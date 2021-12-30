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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4788478947904791>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:15

  IgA написав:
  Ромасик написав:Попробуешь что-то сравнить - сойдешь с ума.


зато четко видно что большинство заболевших как раз дети и есть. так как вакцинированные болеют точно так же или все же меньше?

та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.
Второй тезис не к месту сейчас, но если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49. Там чем больше % вакс, тем выше % заболевших.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:36

  yanyura написав:Ромасикам и прочим Цитринам посвящается.

вспоминал тут вас. Случайно нашел под оперативными сводками ссылку на материал:
Нову редакцію протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» очільник МОЗ підписав 17 вересня. Протокол розроблено фахівцями Міністерства та найкваліфікованішими спеціалістами в галузі охорони здоров’я. Загалом до протоколу повністю включено підходи щодо медикаментозної терапії та кисневої підтримки при коронавірусній інфекції. Про це на щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов.
https://moz.gov.ua/article/reform-plan/ ... i-covid-19


а о ваших фейкометчиках я писал раньше. Тогда еще ваш друг хантер бегал искал цифры, хотя я спрашивал Карла, а не его.
  Ромасик написав:
...было установлено, что вакцина защищает минимум на 97% от заболевания, госпитализации и смертности от COVID-19 и на 94% – от бессимптомного течения COVID-19.

https://voxukraine.org/ru/nepravda-vakt ... v-izraile/
Где эти цифры, Карл? :o
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:03

  Ромасик написав:та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.

та можно и без них.
  Ромасик написав:о если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49.

там до омикрона был четкий пик на возрастах родителей заболевших детей, если на тебя кашляют полдня бустер не поможет. сейчас масса заболевших омикроном 20 летних его сгладили

Вы как обычно отказываетесь признавать очевидное, причем на Вами же принесенном графике. Вы б его обрезали тогда, что ли.

  Ромасик написав:1) дает ли это индульгенцию от вакцинации?
2) есть ли какие-то подачки от государства?
3) какие возможности по больничным?

1) ковид паспорт на полгода, но может что-то поменялось
2) тест бесплатный :D
3) 7-10 дней самоизоляции, зафейлишь рандомную проверку - пару тысяч штрафа.
как видите никаких стимулов больше болеть нету
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:27

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете.
Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США? :shock:
В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии?

Не находятся -- о том и речь: безо всяких Национальных академий наук США выпустили рабочий продукт.
Да, перепутал с Biontech -- но вообще не принципиально: к госнауке Германии он ровно таким же боком -- нафиг науке "помощь" государства не нужна.


Речь как раз не о том. Вопрос был конкретно по НАНУ. Вы зачем-то приплели сюда частные лаборатории. Теперь и вовсе заявили, что науке госпомощь не нужна. :shock:
А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку?
Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)...

fler _мне_ рассказывает о чем я ей говорил? :roll: :lol:
Я на всякий случай повторю: т.н. вакцины - лидеры рынка - безо всяких гос-поддержек разработали.

Столько -- это сколько?
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) США занимают 11-е место – 2,74%.
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Китай занимает 15-е место – 2,12%.

Украина: Национальные академии 6540000-6590000 11860,3 0.97%
т.е. всего в два раза от лидеров.

Вы там раньше очень смело заявляли "пенсионеры госсударству не то, что не нужны -- а еще и немножко вредны"?
Так вот с украинской "наукой" -- все полностью аналогично: выхлоп от вложенных денег хорошо если единице равен. Скорее всего -- меньше.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:все полностью аналогично: выхлоп от вложенных денег хорошо если единице равен. Скорее всего -- меньше.

Ну Флер же доктора получала (по легенде) не для научных открытий, а для прибавки к зарплате и пенсии. "Дайте больше на науку!!" :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

НОВИНИ | КОРОНАВІРУС
Росія встановила рекорд за кількістю смертей від COVID за місяць
6 години тому
Спалах стався на тлі низького рівня вакцинації і поганого дотримання обмежень щодо коронавірусу
Спалах стався на тлі низького рівня вакцинації і поганого дотримання обмежень щодо коронавірусу

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У листопаді Росстат зафіксував найвищу кількість смертей від COVID-19 за місяць, повідомила Федеральна служба статистики 30 грудня.

Кількість смертей протягом місяця склала 87 527, що побило рекорд, встановлений у жовтні, і довело загальну кількість смертей від коронавірусу в період з квітня 2020 року по жовтень 2021 року майже до 626 тисяч.

За даними Росстату, 71 187 із 87 527 смертей були викликані безпосередньо підтвердженим COVID-19. Кількість смертей, ймовірно спричинених вірусом, але не підтверджених тестом, склала 8939.

У 1 477 випадках вірус значно загострив ускладнення інших захворювань, а у 5924 випадках люди мали позитивний результат на коронавірус, але померли від інших причин.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Для охоплення вакцинацією проти COVID-19 якомога більшої кількості громадян віком від 60 років і старших Міністерство фінансів Словаччини передбачило особливі пільги.

