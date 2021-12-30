yanyura написав:Ромасикам и прочим Цитринам посвящается.
вспоминал тут вас. Случайно нашел под оперативными сводками ссылку на материал:
Нову редакцію протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» очільник МОЗ підписав 17 вересня. Протокол розроблено фахівцями Міністерства та найкваліфікованішими спеціалістами в галузі охорони здоров’я. Загалом до протоколу повністю включено підходи щодо медикаментозної терапії та кисневої підтримки при коронавірусній інфекції. Про це на щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов. https://moz.gov.ua/article/reform-plan/ ... i-covid-19
а о ваших фейкометчиках я писал раньше. Тогда еще ваш друг хантер бегал искал цифры, хотя я спрашивал Карла, а не его.
Ромасик написав:
...было установлено, что вакцина защищает минимум на 97% от заболевания, госпитализации и смертности от COVID-19 и на 94% – от бессимптомного течения COVID-19.
fler написав:В самом начале карантина НАНУ было заявлено о разработке тестов и вакцины. Гос-во дало денег? Нет. Наука у нас не в почете. Moderna и Phizer находятся в структуре Национальной академии наук США? В Германии нет Файзера, там Biontech, но и он каким боком к госнауке Германии?
Не находятся -- о том и речь: безо всяких Национальных академий наук США выпустили рабочий продукт. Да, перепутал с Biontech -- но вообще не принципиально: к госнауке Германии он ровно таким же боком -- нафиг науке "помощь" государства не нужна.
Речь как раз не о том. Вопрос был конкретно по НАНУ. Вы зачем-то приплели сюда частные лаборатории. Теперь и вовсе заявили, что науке госпомощь не нужна. А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку? Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)...
fler _мне_ рассказывает о чем я ей говорил? Я на всякий случай повторю: т.н. вакцины - лидеры рынка - безо всяких гос-поддержек разработали.
Столько -- это сколько?
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) США занимают 11-е место – 2,74%. По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Китай занимает 15-е место – 2,12%.
Украина: Национальные академии 6540000-6590000 11860,3 0.97% т.е. всего в два раза от лидеров.
Вы там раньше очень смело заявляли "пенсионеры госсударству не то, что не нужны -- а еще и немножко вредны"? Так вот с украинской "наукой" -- все полностью аналогично: выхлоп от вложенных денег хорошо если единице равен. Скорее всего -- меньше.
НОВИНИ | КОРОНАВІРУС Росія встановила рекорд за кількістю смертей від COVID за місяць 6 години тому Спалах стався на тлі низького рівня вакцинації і поганого дотримання обмежень щодо коронавірусу Спалах стався на тлі низького рівня вакцинації і поганого дотримання обмежень щодо коронавірусу
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У листопаді Росстат зафіксував найвищу кількість смертей від COVID-19 за місяць, повідомила Федеральна служба статистики 30 грудня.
Кількість смертей протягом місяця склала 87 527, що побило рекорд, встановлений у жовтні, і довело загальну кількість смертей від коронавірусу в період з квітня 2020 року по жовтень 2021 року майже до 626 тисяч.
За даними Росстату, 71 187 із 87 527 смертей були викликані безпосередньо підтвердженим COVID-19. Кількість смертей, ймовірно спричинених вірусом, але не підтверджених тестом, склала 8939.
У 1 477 випадках вірус значно загострив ускладнення інших захворювань, а у 5924 випадках люди мали позитивний результат на коронавірус, але померли від інших причин.
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Ґебреєсус описав варіанти коронавірусу «дельта» і «омікрон» як «подвійну загрозу», яка збільшує кількість хворих до рекордної кількості та призводить до сплеску госпіталізації та смертей.
За даними ВООЗ, за сім днів з 22 по 28 грудня у всьому світі було виявлено 6,55 мільйона випадків, що є найвищим показником з моменту оголошення пандемії.
