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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4787478847894790

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:15

  IgA написав:
  Ромасик написав:Попробуешь что-то сравнить - сойдешь с ума.


зато четко видно что большинство заболевших как раз дети и есть. так как вакцинированные болеют точно так же или все же меньше?

та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.
Второй тезис не к месту сейчас, но если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49. Там чем больше % вакс, тем выше % заболевших.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:36

  yanyura написав:Ромасикам и прочим Цитринам посвящается.

вспоминал тут вас. Случайно нашел под оперативными сводками ссылку на материал:
Нову редакцію протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» очільник МОЗ підписав 17 вересня. Протокол розроблено фахівцями Міністерства та найкваліфікованішими спеціалістами в галузі охорони здоров’я. Загалом до протоколу повністю включено підходи щодо медикаментозної терапії та кисневої підтримки при коронавірусній інфекції. Про це на щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов.
https://moz.gov.ua/article/reform-plan/ ... i-covid-19


а о ваших фейкометчиках я писал раньше. Тогда еще ваш друг хантер бегал искал цифры, хотя я спрашивал Карла, а не его.
  Ромасик написав:
...было установлено, что вакцина защищает минимум на 97% от заболевания, госпитализации и смертности от COVID-19 и на 94% – от бессимптомного течения COVID-19.

https://voxukraine.org/ru/nepravda-vakt ... v-izraile/
Где эти цифры, Карл? :o
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:03

  Ромасик написав:та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.

та можно и без них.
  Ромасик написав:о если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49.

там до омикрона был четкий пик на возрастах родителей заболевших детей, если на тебя кашляют полдня бустер не поможет. сейчас масса заболевших омикроном 20 летних его сгладили

Вы как обычно отказываетесь признавать очевидное, причем на Вами же принесенном графике. Вы б его обрезали тогда, что ли.

  Ромасик написав:1) дает ли это индульгенцию от вакцинации?
2) есть ли какие-то подачки от государства?
3) какие возможности по больничным?

1) ковид паспорт на полгода, но может что-то поменялось
2) тест бесплатный :D
3) 7-10 дней самоизоляции, зафейлишь рандомную проверку - пару тысяч штрафа.
как видите никаких стимулов больше болеть нету
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:27

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете.
Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США? :shock:
В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии?

Не находятся -- о том и речь: безо всяких Национальных академий наук США выпустили рабочий продукт.
Да, перепутал с Biontech -- но вообще не принципиально: к госнауке Германии он ровно таким же боком -- нафиг науке "помощь" государства не нужна.


Речь как раз не о том. Вопрос был конкретно по НАНУ. Вы зачем-то приплели сюда частные лаборатории. Теперь и вовсе заявили, что науке госпомощь не нужна. :shock:
А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку?
Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)...

fler _мне_ рассказывает о чем я ей говорил? :roll: :lol:
Я на всякий случай повторю: т.н. вакцины - лидеры рынка - безо всяких гос-поддержек разработали.

Столько -- это сколько?
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) США занимают 11-е место – 2,74%.
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Китай занимает 15-е место – 2,12%.

Украина: Национальные академии 6540000-6590000 11860,3 0.97%
т.е. всего в два раза от лидеров.

Вы там раньше очень смело заявляли "пенсионеры госсударству не то, что не нужны -- а еще и немножко вредны"?
Так вот с украинской "наукой" -- все полностью аналогично: выхлоп от вложенных денег хорошо если единице равен. Скорее всего -- меньше.
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