Зокрема, фінансову нагороду у 300 євро отримують вакциновані громадяни або ті, що зареєструються на вакцинацію до 15 березня 2022 року.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Ґебреєсус описав варіанти коронавірусу «дельта» і «омікрон» як «подвійну загрозу», яка збільшує кількість хворих до рекордної кількості та призводить до сплеску госпіталізації та смертей.

За даними ВООЗ, за сім днів з 22 по 28 грудня у всьому світі було виявлено 6,55 мільйона випадків, що є найвищим показником з моменту оголошення пандемії.

«Я дуже стурбований тим, що «омікрон», маючи високу трансмісивність і поширюючись одночасно з «дельтою», призводить до цунамі випадків захворювань», – заявив він на пресконференції.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:17

  _hunter написав:
  fler написав:Речь как раз не о том. Вопрос был конкретно по НАНУ. Вы зачем-то приплели сюда частные лаборатории. Теперь и вовсе заявили, что науке госпомощь не нужна. :shock:
А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку?
Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)...


Я на всякий случай повторю: т.н. вакцины - лидеры рынка - безо всяких гос-поддержек разработали.
Столько -- это сколько?
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) США занимают 11-е место – 2,74%.
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Китай занимает 15-е место – 2,12%.

Украина: Национальные академии 6540000-6590000 11860,3 0.97%
т.е. всего в два раза от лидеров.
Вы там раньше очень смело заявляли "пенсионеры госсударству не то, что не нужны -- а еще и немножко вредны"?


Опять мухи с котлетами.. Речь была о НАНУ. Причем здесь «видатки на 1.12.21 р» на все академии наук? НАНУ в бюджете идет отдельной строкой. Насчет «выхлопа» вам, как я вижу, не известно ничего - как о разработках НАНУ, так и о том, сколько денег она привлекает со стороны в виде грантов и прочих источников финансирования.

  _hunter написав:Так вот с украинской "наукой" -- все полностью аналогично: выхлоп от вложенных денег хорошо если единице равен. Скорее всего -- меньше.


Ха-ха- Хантер! По итогам прошлого года украинская наука принесла в бюджет гораздо больше денег, чем на нее было выделено 8)
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:28

Ракша передает привет вкладчику

  vitaliian написав:
НОВИНИ | КОРОНАВІРУС
Росія встановила рекорд за кількістю смертей від COVID за місяць
6 години тому
Спалах стався на тлі низького рівня вакцинації і поганого дотримання обмежень щодо коронавірусу
Спалах стався на тлі низького рівня вакцинації і поганого дотримання обмежень щодо коронавірусу

Дивитись коментарі

У листопаді Росстат зафіксував найвищу кількість смертей від COVID-19 за місяць, повідомила Федеральна служба статистики 30 грудня.

Кількість смертей протягом місяця склала 87 527, що побило рекорд, встановлений у жовтні, і довело загальну кількість смертей від коронавірусу в період з квітня 2020 року по жовтень 2021 року майже до 626 тисяч.

За даними Росстату, 71 187 із 87 527 смертей були викликані безпосередньо підтвердженим COVID-19. Кількість смертей, ймовірно спричинених вірусом, але не підтверджених тестом, склала 8939.

У 1 477 випадках вірус значно загострив ускладнення інших захворювань, а у 5924 випадках люди мали позитивний результат на коронавірус, але померли від інших причин.


А вообще в РФ в ноябре умерло 257+ тыс человек. Что всего на 107 тысяч (или +70%) больше от их обычной месячной нормы. Цитрин говорит, что с голоду, Ой+ , что то "хвыли демографични". Флер - что суициды. Будивельнык , что то весной 2020 года людям не давали по паркам гулять.

‪https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/148278

Ну и там ещё Блумберг сообщил, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в РФ провалилась под 70 лет. Была 73+ до того как.

И да, что-то мне имхуется, что в эти симпатичные осенние месяцы в РФ ковидная смертность обошла не только онко и прочий виртуальный непосчитанный никотин, но и заболевания крови. Отака муйня, малята.

З.Ы. Специально для Вкладчика,ему Ракша прислал поздравление:

Я надеюсь, что больше никогда у нас в стране не умрёт больше или даже ненамного меньше людей (2,44млн), чем в уходящем году, продолжительность жизни никогда не будет ниже или чуть выше (70.0), а рождаемость никогда не будет ниже, чем в 2021(1.51). С Наступающим Новым 2022 Годом! Здоровья, счастья и успехов!

Напомню, в 2019 в РФ умерло 1.8 млн. В этом - 2.44

В Украине в 2019 - 580 тыс, в этом - 700+ тыс (мой прогноз)

  fler написав:По итогам прошлого года украинская наука принесла в бюджет гораздо больше денег, чем на нее было выделено

И это только Флер!! Купив машину и уплатив налог. А если Киву посчитать?? :mrgreen:

С Новым годом. :oops:
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 гру, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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