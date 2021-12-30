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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4787478847894790 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:15 IgA написав: Ромасик написав: Попробуешь что-то сравнить - сойдешь с ума. Попробуешь что-то сравнить - сойдешь с ума.



зато четко видно что большинство заболевших как раз дети и есть. так как вакцинированные болеют точно так же или все же меньше? зато четко видно что большинство заболевших как раз дети и есть. так как вакцинированные болеют точно так же или все же меньше?

та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.

Второй тезис не к месту сейчас, но если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49. Там чем больше % вакс, тем выше % заболевших. та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.Второй тезис не к месту сейчас, но если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49. Там чем больше % вакс, тем выше % заболевших. Ромасик

Повідомлень: 3904 З нами з: 30.03.15 Подякував: 955 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:36 yanyura написав: Ромасикам и прочим Цитринам посвящается. ам и прочимам посвящается.

вспоминал тут вас. Случайно нашел под оперативными сводками ссылку на материал:

розроблено фахівцями Міністерства та найкваліфікованішими спеціалістами в галузі охорони здоров’я. Загалом до протоколу повністю включено підходи щодо медикаментозної терапії та кисневої підтримки при коронавірусній інфекції. Про це на щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов.

https://moz.gov.ua/article/reform-plan/ ... i-covid-19 Нову редакцію протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» очільник МОЗ підписав 17 вересня. Протоколфахівцями Міністерства та найкваліфікованішими спеціалістами в галузі охорони здоров’я. Загалом до протоколу повністю включено підходи щодо медикаментозної терапії та кисневої підтримки при коронавірусній інфекції. Про це на щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов.



а о ваших фейкометчиках я писал раньше. Тогда еще ваш друг хантер бегал искал цифры, хотя я спрашивал Карла, а не его.

Ромасик написав: ...было установлено, что вакцина защищает минимум на 97% от заболевания, госпитализации и смертности от COVID-19 и на 94% – от бессимптомного течения COVID-19.

https://voxukraine.org/ru/nepravda-vakt ... v-izraile/

Где эти цифры, Карл? Где эти цифры, Карл? вспоминал тут вас. Случайно нашел под оперативными сводками ссылку на материал:а о ваших фейкометчиках я писал раньше. Тогда еще ваш друг хантер бегал искал цифры, хотя я спрашивал Карла, а не его. Ромасик

Повідомлень: 3904 З нами з: 30.03.15 Подякував: 955 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:03 Ромасик написав: та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график. та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.

та можно и без них.

Ромасик написав: о если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49. о если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49.

там до омикрона был четкий пик на возрастах родителей заболевших детей, если на тебя кашляют полдня бустер не поможет. сейчас масса заболевших омикроном 20 летних его сгладили



Вы как обычно отказываетесь признавать очевидное, причем на Вами же принесенном графике. Вы б его обрезали тогда, что ли.



Ромасик написав: 1) дает ли это индульгенцию от вакцинации?

2) есть ли какие-то подачки от государства?

3) какие возможности по больничным? 1) дает ли это индульгенцию от вакцинации?2) есть ли какие-то подачки от государства?3) какие возможности по больничным?

1) ковид паспорт на полгода, но может что-то поменялось

2) тест бесплатный

3) 7-10 дней самоизоляции, зафейлишь рандомную проверку - пару тысяч штрафа.

как видите никаких стимулов больше болеть нету та можно и без них.там до омикрона был четкий пик на возрастах родителей заболевших детей, если на тебя кашляют полдня бустер не поможет. сейчас масса заболевших омикроном 20 летних его сгладилиВы как обычно отказываетесь признавать очевидное, причем на Вами же принесенном графике. Вы б его обрезали тогда, что ли.1) ковид паспорт на полгода, но может что-то поменялось2) тест бесплатный3) 7-10 дней самоизоляции, зафейлишь рандомную проверку - пару тысяч штрафа.как видите никаких стимулов больше болеть нету IgA Повідомлень: 1179 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:27 fler написав: _hunter написав: fler написав: В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете.

Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США?

В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии? В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете.Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США?В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии?

Не находятся -- о том и речь : безо всяких Национальных академий наук США выпустили рабочий продукт.

Да, перепутал с Biontech -- но вообще не принципиально: к госнауке Германии он ровно таким же боком -- нафиг науке "помощь" государства не нужна . Не находятся --: безо всяких Национальных академий наук США выпустили рабочий продукт.Да, перепутал с Biontech -- но вообще не принципиально: к госнауке Германии он ровно таким же боком --



Речь как раз не о том. Вопрос был конкретно по НАНУ. Вы зачем-то приплели сюда частные лаборатории. Теперь и вовсе заявили, что науке госпомощь не нужна.

А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку?

Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)... Речь как раз не о том. Вопрос был конкретно по НАНУ. Вы зачем-то приплели сюда частные лаборатории. Теперь и вовсе заявили, что науке госпомощь не нужна.А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку?Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)...

fler _мне_ рассказывает о чем я ей говорил?

Я на всякий случай повторю: т.н. вакцины - лидеры рынка - безо всяких гос-поддержек разработали.



Столько -- это сколько?

По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) США занимают 11-е место – 2,74%.

По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Китай занимает 15-е место – 2,12%.



Украина: Национальные академии 6540000-6590000 11860,3 0.97%

т.е. всего в два раза от лидеров.



Вы там раньше очень смело заявляли "пенсионеры госсударству не то, что не нужны -- а еще и немножко вредны"?

Так вот с украинской "наукой" -- все полностью аналогично: выхлоп от вложенных денег хорошо если единице равен. Скорее всего -- меньше. fler _мне_ рассказывает о чем я ей говорил?Я на всякий случай повторю: т.н. вакцины - лидеры рынка - безо всяких гос-поддержек разработали.Столько -- это сколько?Украина: Национальные академии 6540000-6590000 11860,3 0.97%т.е. всего в два раза от лидеров.Вы там раньше очень смело заявляли "пенсионеры госсударству не то, что не нужны -- а еще и немножко вредны"?Так вот с украинской "наукой" -- все полностью аналогично: выхлоп от вложенных денег хорошо если единице равен. Скорее всего -- меньше. _hunter Повідомлень: 5929 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4787478847894790 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 31 гру, 2021 12:33