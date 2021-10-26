Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:19

В Минздраве отмечают, что в эту статистику попадают люди, которые умерли в течение 30 дней после введения первой или второй дозы вакцины.

13 декабря 2021



В Украине не зафиксирована ни одна смерть в результате вакцинации против COVID-19



По состоянию на 21 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 95 смертей после (а не вследствие) вакцинации. В 77 случаях причинно-следственная связь с прививкой отсутствует. Сергей Дубров, врач-анестезиолог, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца отметил, что причины смертей были разные, в частности, ишемическая болезнь сердца, разрывы аневризм (врожденных) сосудов головного мозга и т.д. По другим 18 сообщениям продолжается расследование.

Франция: больницам не хватает врачей и медсестер

30/12/2021



Йоан Мурье, заместитель директора больницы Delafontaine: "Пока нашим медицинским бригадам все еще удается держаться, потому что есть смысл приходить на работу в больницу, несмотря на отчаяние и усталость. Особенность этой 5-й волны, и это действительно так, состоит в том, что на сегодняшний день врачи вкладывают свои последние силы в лечение по большей части, пациентов, которых у нас не было бы, если бы они были вакцинированы".

26 октября 2021



Смертность среди вакцинированных фиксируют не только в Украине, но и во всем мире. Эти случаи также редки и также подробно расследуются.



К примеру, по данным Voxukraine, в США с 14 декабря 2020 года по 19 июля 2021 года было введено более 339 миллионов доз вакцин против Covid-19.



За это время американская система отчетности о неблагоприятных событиях после вакцинации VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) получила 6207 сообщений о смерти (0,0018%) среди людей, получивших вакцину от COVID-19.



Стоить отметить, что FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США) требует от медицинских работников сообщать VAERS о любой смерти после вакцинации против Covid-19, даже если непонятно, стала ли именно вакцина причиной.



В Германии с начала вакцинации против ковид (27 декабря 2020 года) по 31 января 2021 года было проведено 2 467 918 прививок. За то время зафиксировали 113 смертей среди вакцинированных.



При этом не было зафиксировано ни одного случая смерти , ставшего прямым следствием вакцинации от коронавируса.



Пресс-секретарь института имени Пауля Эрлиха (PEI) на запрос DW сообщила, что 20 вакцинированных пациентов скончались с диагнозом Covid-19, при этом у 19 из них не была завершена вакцинация. 43 человека с рядом хронических заболеваний умерли, страдая от резкого ухудшения основного недуга, или от другой болезни, не связанной с вакцинацией. В 50 случаях причина смерти на момент запроса не была установлена.

ам и прочимам посвящается.в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Берем количество смертей от коронавируса за время от начала вакцинации в Украине(цифры с графика).Т.е. за этот период времени умерлочеловек. Сколько же умерло после вакцинации?Даже если допустить, что все эти 95 человек умерли именно от вакцинации (что противоречит результатам экспертиз, и не только патологоанатомических), то соотношение явно не в пользу противников вакцинации.человек умерло за 10 месяцев от коронавируса.человек умерло за 10 месяцев после (не вследствие!!!) вакцинации от коронавируса.Разница вИ еще пара цитат по этому вопросу.