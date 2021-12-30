та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.
Второй тезис не к месту сейчас, но если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49. Там чем больше % вакс, тем выше % заболевших.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:15
та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.
Второй тезис не к месту сейчас, но если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49. Там чем больше % вакс, тем выше % заболевших.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:36
вспоминал тут вас. Случайно нашел под оперативными сводками ссылку на материал:
а о ваших фейкометчиках я писал раньше. Тогда еще ваш друг хантер бегал искал цифры, хотя я спрашивал Карла, а не его.
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