавируса. 95 человек умерло за 10 месяцев после (не вследствие!!!) вакцинации от коронавируса. Разница в 735 раз
Каждый решает сам, какую вероятность ему выбрать.
И еще пара цитат по этому вопросу.
Франция: больницам не хватает врачей и медсестер 30/12/2021
Йоан Мурье, заместитель директора больницы Delafontaine: "Пока нашим медицинским бригадам все еще удается держаться, потому что есть смысл приходить на работу в больницу, несмотря на отчаяние и усталость. Особенность этой 5-й волны, и это действительно так, состоит в том, что на сегодняшний день врачи вкладывают свои последние силы в лечение по большей части, пациентов, которых у нас не было бы, если бы они были вакцинированы".
Смертность среди вакцинированных фиксируют не только в Украине, но и во всем мире. Эти случаи также редки и также подробно расследуются.
К примеру, по данным Voxukraine, в США с 14 декабря 2020 года по 19 июля 2021 года было введено более 339 миллионов доз вакцин против Covid-19.
За это время американская система отчетности о неблагоприятных событиях после вакцинации VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) получила 6207 сообщений о смерти (0,0018%) среди людей, получивших вакцину от COVID-19.
Стоить отметить, что FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США) требует от медицинских работников сообщать VAERS о любой смерти после вакцинации против Covid-19, даже если непонятно, стала ли именно вакцина причиной.
В Германии с начала вакцинации против ковид (27 декабря 2020 года) по 31 января 2021 года было проведено 2 467 918 прививок. За то время зафиксировали 113 смертей среди вакцинированных.
При этом не было зафиксировано ни одного случая смерти, ставшего прямым следствием вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь института имени Пауля Эрлиха (PEI) на запрос DW сообщила, что 20 вакцинированных пациентов скончались с диагнозом Covid-19, при этом у 19 из них не была завершена вакцинация. 43 человека с рядом хронических заболеваний умерли, страдая от резкого ухудшения основного недуга, или от другой болезни, не связанной с вакцинацией. В 50 случаях причина смерти на момент запроса не была установлена.
Hotab написав:Schmit , ерунды гнатик наговорил. Во-первых, вырван один день из контекста.
как и у Комаровского
Комар приукрасил с цифрами, Гнат соврал принципиально. Причем приукрашивание комара лайтовое. Он ведь мог взять и дни, когда 800+ в Украине умирало. Совсем недавно ж. А у бритов ничего подобного не было с февраля, с момента массовой ширки.
Комар даже не приукрасил ничего. Просто передача была 23 (или 22?) декабря и 21 числа в Украине действительно было 346 смертей. Гнап записал своё упражнение 30 и привёл цифру за 27 декабря. А Гнап просто ведёт, мягко говоря, недобросовестную дискуссию, как и наши форумные антиваксы. Сначала говорит о цифрах смертности за один день, "забывая" о разнице в численности населения, потом приводит цифры смертности на 1 млн. - за всё время, опять же "забывая", что вакцина появилась не в первый день эпидемии и высокая смертность в Великобритании благодаря большому количеству смертей в довакционный период. Да и вообще, выступление Гнапа - чистой воды манипуляция, один к одному как зачастую у наших форумных антиваксов.
flyman написав:про дядю Женю, вакцинацію та не тільки
Те що Гнап визнав що менша кількість захворілих в Україні це наслідок меншої кількості тестів це добре. Але він забув що менша кількість смертей також. Може у вас є пояснення чому одночасно з хвилею ковіду підвіщується кількість смертей від серцево-судинних та пневмоній? Смертність від хвороб ЖКТ та онкології залишається без змін так що про перенавантаження ковідом медичної системи навіть не починайте.
Во-вторых, проблемы с сердем у него были еще ДО прививки
What Happened To Carlos Tejada?
According to the statement of his wife Nora Tejada, Carlos Tejada was battling with fatal complications of cardiac arrest as he lately, gone through with it which made his health deteriorate enough. Uncounted people are sharing their deep feelings towards him through Twitter, because due to the circumstances of the ongoing pandemic visiting is forbidden to prevent the people. Therefore, his colleagues are giving their deep condolences to the family as well, so that, they can overcome the pain soon because everyone can feel their pain.
интересно бриты публикуют отчеты. Первый столбик - % of population, второй - Rate per 100,000, третий - Number of people. Первый столбик - дети от 2 до 6 лет (где потеряли 0-2?), второй 0-4, третий 0-1/1-14 Попробуешь что-то сравнить - сойдешь с ума. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulation ... /hospitals
flyman написав:про дядю Женю, вакцинацію та не тільки
Те що Гнап визнав що менша кількість захворілих в Україні це наслідок меншої кількості тестів це добре. Але він забув що менша кількість смертей також. Може у вас є пояснення чому одночасно з хвилею ковіду підвіщується кількість смертей від серцево-судинних та пневмоній? Смертність від хвороб ЖКТ та онкології залишається без змін так що про перенавантаження ковідом медичної системи навіть не починайте.
вы лучше раскажите нам, изменились ли у бритов в последнее время подходы к тестированию, которые стимулируют их получить пололожительный тест? В частности конкретные вопросы: 1) дает ли это индульгенцию от вакцинации? 2) есть ли какие-то подачки от государства? 3) какие возможности по больничным?
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 31 гру, 2021 14:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian Не знаю, зачем Вы удалили ночные посты. Всё же замечу. У вас с Цитрином получилось, как вчера хорошо написал justit (по другому поводу):
Мое мнение такое же как и Ваше, только наоборот
Цитрин слишком возносит человека, чересчур выделяя его из животного царства. Вы уж чересчур опускаете человека, считая что он пошел по неправильному пути. Ошибки людей в выборе лидеров/вождей легко объясняются именно значительно большей сложностью и неочевидностью. В стае обезьян все знают лидера лично и, кроме того, выбор осуществляется, если правильно понимаю, по простому принципу - кто сильнее. Это легко проверить. Выбор президента/канцлера/премьера у людей значительно сложнее. И сместить его при необходимости тяжелее - просто на бой как у у животных не вызовешь. + у него большие возможности применить развитый репрессивный аппарат, который в то же время необходим для поддержания порядка и закона.
Цитрин написав:Германия в 30-40-ых годах прошлого века заботилась "про здоровье граждан" с помощью программы Т4, но ответственность за преступления несли конкретные фамилии. И не помогло, что преступления совершались законно, не помог приказ не подвергать судебному преследованию тех кто в этом участвовал.