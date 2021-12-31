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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4788478947904791 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:40 uaprofi написав: нужен скрин с QR-кодом, чтобы мы могли проверить, что он действительно действующий нужен скрин с QR-кодом, чтобы мы могли проверить, что он действительно действующий

Не думаю, что это секретная информация, но это невозможно, т.к. срок действия qr-кода всего 3 минуты





Если кому-то интересно, монобанк отдаёт 1000 гривен моментально

Не думаю, что это секретная информация, но это невозможно, т.к. срок действия qr-кода всего 3 минутыЕсли кому-то интересно, монобанк отдаёт 1000 гривен моментально safonovstanislav Повідомлень: 3452 З нами з: 10.05.14 Подякував: 369 раз. Подякували: 633 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:41 Igneus, Цитрин гордитесь - вас выдвинули на номинацию

Професійний співрозмовник (за активність та вміння вести тему)



Аналогично Ромасик, Вкладчик1234, yama, Uaprofi

Товариський користувач (за щирість та позитивну атмосферу)



topic247050.html?p=5365544#p5365544 гордитесь - вас выдвинули на номинациюАналогично yanyura Повідомлень: 6442 З нами з: 09.01.09 Подякував: 2005 раз. Подякували: 1511 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:56 yanyura , вот это днище))

Кукушка хвалит петуха за то что тот ..))

На что она рассчитывала?? Что эти помои кто-то, кроме нее, оценит?)?

Главное, что уже наныло кто-то жалобу)).

Жалкая публика собралась в лагере антиваков. Одна выдвигает убогих жирных тролей на номинацию, второй затер кнопку "жалоба". Мдя)) Hotab

Повідомлень: 6262 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 1578 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:46 Hotab написав: yanyura , вот это днище))

Кукушка хвалит петуха за то что тот ..))

На что она рассчитывала?? Что эти помои кто-то, кроме нее, оценит?)?

Главное, что уже наныло кто-то жалобу)).

Жалкая публика собралась в лагере антиваков. Одна выдвигает убогих жирных тролей на номинацию, второй затер кнопку "жалоба". Мдя)) , вот это днище))Кукушка хвалит петуха за то что тот ..))На что она рассчитывала?? Что эти помои кто-то, кроме нее, оценит?)?Главное, что уже наныло кто-то жалобу)).Жалкая публика собралась в лагере антиваков. Одна выдвигает убогих жирных тролей на номинацию, второй затер кнопку "жалоба". Мдя))



Хотаб, yanyura и вас с Новым годом! Здоровья вам и добра! Хотаб, yanyura и вас с Новым годом! Здоровья вам и добра! fler

Повідомлень: 2495 З нами з: 07.08.09 Подякував: 866 раз. Подякували: 1014 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4788478947904791 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7914 16417684

kluychkooleg П'ят 31 гру, 2021 19:44