«Я дуже стурбований тим, що «омікрон», маючи високу трансмісивність і поширюючись одночасно з «дельтою», призводить до цунамі випадків захворювань», – заявив він на пресконференції.
fler написав:Речь как раз не о том. Вопрос был конкретно по НАНУ. Вы зачем-то приплели сюда частные лаборатории. Теперь и вовсе заявили, что науке госпомощь не нужна. А зачем тогда США и Германия столько денег выделяют из бюджетов на науку? Рейтинг государств по затратам на науку 2020: США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд), Корея ($102,5 млрд), Франция ($72,8 млрд), Индия ($58,7 млрд), Великобритания ($56,9 млрд)...
Я на всякий случай повторю: т.н. вакцины - лидеры рынка - безо всяких гос-поддержек разработали. Столько -- это сколько?
По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) США занимают 11-е место – 2,74%. По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Китай занимает 15-е место – 2,12%.
Украина: Национальные академии 6540000-6590000 11860,3 0.97% т.е. всего в два раза от лидеров. Вы там раньше очень смело заявляли "пенсионеры госсударству не то, что не нужны -- а еще и немножко вредны"?
Опять мухи с котлетами.. Речь была о НАНУ. Причем здесь «видатки на 1.12.21 р» на все академии наук? НАНУ в бюджете идет отдельной строкой. Насчет «выхлопа» вам, как я вижу, не известно ничего - как о разработках НАНУ, так и о том, сколько денег она привлекает со стороны в виде грантов и прочих источников финансирования.
_hunter написав:Так вот с украинской "наукой" -- все полностью аналогично: выхлоп от вложенных денег хорошо если единице равен. Скорее всего -- меньше.
Ха-ха- Хантер! По итогам прошлого года украинская наука принесла в бюджет гораздо больше денег, чем на нее было выделено
НОВИНИ | КОРОНАВІРУС Росія встановила рекорд за кількістю смертей від COVID за місяць 6 години тому Спалах стався на тлі низького рівня вакцинації і поганого дотримання обмежень щодо коронавірусу Спалах стався на тлі низького рівня вакцинації і поганого дотримання обмежень щодо коронавірусу
Дивитись коментарі
У листопаді Росстат зафіксував найвищу кількість смертей від COVID-19 за місяць, повідомила Федеральна служба статистики 30 грудня.
Кількість смертей протягом місяця склала 87 527, що побило рекорд, встановлений у жовтні, і довело загальну кількість смертей від коронавірусу в період з квітня 2020 року по жовтень 2021 року майже до 626 тисяч.
За даними Росстату, 71 187 із 87 527 смертей були викликані безпосередньо підтвердженим COVID-19. Кількість смертей, ймовірно спричинених вірусом, але не підтверджених тестом, склала 8939.
У 1 477 випадках вірус значно загострив ускладнення інших захворювань, а у 5924 випадках люди мали позитивний результат на коронавірус, але померли від інших причин.
А вообще в РФ в ноябре умерло 257+ тыс человек. Что всего на 107 тысяч (или +70%) больше от их обычной месячной нормы. Цитрин говорит, что с голоду, Ой+ , что то "хвыли демографични". Флер - что суициды. Будивельнык , что то весной 2020 года людям не давали по паркам гулять.
Ну и там ещё Блумберг сообщил, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в РФ провалилась под 70 лет. Была 73+ до того как.
И да, что-то мне имхуется, что в эти симпатичные осенние месяцы в РФ ковидная смертность обошла не только онко и прочий виртуальный непосчитанный никотин, но и заболевания крови. Отака муйня, малята.
З.Ы. Специально для Вкладчика,ему Ракша прислал поздравление:
Я надеюсь, что больше никогда у нас в стране не умрёт больше или даже ненамного меньше людей (2,44млн), чем в уходящем году, продолжительность жизни никогда не будет ниже или чуть выше (70.0), а рождаемость никогда не будет ниже, чем в 2021(1.51). С Наступающим Новым 2022 Годом! Здоровья, счастья и успехов!
Напомню, в 2019 в РФ умерло 1.8 млн. В этом - 2.44
В Украине в 2019 - 580 тыс, в этом - 700+ тыс (мой прогноз)
fler написав:По итогам прошлого года украинская наука принесла в бюджет гораздо больше денег, чем на нее было выделено
И это только Флер!! Купив машину и уплатив налог. А если Киву посчитать??
С Новым годом.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 гру, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.