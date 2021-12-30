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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4787478847894790

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:15

  IgA написав:
  Ромасик написав:Попробуешь что-то сравнить - сойдешь с ума.


зато четко видно что большинство заболевших как раз дети и есть. так как вакцинированные болеют точно так же или все же меньше?

та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.
Второй тезис не к месту сейчас, но если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49. Там чем больше % вакс, тем выше % заболевших.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:36

  yanyura написав:Ромасикам и прочим Цитринам посвящается.

вспоминал тут вас. Случайно нашел под оперативными сводками ссылку на материал:
Нову редакцію протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» очільник МОЗ підписав 17 вересня. Протокол розроблено фахівцями Міністерства та найкваліфікованішими спеціалістами в галузі охорони здоров’я. Загалом до протоколу повністю включено підходи щодо медикаментозної терапії та кисневої підтримки при коронавірусній інфекції. Про це на щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов.
https://moz.gov.ua/article/reform-plan/ ... i-covid-19


а о ваших фейкометчиках я писал раньше. Тогда еще ваш друг хантер бегал искал цифры, хотя я спрашивал Карла, а не его.
  Ромасик написав:
...было установлено, что вакцина защищает минимум на 97% от заболевания, госпитализации и смертности от COVID-19 и на 94% – от бессимптомного течения COVID-19.

https://voxukraine.org/ru/nepravda-vakt ... v-izraile/
Где эти цифры, Карл? :o
Ромасик
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