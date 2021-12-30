yanyura написав:Ромасикам и прочим Цитринам посвящается.
вспоминал тут вас. Случайно нашел под оперативными сводками ссылку на материал:
Нову редакцію протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» очільник МОЗ підписав 17 вересня. Протокол розроблено фахівцями Міністерства та найкваліфікованішими спеціалістами в галузі охорони здоров’я. Загалом до протоколу повністю включено підходи щодо медикаментозної терапії та кисневої підтримки при коронавірусній інфекції. Про це на щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов. https://moz.gov.ua/article/reform-plan/ ... i-covid-19
а о ваших фейкометчиках я писал раньше. Тогда еще ваш друг хантер бегал искал цифры, хотя я спрашивал Карла, а не его.
Ромасик написав:
...было установлено, что вакцина защищает минимум на 97% от заболевания, госпитализации и смертности от COVID-19 и на 94% – от бессимптомного течения COVID-19.
fler написав:В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете. Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США? В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии?
Не находятся -- о том и речь: безо всяких Национальных академий наук США выпустили рабочий продукт. Да, перепутал с Biontech -- но вообще не принципиально: к госнауке Германии он ровно таким же боком -- нафиг науке "помощь" государства не нужна.
Речь как раз не о том. Вопрос был конкретно по НАНУ. Вы зачем-то приплели сюда частные лаборатории. Теперь и вовсе заявили, что науке госпомощь не нужна. А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку? Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)...
fler _мне_ рассказывает о чем я ей говорил? Я на всякий случай повторю: т.н. вакцины - лидеры рынка - безо всяких гос-поддержек разработали.
Столько -- это сколько?
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) США занимают 11-е место – 2,74%. По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Китай занимает 15-е место – 2,12%.
Украина: Национальные академии 6540000-6590000 11860,3 0.97% т.е. всего в два раза от лидеров.
Вы там раньше очень смело заявляли "пенсионеры госсударству не то, что не нужны -- а еще и немножко вредны"? Так вот с украинской "наукой" -- все полностью аналогично: выхлоп от вложенных денег хорошо если единице равен. Скорее всего -- меньше.